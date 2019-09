Giọng hát Việt nhí: Hương Giang cười hết cỡ, khen ngợi Phạm Quỳnh Anh

Tập 11 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 đã lên sóng truyền hình tối 28/9. Đây là đêm thi thứ hai của vòng Mini Show với các tiết mục của team Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh. Top 4 gồm Minh Hằng, Linh Đan, Thanh Tâm, Đức Khôi cùng hai bé Diệp Nhi, Hồng Thúy đã mang đến một đêm thi màu sắc với Nhạc kịch "Nàng tiên cá phiên bản The Voice Kids 2019".

Mở màn đêm Mini Show là phần trình diễn của bé Linh Đan với ca khúc "A million dreams", cô bé mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, du dương, hình ảnh đại dương mênh mông, bao la hiện lên trong màn đêm đầy huyền bí khiến khán giả không rời mắt khỏi màn hình. Linh Đan khoe chất giọng ngọt ngào, cảm xúc kèm khả năng hát tiếng Anh cực chuẩn khiến các HLV chăm chú theo dõi phần trình diễn của học trò cũ Hương Giang.

Linh Đan

Kết thúc phần trình diễn, sân khấu "đại dương" trở nên sinh động hơn với sự xuất hiện của các loài sinh vật biển đầy màu sắc, tất cả cùng hào hứng chuẩn bị sinh nhật cho "nàng tiên cá" Linh Đan. Các bé Linh Đan - Thanh Tâm - Quỳnh Anh và hai bé hỗ trợ Hồng Thúy - Diệp Nhi cùng hòa giọng trong ca khúc "Under the sea" và mang đến một không gian âm nhạc sôi động, đặc biệt bé Thanh Tâm lại hóa thân thành nàng tiên cá "Tâm trì trệ" với cách diễn từ từ, nói chuyện chậm rãi khiến khán giả bật cười.

Tiết mục tăng thêm phần hấp dẫn bởi cách diễn hài hước, tăng động của Diệp Nhi và Hồng Thúy khi sắp đến sinh nhật của công chúa Linh Đan nhưng xung quanh biển toàn là rác thải của con người, cả hai còn thể hiện nổi sợ qua ca khúc "Chạy ngay đi' của Sơn Tùng MTP khi vừa hát vừa đối thoại khiến khán giả không khỏi thích thú.

Diệp Nhi và Hồng Thúy

Quỳnh Anh vào vai "nữ hoàng biển cả" - mẹ của "nàng tiên cá" Linh Đan. Nhân ngày sinh nhật, hoàng hậu hỏi con gái mong muốn điều gì thì Linh Đan muốn được một chuyến du lịch lên mặt nước, nghe mong ước của con gái nữ hoàng đã suy sụp và không đồng ý, cô còn giải thích cho con gái nghe sự nguy hiểm trên mặt nước qua ca khúc "Họ không là duy nhất". Bằng chất giọng khỏe khoắn, cao vút cùng cách diễn "đanh đá" của Quỳnh Anh đã mang đến một phần trình diễn cuốn hút, khiến các HLV thích thú.

Quỳnh Anh

Mặc dù không được mẹ cho phép nhưng với ước mơ khám phá thế giới, nàng tiên cá Linh Đan đã lên mặt nước dạo chơi và bất ngờ bắt gặp con người là Đức Khôi đang bị chuột rút khi đi nhặt rác thải trên biển. Linh Đan đã quyết định cứu con người lên bờ và khá tò mò khi thấy đôi chân. Tỉnh dậy con người đã vô cùng bất ngờ khi thấy một nàng tiên cá, nhanh chóng Linh Đan đã giúp con người ngủ say và nói lời tạm biệt. Linh Đan và Đức Khôi kết hợp thể hiện ca khúc "Rewrite the stars", giọng hát truyền cảm cả cả hai đã mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe.

Linh Đan và Đức Khôi

Minh Hằng hóa thân thành "chị ba" bạch tuộc có âm mưu bắt cóc nàng tiên cá Linh Đan để lấy giọng hát, cô mong muốn trở thành quán quân The Voice Kids Đại Dương nhưng số phận đẩy đưa từ mùa một đến mùa mới đều bị loại và năm nay sẽ cố gắng giành giải. Cô bé thể hiện ca khúc "Ngôi sao bạch tuộc" (Prince ali). Bằng chất giọng nội lực và cảm xúc, Minh Hằng đã mang thể hiện sự khao khát với âm nhạc và muốn tỏa sáng trở thành một ngôi sao.

