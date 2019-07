Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh vượt Hương Giang giành cậu bé vàng

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập 2 "Giọng hát Việt nhí" lên sóng tối 27/7 là cậu bé Nguyễn Đức Khôi, 13 tuổi đến từ Hà Nội với ca khúc "Mưa hồng" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mặc dù có niềm đam mê với âm nhạc quốc tế và dòng nhạc R&B, nhưng cậu bé vẫn quyết định thử sức với nhạc Việt và mang đến một màu sắc mới.

Ngay từ câu hát đầu tiên, HLV Hương Giang đã bấm chặn Lưu Thiên Hương khiến sân khấu như "bùng nổ". Một màn trình diễn mới lạ và đã chinh phục được 6 HLV.

Nguyễn Đức Khôi

Dương Khắc Linh khen ngợi Đức Khôi hát hay và giống Soobin Hoàng Sơn, cách hát không phải ai cũng hát được và xử lý ca khúc rất mới. Phạm Quỳnh Anh cho rằng đây là một cậu bé thiếu niên làm mới một ca khúc bất hủ. HLV Hương Giang chia sẻ, cách cậu bé chọn ca khúc làm mới là dấu hiệu của một ngôi sao tương lai và hy vọng Đức Khôi về đội để được rèn dũa và trở thành một nghệ sĩ thực sự trong lòng của cô Giang.

Lưu Thiên Hương cho rằng cậu bé rất tài năng, cách hát mới mẻ, một tiết mục tuyệt vời. Hương Giang cũng hứa hẹn dù ở đâu Hà Nội hay Sài Gòn đều được cô và Dương Cầm hỗ trợ. Và kết quả, cậu bé đã quyết định về đội Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh trong sự tiết nuối của Hương Giang.



Mở màn đêm thi là Trần Nguyễn Quang Vũ. Xuất hiện trên sân khấu, cậu bé 15 tuổi thể hiện ca khúc "We are the rising kings" và mang đến một không gian âm nhạc thật đặc biệt. Phong cách trình diễn tự tin và tràn đầy năng lượng của Quang Vũ trên sân khấu đã chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh và Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Trần Nguyễn Quang Vũ

HLV Lưu Thiên Hương cho biết, mặc dù Quang Vũ vỡ giọng nhưng lại có phong cách trình diễn rất chuyên nghiệp. HLV Phạm Quỳnh Anh khẳng định, trong đội chưa có màu sắc giống Quang Vũ và chú Dương Khắc Linh sẽ giúp được cho cậu bé. Riêng Hương Giang, mặc dù không bấm chọn nhưng cũng khuyên cậu bé nên về đội của Ali Hoàng Dương. Và kết quả, cậu bé đã về đội của Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Trần Hiểu Minh, 11 tuổi đến từ Quảng Ninh thể hiện ca khúc "Đào Liễu" (chèo cổ). Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng ngay câu hát đầu tiên, Hiểu Minh đã khiến người nghe phải nổi da gà, chất giọng ngọt ngào, luyến láy làm cả trường quay phải thổn thức và chinh phục được HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương, Hương Giang - Dương Cầm và HLV Lưu Thiên Hương liên tục thốt lên "hát hay quá".

Trần Hiểu Minh

HLV Lưu Thiên Hương khen ngợi cậu bé là con "nhà nòi" và cách hát rất ổn định, màu nhân gian in đậm trong người. Hương Giang khẳng định Hiểu Minh là tài năng bẩm sinh và hứa hẹn sẽ cùng bé thực hiện album về dòng nhạc này vì Hương Giang còn có bài "Xẩm quê choa" và "Gấm". Kết quả cuối cùng, cậu bé quyết định chọn về đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Nguyễn Hoàng Nhã Thy, 12 tuổi đến từ Bình Dương thể hiện ca khúc "Bà tôi". Giọng hát chắc khỏe ngay lập tức đã chinh phục được người nghe, đặc biệt phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút khiến khán giả không thể rời mắt. Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương là cặp HLV bấm chọn Nhã Thy.

