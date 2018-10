Giọng hát Việt nhí: Đứng hình vì cậu bé sở hữu giọng ca phi giới tính

Tập 4 "Giọng hát Việt nhí" lên sóng truyền hình tối 13/10 với những màn trình diễn hết sức ấn tượng. Để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất là tiết mục cuối cùng của thí sinh Trần Phi Hùng, 12 tuổi đến từ Đắc Lắk với ca khúc "Queen of the night" - một nhạc phẩm nổi tiếng trên thế giới và từng được rất nhiều thí sinh The Voice và The Voice Kids lựa chọn để dự thi.

Trần Phi Hùng

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Phi Hùng đã thể hiện được chất giọng "thiên phú" khi lên những nốt cao một cách nhẹ nhàng và bay bổng. Phi Hùng còn cho khán giả thấy được kỹ thuật điêu luyện trong giọng hát và phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút mặc dù chưa học qua bất cứ trường lớp về thanh nhạc. Các HLV đã vô cùng bất ngờ khi nghe được giọng hát của cậu bé 12 tuổi và cùng nhau bấm nút chọn trước một giọng hát tuyệt vời.

Kết thúc màn trình diễn, các HLV vô cùng phấn khích và HLV Soobin Hoàng Sơn còn tưởng giọng hát của một bé gái nhưng quay lại là một thí sinh nam. Cuộc chiến bắt đầu, ai cũng muốn có Phi Hùng về đội của mình, HLV Khắc Hưng cho biết năm ngoái anh đã dựng ca khúc này cho học trò của chị Thu Minh và anh rất hiểu về dòng nhạc này nhưng cả hai sẽ đào sâu hơn về những thể loại âm nhạc khác. HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ đây là nhạc học thuật và anh là giáo viên dạy nhạc 15 năm nay.

Các HLV cùng nhau "ùa" lên sân khấu để mong lấy lòng được cậu bé, HLV Lưu Hương Giang còn "hù dọa" sẽ chặn hai đội còn lại nếu tranh giành thí sinh Phi Hùng với đội của cô. Trong giây phút quan trọng, các HLV còn đồng loạt ngồi xuống sân khấu để chờ kết quả của Phi Hùng trong sự hồi hợp và lo sợ. Cuối cùng, cậu bé 12 tuổi sở hữu giọng hát "Phi giới tính" đã về với đội của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh.

Mở màn đêm thi là Trần Đặng Phương Vy, 11 tuổi đến từ TP.HCM với ca khúc tiếng Anh mang tên "Girl like you". Vừa bước ra sân khấu, cô bé đã nhận được tiếng reo hò của mọi người vì ngoại hình mũm mĩm đáng yêu. Và sau khi thể hiện câu hát đầu tiên bằng giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, cô bé 11 tuổi đã chinh phục được team HLV Bảo Anh - Khắc Hưng, sau đó team "Giang - Hồ" và "Sơn - Tường" cũng bấm nút để tranh giành.

Trần Đặng Phương Vy

HLV Bảo Anh hào hứng gọi Phương Vy là "khủng long nhỏ" và hy vọng rằng nếu về đội của mình thì Phương Vy sẽ được hát những ca khúc tiếng Việt chinh phục được hàng triệu khán giả hướng về mình. Trước câu nói của đàn em, HLV Lưu Hương Giang liền khuyên thí sinh nhí về đội cô thì thích hát gì cũng được không chỉ là nhạc Việt. HLV Vũ Cát Tường cho rằng đội của cô thỏa mãn được nhiều thứ tiếng mà cô bé cần học và cần hát.

Lúc này trước tình hình quá căng thẳng, HLV Lưu Hương Giang đã đứng ra để "giải hòa". Tuy nhiên, cô bé đã chọn về đội Bảo Anh - Khắc Hưng.

Nguyễn Minh Nhật đến từ Bình Định thể hiện ca khúc "Đêm mưa nhớ mẹ". Sở hữu chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, cậu bé 14 tuổi đã mang đến cho cả trường quay một không gian đầy cảm xúc về mẹ. 6 HLV phải liên tục thốt lên "hay quá" và cùng nhau bấm nút chọn để tranh giành cậu bé cũng như thể hiện sự mến mộ trước giọng hát "thiên phú" của Minh Nhật. Riêng HLV Soobin Hoàng Sơn đã bật khóc trên ghế nóng vì cảm xúc trong bài hát mà cậu bé mang đến.

Nguyễn Minh Nhật

Vừa kết thúc phần trình diễn, HLV Hồ Hoài Anh phải thốt lên "em không phải là thí sinh nữa rồi, em đã là một ngôi sao và sớm thôi em sẽ trở thành đồng nghiệp với anh". HLV Vũ Cát Tường còn bất ngờ khi đây là cậu bé đã từng dừng chân sớm ở vòng Giấu mặt năm ngoái.

