Giọng hát Việt: Noo Phước Thịnh chỉnh thái độ 2 hotgirl hát hit Mỹ Tâm

Tập 7 The Voice - Giọng hát Việt lên sóng truyền hình tối 26/5 đã mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả khi chứng kiến màn so tài của các thí sinh. Để lại ấn tượng mạnh mẽ là màn so tài cuối cùng của nàng công chúa Bích Tuyết với "cô gái triệu view" Bảo Yến với bản mashup "Muộn màng là từ lúc - Ai khóc nỗi đau này" của Mỹ Tâm và Bảo Anh.

Bích Tuyết và Bảo Yến

Trong lúc tập luyện cố vấn Noo Phước Thịnh hơi thất vọng vì thái độ của hai thí sinh hát không tập trung khiến cảm thấy như mình đang bị "xem thường". Thanh Hà cũng chấn chỉnh thái độ của Bảo Yến vì không đến tập và lại đến trễ, Noo cũng cho biết năm ngoái đã tiễn một số bạn lên đường vì thái độ không tốt. Cả hai đã nhận được những nhận xét thẳng thắn từ Noo và Thanh Hà để sau đó có những thay đổi thái độ và cách nhìn nhận để có thể theo đuổi con đường ca hát. Sau đó, cả hai thí sinh cùng nhau hát lại ca khúc và được Noo Phước Thịnh khen vì đã có sự thay đổi.

Xuất hiện trên sân khấu, Bích Tuyết gây ấn tượng khi hóa thân thành một nàng công chúa xinh đẹp, Bảo Yến lại cá tính. Ngay từ câu hát đầu tiên, cả hai đã mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc. Đặc biệt, cách xử lý tinh tế cùng giọng hát khỏe và nội lực đã khiến hai ca khúc như khoác một chiếc áo mới màu sắc hơn. Tiết mục kết thúc trong sự mến mộ và tiếng vỗ tay từ khán giả và HLV.

HLV Hồ Hoài Anh cho biết đây là cặp đôi giống HLV Thanh Hà nhất cả về đường tiếng và đường hình, gương mặt ai cũng Tây và hát rất cảm xúc, anh cũng cho rằng khả năng hát của cặp đôi còn tốt hơn. HLV Tuấn Hưng bày tỏ không gì hoàn hảo hơn cho tiết mục này và chúc mừng phần trình diễn của cặp đôi. HLV Tuấn Ngọc cũng cho biết nhìn ngoại hình thôi cũng biết đây là thành viên của team Thanh Hà, anh dành lời khen giọng hát của Bích Tuyết.

HLV Thanh Hà cho biết, Bích Tuyết đã cố gắng rất nhiều cũng như sự tiến bộ trong giọng hát, Bảo Yến lại cố gắng phá cách trong cách hát và cuối cùng Thanh Hà chọn công chúa Bích Tuyết đi tiếp vào vòng trong. Tiết mục này cũng khép lại màn so tài của team Thanh Hà và chiếc ghế chờ cũng gọi tên thí sinh Diêu Ngọc Bích Trâm.

Mở màn đêm thi là Quỳnh Dao và Duy Đạt đến từ team Tuấn Ngọc với bản mashup "Ta còn yêu nhau - Vài phút trước". Xuất hiện trên sân khấu, cặp đôi đã không làm HLV của mình thất vọng, cả hai hóa thành cặp đôi tình nhân yêu nhau và mang đến cho người nghe rất nhiều cảm xúc. Giọng hát truyền cảm, tinh tế và những câu lên cao của từng thí sinh khiến người nghe "nổi da gà".

Quỳnh Dao và Duy Đạt

HLV Tuấn Hưng chia sẻ, đây là màn song ca xuất sắc nhất trong cuộc thi, Duy Đạt có giọng hát trời phú quãng rộng tốt không chênh phô, Quỳnh Dao hát như không hát, tự nhiên, thông minh và em sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. HLV Thanh Hà nhìn chung đây là một tiết mục song ca đồng đều và hát như một cặp ca sĩ chuyên nghiệp. HLV Hồ Hoài Anh bày tỏ, cả hai làm anh thỏa mãn bởi sự đồng đều trong giọng hát.

