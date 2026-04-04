Forestival 2026 trở lại Ninh Bình với dàn nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Đen, HIEUTHUHAI

Thứ Bảy, 15:35, 04/04/2026
VOV.VN - Lễ hội âm nhạc và sáng tạo forestival 2026 sẽ diễn ra ngày 30/5 tại Ninh Bình, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Đen, HIEUTHUHAI, Binz cùng các hoạt động liên quan đến sáng tạo và môi trường.

Ban tổ chức lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival 2026 vừa công bố những thông tin đầu tiên về sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình). Sau mùa tổ chức năm 2025, Forestival bước vào hành trình tiếp theo với chủ đề “Chiến binh Bình Minh”.

forestival 2026 tro lai ninh binh voi dan nghe si ha anh tuan, Den, hieuthuhai hinh anh 1
Forestival 2026 tiếp tục được tổ chức tại Tràng An, Ninh Bình

Theo thông tin từ ban tổ chức, Forestival 2025 thu hút 485.000 lượt khách trong Tuần lễ du lịch từ 23/5 đến 31/5. Riêng đêm nhạc của lễ hội quy tụ khoảng 25.000 khán giả cùng 10 nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, chương trình còn triển khai trồng 1.000 cây xanh trên diện tích 0,7 ha tại rừng Cúc Phương, đồng thời đóng góp 500 triệu đồng cho hoạt động bảo tồn loài voọc mông trắng.

Tiếp nối kết quả này, Forestival 2026 được xây dựng với định hướng kết hợp giữa âm nhạc, sáng tạo và các hoạt động liên quan đến di sản. Chủ đề “Chiến binh Bình Minh” được lấy cảm hứng từ các nghiên cứu khảo cổ tại quần thể Tràng An. Dự án nghiên cứu quốc tế SUNDASIA, triển khai từ năm 2016, đã cung cấp những phát hiện về khả năng thích nghi của con người tiền sử trước biến đổi khí hậu trong kỷ băng hà. Đáng chú ý, cuối năm 2017, tại hang Thung Bình 1, các nhà khảo cổ tìm thấy bộ xương gần như nguyên vẹn của một cá thể có niên đại khoảng 12.000 năm.

Từ những dữ liệu này, Forestival 2026 được định hình như một không gian kết nối giữa hiện tại và các giá trị lịch sử, khảo cổ của vùng đất Ninh Bình. Sự kiện tiếp tục tổ chức trong không gian ngoài trời, nằm trong khu vực thuộc quần thể sinh thái Tràng An - Bái Đính. Đây là lần đầu tiên Forestival được bố trí tại Quảng trường Bình Minh, địa điểm có sức chứa lớn, phù hợp cho các hoạt động âm nhạc quy mô.

Đêm nhạc Forestival 2026 dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, HIEUTHUHAI, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, Grey D, Phùng Khánh Linh, Maydays, UPRIZE, Lezii và 2pillz. Dàn nghệ sĩ gồm cả những tên tuổi quen thuộc và các gương mặt trẻ, đại diện cho nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

forestival 2026 tro lai ninh binh voi dan nghe si ha anh tuan, Den, hieuthuhai hinh anh 2
Hà Anh Tuấn

Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Cao Trung Hiếu, với định hướng kết hợp âm thanh, ánh sáng và yếu tố thị giác trên sân khấu ngoài trời. Các tiết mục được kỳ vọng mang đến sự thay đổi trong cách thể hiện so với những phiên bản trước đó của các ca khúc.

Bên cạnh đêm nhạc chính, Forestival 2026 còn bao gồm một số hoạt động đi kèm. Trong đó, Creative Camp là trại sáng tạo do Storii và Vietcetera phối hợp tổ chức, theo mô hình tuyển chọn mở. Hoạt động này hướng đến việc kết nối các nghệ sĩ, nhà thiết kế và những người làm sáng tạo thông qua ba giai đoạn gồm thực địa, thảo luận và phát triển ý tưởng.

forestival 2026 tro lai ninh binh voi dan nghe si ha anh tuan, Den, hieuthuhai hinh anh 3
Đen

Ngoài ra, chương trình trồng rừng Forestival - Rừng Việt Nam tiếp tục được triển khai tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình). Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 300 cá thể voọc mông trắng. Hoạt động trồng rừng tập trung vào các loài cây bản địa như vàng nước, sung, tre gai và tràm nước, nhằm góp phần phục hồi sinh cảnh tự nhiên và tăng độ che phủ rừng. Theo kế hoạch, hoạt động này dành cho 1.000 khán giả đầu tiên sở hữu vé tham dự đêm nhạc.