Minh Hằng

"Chị ba" Bạch tuộc gặp được nàng tiên cá Linh Đan và nói sẽ giúp cô nàng có được đôi chân lên bờ, lúc này "chị ba" mới đưa ra điều kiện "đổi giọng lấy chân", sau đó, bạch tuộc đã đạt được ước mơ của mình khi có được giọng hát hay. Bất ngờ sân khấu tổ chức cuộc thi "Giọng hát Đại dương" với hai HLV là nàng san hô Phạm Quỳnh Anh và cụ rùa Dương Khắc Linh với tạo hình là con gái khiến cả sân khấu bật cười.

Phạm Quỳnh Anh và Dương Khắc Linh

Linh Đan sau khi có được đôi chân nhưng mất đi giọng hát khiến cô không thể nói chuyện được với người hầu Thanh Tâm, còn người hầu thì Thanh Tâm sẵn sàng hy sinh giọng nói cho nàng tiên cá vì quá yêu thương chủ nhân của mình qua ca khúc "You are not alone" đầy cảm xúc khiến các HLV say đắm. Đức Khôi là cậu bé được nàng tiên cá cứu, thể hiện ca khúc "Earth song" - nhạc phẩm nổi tiếng của Michael Jackson. Với chất giọng truyền cảm, Đức Khôi thổi hồn vào ca khúc khiến khán giả không khỏi thổn thức với từng câu hát của mình.

Thanh Tâm

Sân khấu trở nên kịch tính khi hoàng hậu hiểu lầm Đức Khôi và loài người cố tình làm ô nhiễm môi trường nhất là môi trường biển. Đức Khôi liên tục giải thích đang đi nhặt rác, nàng tiên cá cũng xuất hiện và giải thích cho mẹ hiểu Đức Khôi là người tốt và mọi người xoá tan những hoài nghi và cùng nhau bảo vệ môi trường. Quỳnh Anh - Đức Khôi - Minh Hằng - Linh Đan cùng nhau hát ca khúc "My favorite things".

Các bé cùng hòa giọng trong ca khúc "We are the future" - sáng tác của HLV Dương Khắc Linh. Ca khúc còn có góp giọng HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh tạo nên một tiết mục ý nghĩa cùng thông điểm bảo vệ môi trường.

Phạm Quỳnh Anh cho biết: "Với những bài hát và nội dung của nhạc kịch, các con cũng có thể có được cảm nhận về việc bảo vệ môi trường. Mỗi một người chúng ta sẽ có ý thức trong việc sinh hoạt hằng ngày để giúp cho bầu không khí chung xanh - sạch - đẹp và dễ thở hơn, đó là điều mà team cầu vòng muốn mang tới".

HLV Lưu Thiên Hương chia sẻ, làm được Mini Show này không hề đơn giản, các bài tiếng Anh dịch sang Việt rất hay, phần lời xuất sắc và các con hát rất tuyệt vời. Nữ HLV thích nhất bé Minh Hằng vì chi tiết từng ánh mắt, lời nói và diễn rất nét, còn phần hát thì rất thích bé Linh Đan, hát như chơi với âm nhạc. Các bé làm đều tốt trong vai trò vừa diễn vừa hát, quá đáng khen.

HLV Hương Giang chia sẻ đây là Mini show đúng gu của mình: "Với những nhạc kịch như vậy, người ta phải tập 6 đến 12 tháng để có thể diễn và bán vé, nhưng các con chỉ tập 2 tuần, tức là khối lượng nhớ và diễn vô cùng khó khăn nhưng các con làm tốt".

Kết quả, Dương Khắc Linh - Phạm Quỳnh Anh quyết định lựa chọn Minh Hằng, Linh Đan, Quỳnh Anh, Đức Khôi đi tiếp vào vòng trong. Chương trình đã nói lời chia tay với bé Thanh Tâm cũng là học trò cũ của Hương Giang. HLV Phạm Quỳnh Anh cũng rơi nước mắt khi chia tay cô bé học trò đáng yêu của mình./.