Nguyễn Hoàng Nhã Thy

Sân khấu The Voice Kids 2019 bất ngờ khi có sự xuất hiện của "Thần đồng Bolero nhí" Khánh An, 13 tuổi đến từ Hà Nội. Cô bé được khán giả rất yêu thích với những MV Bolero trên mạng xã hội bởi giọng hát ngọt ngào và ngoại hình xinh xắn. Đến với chương trình, Khánh An thể hiện ca khúc "Lớn rồi còn khóc nhè" của Trúc Nhân, một dòng nhạc không phải sở trường nhưng Khánh An vẫn khiến cả trường quay nóng lên và chinh phục được HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương cùng Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Khánh An

HLV Lưu Thiên Hương cảm thấy rất thú vị với giọng hát của Khánh An. HLV Dương Khắc Linh còn trổ tài hát bolero vô cùng hài hước khiến khán giả bật cười. Kết quả, cô bé đã chọn về đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Lê Minh Ngọc đến từ Hà Nội thể hiện ca khúc "Uống trà" và mang đến một không gian âm nhạc sôi động. Minh Ngọc thậm chí còn bắp rap khiến cả trường quay như bùng nổ và chinh phục hoàn toàn 6 HLV bấm nút chọn quay lại. Các HLV còn bất ngờ vì trên sân khấu là một cô bé xinh đẹp và có phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Lê Minh Ngọc

HLV Lưu Thiên Hương thừa nhận cô rất thích màu sắc của Minh Ngọc và Ali Hoàng Dương còn hứa giúp cô bé giữ cột hơi khi vừa nhảy vừa hát. Về phía Hương Giang, mặc cho cô hứa hẹn tặng TV "siêu to khổng lồ" nhưng Minh Ngọc vẫn quyết định về đội của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Đào Huỳnh Minh Châu là thí sinh tiếp theo trình diễn. Xuất hiện trên sân khấu với ca khúc "Gánh mẹ", nga câu hát ngọt ngào, nội lực đầu tiên, cô bé 10 tuổi đến từ Bình Định đã chinh phục được HLV Hương Giang - Dương Cầm, HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh đã bấm chặn Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương. Sau khi bấm chọn, Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương vô cùng đau khổ khi chiếc ghế không xoay lại được.

Đào Huỳnh Minh Châu

Hương Giang vui mừng khi biết bé đến từ Bình Định và cho biết "Con có nhiều nét rất tương đồng giống chị Thiện Nhân". HLV lưu Thiên Hương liền chia sẻ cô chính là người đã dựng bài hát cho Thiện Nhân và cho rằng cô bé đội nón, có mái tóc dài và hát rất hay giống Thiện Nhân. Phạm Quỳnh Anh cũng không chịu thua khi mang một chùm bong bóng màu sắc khổng lồ lên để chiêu dụ cô bé và cho rằng khi về đội mình sẽ bay cao hơn bóng bóng. Và kết quả, cô bé 10 tuổi đã quyết định về đội của Lưu Thiên Hương - Ai Hoàng Dương.

Nguyễn Đoàn Chấn Quốc thể hiện ca khúc "Chảy đi sông ơi". Giọng hát tràn đầy cảm xúc, khoe những câu hát cao chót vót đã chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh và Hương Giang - Dương Cầm.

Nguyễn Đoàn Chấn Quốc

Hương Giang khen ngợi sự bản lĩnh của cậu bé khi lựa chọn một ca khúc rất khó và thể hiện rất tốt. Dương Khắc Linh chia sẻ, cậu bé sẽ là màu sắc đặc biệt nếu về đội của mình. Phạm Quỳnh Anh một lần nữa chia sẻ việc cần một cậu bé như Chấn Quốc trong đội của mình. Kết quả, cậu bé quyết định chơi chiêu chạy về hướng của Phạm Quỳnh Anh nhưng lại chọn về đội của Hương Giang - Dương Cầm khiến nữ ca sĩ đứng hình.

Huỳnh Thị Tố Uyên ,14 tuổi đến từ TP.HCM mang đến ca khúc "Me" của nữ ca sĩ Taylor Swift, bản hit quốc tế được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến. Với giọng hát trong sáng, ngọt ngào, Tố Uyên đã mang đến một phần trình diễn tuyệt vời khiến khán giả tại trường quay vô cùng phấn khích và chinh phục được HLV Hương Giang - Dương Cầm, Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Huỳnh Thị Tố Uyên

HLV Hương Giang chia sẻ gu âm nhạc của cô bé rất thời thượng, hát rất thông minh và cho rằng mình là Hoa hậu quốc tế sẽ dạy cô bé nói tiếng Anh tốt. Dương Khắc Linh cũng cho biết mình cũng dạy cho bé háy hay hơn. Và kết quả, cô bé quyết định vừa đội của Hương Giang - Dương Cầm.

Tập 3 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 3/8 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam./.