Với các nội dung trên, Forestival 2026 tiếp tục mở rộng mô hình lễ hội kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc, hoạt động sáng tạo và các chương trình liên quan đến môi trường, di sản tại Ninh Bình.

dsc_8067_1.jpg

Lễ hội âm nhạc Forestival “cháy vé” trong chưa đầy 30 phút

VOV.VN - Ngay trong lần đầu tiên tổ chức tại đảo Khê Cốc, Tràng An – Ninh Bình, Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình “Forestival” 2025 đã lập nên một dấu mốc đặc biệt: Toàn bộ vé tham dự đã được bán hết chỉ trong vòng 30 phút kể từ thời điểm mở bán chính thức trên nền tảng Ticketbox lúc 11:00 sáng ngày 9/4.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: forestival 2026 Ninh Bình Hà Anh Tuấn Đen HIEUTHUHAI Binz lễ hội âm nhạc Quảng trường Bình Minh Tràng An trồng rừng
Hà Anh Tuấn dành 1 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư về quê đón Tết
Hà Anh Tuấn dành 1 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư về quê đón Tết

VOV.VN - Tối 17/1 tại Đà Lạt, concert “The Rose” khép lại hành trình “Sketch a rose” của Hà Anh Tuấn với sân khấu xoay 360 độ và setlist 30 ca khúc giàu cảm xúc. Ngay trong đêm nhạc, nam ca sĩ công bố trích 1 tỷ đồng từ doanh thu để hỗ trợ bệnh nhân ung thư về quê đón Tết.

Hà Anh Tuấn dành 1 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư về quê đón Tết

Hà Anh Tuấn dành 1 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư về quê đón Tết

VOV.VN - Tối 17/1 tại Đà Lạt, concert “The Rose” khép lại hành trình “Sketch a rose” của Hà Anh Tuấn với sân khấu xoay 360 độ và setlist 30 ca khúc giàu cảm xúc. Ngay trong đêm nhạc, nam ca sĩ công bố trích 1 tỷ đồng từ doanh thu để hỗ trợ bệnh nhân ung thư về quê đón Tết.

Hà Anh Tuấn mở màn “The Rose” bằng MV mới “Một năm qua” quay ở Đà Lạt
Hà Anh Tuấn mở màn “The Rose” bằng MV mới “Một năm qua” quay ở Đà Lạt

VOV.VN - Như thường lệ trước thềm concert lớn, MV “Một năm qua” của Hà Anh Tuấn là dự án đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ với một MV cá nhân mới sau thời gian dài, kể từ “Tái bút anh yêu em” (2017), sau quãng thời gian anh tập trung cho sân khấu, các live concert và những không gian trình diễn trực tiếp.

Hà Anh Tuấn mở màn “The Rose” bằng MV mới “Một năm qua” quay ở Đà Lạt

Hà Anh Tuấn mở màn “The Rose” bằng MV mới “Một năm qua” quay ở Đà Lạt

VOV.VN - Như thường lệ trước thềm concert lớn, MV “Một năm qua” của Hà Anh Tuấn là dự án đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ với một MV cá nhân mới sau thời gian dài, kể từ “Tái bút anh yêu em” (2017), sau quãng thời gian anh tập trung cho sân khấu, các live concert và những không gian trình diễn trực tiếp.

Phim tài liệu về concert của Hà Anh Tuấn ra rạp
Phim tài liệu về concert của Hà Anh Tuấn ra rạp

VOV.VN - Phim tài liệu âm nhạc “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn sẽ ra rạp từ 12/12/2025, ghi lại hành trình âm nhạc và khám phá cội nguồn Việt. Bộ phim đưa khán giả đến gần giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và kết nối con người qua âm nhạc sâu sắc.

Phim tài liệu về concert của Hà Anh Tuấn ra rạp

Phim tài liệu về concert của Hà Anh Tuấn ra rạp

VOV.VN - Phim tài liệu âm nhạc “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn sẽ ra rạp từ 12/12/2025, ghi lại hành trình âm nhạc và khám phá cội nguồn Việt. Bộ phim đưa khán giả đến gần giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và kết nối con người qua âm nhạc sâu sắc.

