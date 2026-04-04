Forestival 2026 trở lại Ninh Bình với dàn nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Đen, HIEUTHUHAI

Ban tổ chức lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival 2026 vừa công bố những thông tin đầu tiên về sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình). Sau mùa tổ chức năm 2025, Forestival bước vào hành trình tiếp theo với chủ đề “Chiến binh Bình Minh”.

Forestival 2026 tiếp tục được tổ chức tại Tràng An, Ninh Bình

Theo thông tin từ ban tổ chức, Forestival 2025 thu hút 485.000 lượt khách trong Tuần lễ du lịch từ 23/5 đến 31/5. Riêng đêm nhạc của lễ hội quy tụ khoảng 25.000 khán giả cùng 10 nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, chương trình còn triển khai trồng 1.000 cây xanh trên diện tích 0,7 ha tại rừng Cúc Phương, đồng thời đóng góp 500 triệu đồng cho hoạt động bảo tồn loài voọc mông trắng.

Tiếp nối kết quả này, Forestival 2026 được xây dựng với định hướng kết hợp giữa âm nhạc, sáng tạo và các hoạt động liên quan đến di sản. Chủ đề “Chiến binh Bình Minh” được lấy cảm hứng từ các nghiên cứu khảo cổ tại quần thể Tràng An. Dự án nghiên cứu quốc tế SUNDASIA, triển khai từ năm 2016, đã cung cấp những phát hiện về khả năng thích nghi của con người tiền sử trước biến đổi khí hậu trong kỷ băng hà. Đáng chú ý, cuối năm 2017, tại hang Thung Bình 1, các nhà khảo cổ tìm thấy bộ xương gần như nguyên vẹn của một cá thể có niên đại khoảng 12.000 năm.

Từ những dữ liệu này, Forestival 2026 được định hình như một không gian kết nối giữa hiện tại và các giá trị lịch sử, khảo cổ của vùng đất Ninh Bình. Sự kiện tiếp tục tổ chức trong không gian ngoài trời, nằm trong khu vực thuộc quần thể sinh thái Tràng An - Bái Đính. Đây là lần đầu tiên Forestival được bố trí tại Quảng trường Bình Minh, địa điểm có sức chứa lớn, phù hợp cho các hoạt động âm nhạc quy mô.

Đêm nhạc Forestival 2026 dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, HIEUTHUHAI, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, Grey D, Phùng Khánh Linh, Maydays, UPRIZE, Lezii và 2pillz. Dàn nghệ sĩ gồm cả những tên tuổi quen thuộc và các gương mặt trẻ, đại diện cho nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Cao Trung Hiếu, với định hướng kết hợp âm thanh, ánh sáng và yếu tố thị giác trên sân khấu ngoài trời. Các tiết mục được kỳ vọng mang đến sự thay đổi trong cách thể hiện so với những phiên bản trước đó của các ca khúc.

Bên cạnh đêm nhạc chính, Forestival 2026 còn bao gồm một số hoạt động đi kèm. Trong đó, Creative Camp là trại sáng tạo do Storii và Vietcetera phối hợp tổ chức, theo mô hình tuyển chọn mở. Hoạt động này hướng đến việc kết nối các nghệ sĩ, nhà thiết kế và những người làm sáng tạo thông qua ba giai đoạn gồm thực địa, thảo luận và phát triển ý tưởng.

Ngoài ra, chương trình trồng rừng Forestival - Rừng Việt Nam tiếp tục được triển khai tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình). Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 300 cá thể voọc mông trắng. Hoạt động trồng rừng tập trung vào các loài cây bản địa như vàng nước, sung, tre gai và tràm nước, nhằm góp phần phục hồi sinh cảnh tự nhiên và tăng độ che phủ rừng. Theo kế hoạch, hoạt động này dành cho 1.000 khán giả đầu tiên sở hữu vé tham dự đêm nhạc.

Với các nội dung trên, Forestival 2026 tiếp tục mở rộng mô hình lễ hội kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc, hoạt động sáng tạo và các chương trình liên quan đến môi trường, di sản tại Ninh Bình.