Cả trường quay và HLV còn rớt nước mắt trước câu chuyện về hoàn cảnh của Minh Nhật khi mẹ đang bị bệnh và phải từ Bình Định vào TP.HCM để chữa trị. Trước nghị lực của cậu bé, HLV Hồ Hoài Anh định hướng cho cậu bé phải học thêm về nhạc để đi con đường xa, HLV Khắc Hưng cho rằng Minh Nhật cần nhất là những tiết mục phối khí hay nhất tại chương trình. Và kết quả, cậu bé đã về đội của Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn.

Thí sinh Huỳnh Tấn Đạt, 12 tuổi thể hiện liên khúc "Dòng máu lạc hồng - Thư pháp", hai ca khúc nổi tiếng đã được khoác lên mình một chiếc áo mới bằng chất giọng nội lực và cảm xúc của Tấn Đạt. 6 HLV đã bấm nút chọn để tranh giành cậu bé, đặc biệt hơn, cuộc chiến càng hấp dẫn và kịch tính hơn khi "Sơn - Tường" đã quyết định bấm chặn "Anh - Hưng". Sau đó, cặp đôi đã "cười giòn tan" khi chặn được đối thủ của mình.

Huỳnh Tấn Đạt

Quá ấm ức vì để vụt mất một tài năng nhí, HLV Khắc Hưng đã khuyên thí sinh nên về đội của Hồ Hoài Anh. HLV Soobin Hoàng Sơn rất thích màu giọng của cậu bé và hy vọng sẽ cùng nhau đi xa trong chương trình. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng cậu bé rất giống quán quân mùa đầu tiên là Quang Anh và hy vọng sẽ có cơ hội được "sống" cùng cậu bé trong cuộc thi. Team "Sơn - Tường" cũng khao khát có được cậu bé trong đội, kết quả Tấn Đạt đã chọn về đội "Sơn - Tường".

Lý Nguyễn Gia Hân, 12 tuổi đến từ Đồng Nai đã thể hiện ca khúc "Mẹ". Một không gian âm nhạc đầy cảm xúc tiếp tục "bao trùm" cả trường quay, giọng hát khàn nhưng ngọt ngào, nhẹ nhàng của Gia Hân đã chinh phục người nghe, 6 HLV cũng bấm nút chọn để tranh giành cô bé.

Lý Nguyễn Gia Hân

HLV Hồ Hoài Anh cho rằng đây là giọng hát rất hiếm và bây giờ chỉ cần học, trau dồi để linh hoạt hơn. HLV Khắc Hưng liền cho rằng giọng hát khàn của cô bé rất hợp với rock, tuy nhiên Vũ Cát Tường và Hồ Hoài Anh lại không nghĩ vậy. HLV Vũ Cát Tường cũng chia sẻ rằng cô đã ngồi 3 năm và đã dạy rất nhiều dòng nhạc và hy vọng cô bé sẽ về đội của mình. Cuối cùng, cô bé đã về đội của "Giang - Hồ".

Nguyễn Thị Thanh Hằng thể hiện ca khúc "Biết ơn chị võ Thị Sáu", cô bé sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào đã chinh phục được HLV "Giang - Hồ" ở những phút cuối cùng. Cả trường quay còn bất ngờ khi Thanh Hằng cho biết mình bị đục thủy tinh thể và chỉ nhìn được một bên mắt.

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Câu chuyện hoàn cảnh gia đình của Thanh Hằng cũng khiến nhiều người rớt nước mắt khi mẹ bé tâm sự, Thanh Hằng thiếu thốn tình cảm của bố từ lúc 8 tháng tuổi, anh trai thì bệnh tâm thần, một mình mẹ phải cố gắng nuôi dạy hai con. Với nghị lực mạnh mẽ và niềm đam mê ca hát, Thanh Hằng hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi.

Trần Ngọc Gia Hân thể hiện ca khúc "Để gió cuốn đi", xuất hiện trong chiếc áo dài trắng tinh khôi cô bé đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong người xem. Đây cũng là học trò cũ của HLV Hương Tràm - Tiên Cookie ở mùa trước. Giọng hát bay bổng và cảm xúc khi thể hiện ca khúc của nhạc Trịnh Công Sơn đã chinh phục được HLV "Sơn - tường".

Trần Ngọc Gia Hân

Nguyễn Ngọc Trương Phước thể hiện ca khúc "Ơn nghĩa sinh thành", ngay từ khi cất giọng cậu bé đã chinh phục được team "Anh - Hưng". HLV Khắc Hưng cũng chia sẻ đây là giọng ca sẽ đi rất xa trong đội của mình.

Nguyễn Ngọc Trương Phước

Kim Dung/VOV.VN Ảnh: BTC

Tập 5 The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí sẽ 2018 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 20/10 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.