Kết quả, HLV Tuấn Ngọc chọn Quỳnh Dao đi tiếp, mời Duy Đạt vào ghế chờ và thay thế Văn Võ Ngọc (Bo Bắp). Tuấn Ngọc cũng xin lỗi Bo Bắp nhưng lại đưa ra đề nghị Tuấn Hưng cứu Duy Đạt và Tuấn Hưng đã quyết định bấm nút cứu. Kết quả, Duy Đạt đã chọn về đội Tuấn Hưng khiến Bo Bắp thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đến là cặp đôi Đỗ Hoài Nam và chàng trai ngoại quốc nổi tiếng David Bryan đến từ team Tuấn Hưng với ca khúc "I'm not the only one". Xuất hiện trên sân khấu, cả hai mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng và thật sự hòa quyện vào nhau. Từng câu hát đã chạm vào lòng người nghe và các HLV cũng say đắm với màn trình diễn giữa cặp thí sinh Việt - Tây.

Đỗ Hoài Nam và David Bryan

Tuấn Ngọc chia sẻ, David phát âm tiếng Anh rất chuẩn và hát rất hay, còn Hoài Nam thì hơi cao và chia bè cho David rất hợp, nếu được lựa chọn anh sẽ chọn chàng trai ngoại quốc David. HLV Thanh Hà chia sẻ, ca khúc này hoàn toàn phù hợp với David và còn có lợi thế rất lớn khi hát tiếng Anh, còn về tông thì hơi cao cho Hoài Nam, phần trội hơn thuộc về David. HLV Tuấn Hưng bày tỏ hôm nay Hoài Nam đã "gánh" hết phần khó khi hát, còn David lại có chất giọng rất tốt. Và kết quả, Tuấn Hưng đã quyết định lựa chọn Hoài Nam đi tiếp.

Cặp đôi Vương Chí Bảo - Trần Hồng Liên đến từ team Tuấn Ngọc với ca khúc "Rewrite the star". Xuất hiện trên sân khấu, cặp đôi khiến người nghe ấn tượng ngay từ những câu hát đầu tiên, đặc biệt bằng giọng hát của mình từng thí sinh đã thổi vào ca khúc một nguồn năng lượng mới cùng phần đọc rap cực chất khiến cả sân khấu như nổ tung. Các HLV chìm đắm vào tiết mục của học trò Tuấn Ngọc.

Vương Chí Bảo - Trần Hồng Liên

HLV Tuấn Hưng chia sẻ anh đã thưởng thức một tiết mục hay và không có gì để nói trước một màn trình diễn xuất sắc và lựa chọn Chí Bảo vì có giọng hát thiên phú. HLV Tuấn Ngọc rất khó xử vì các thí sinh mỗi người một vẻ và quyết định lựa chọn Chí Bảo đi tiếp vào vòng trong. Tiết mục này cũng kết thúc các phần trình diễn của team Tuấn Ngọc và chiếc ghế chờ vẫn là chàng trai Văn Võ Ngọc Nhân, anh sẽ cùng các thành viên được đi tiếp sẽ tiếp tục chiến đấu ở vòng Đo Ván.

Team Tuấn Hưng tiếp nối đêm thi với màn trình diễn của cô gái giọng hát nội lực Lâm Bảo Ngọc và Nguyễn Cathy với ca khúc nhạc ngoại lời Việt "Maria". Cặp đôi là hai cá tính âm nhạc, màu sắc hoàn toàn khác nhau nên lần kết hợp này được Tuấn Hưng mong đợi tạo nên điều bất ngờ cho người nghe. Và không làm khán giả thất vọng, hai cô gái xinh đẹp đã khiến cả sân khấu bùng nổ khi khoe chất giọng cao vút, cách chia bè phối hợp vô cùng nhịp nhàng và câu kết vô cùng ấn tượng khiến các HLV phải vỗ tay mến mộ.

Lâm Bảo Ngọc và Nguyễn Cathy

HLV Thanh Hà chia sẻ hai thí sinh hạt tiêu nhưng lại có giọng hát rất khủng và cô cảm thấy phần tương tác của hai thí sinh rất ấn tượng. HLV Hồ Hoài Anh bật cười vì ca khúc này rất khó hát và rất cao và hai người đối đầu lại gây cảm giác rất căng, anh đánh giá cao hai thí sinh vì ca khúc này rất khó hát và cần nội lực trong người. HLV Tuấn Ngọc chia sẻ cùng quan điểm với Hồ Hoài Anh vì ca khúc này rất khó hát và rất lo cho thí sinh khi hát.

Và kết quả, Tuấn Hưng quyết định lựa chọn Lâm Bảo Ngọc đi tiếp và chia tay cô gái 16 tuổi Cathy. Tuy nhiên, Hồ Hoài Anh đã bấm nút cứu mang đến một cơ hội tiếp theo cho Nguyễn Cathy. Đây cũng là tiết mục kết thúc màn so tài của team Tuấn Hưng với chiếc ghế chờ cuối cùng thuộc về thí sinh Hằng My.

Tập 8 The Voice - Giọng hát Việt sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 2/6 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.