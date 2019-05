Giọng hát Việt: Thanh Hà “tan chảy” vì chất giọng cao vút của 2 hotboy

Tập 6 Giọng hát Việt lên sóng truyền hình tối 19/5 với những màn trình diễn đặc sắc. Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là tiết mục của hai chàng trai Văn Võ Ngọc Nhân - Hoàng Đức Thịnh đến từ team Tuấn Ngọc với bản mashup "Như những phút ban đầu - Trái tim bên lề" .

Văn Võ Ngọc Nhân - Hoàng Đức Thịnh

Sự xuất hiện của hai hotboy trên sân khấu khiến khán giả tại trường quay vô cùng phấn khích, cả hai đã mang đến một màn trình diễn ngọt ngào với những nổi buồn da diết trong tình yêu, giọng hát và cách xử lý của cặp đôi có nhiều tiến bộ khiến các HLV chăm chú theo dõi từng câu, từng nốt nhạc.

HLV Tuấn Hưng cho biết đây là phần trình diễn vô cùng hoàn hảo, và nhắn nhủ với Đức Thịnh rằng sẽ còn gặp lại nhau trên đường âm nhạc và khen giọng hát cao vút của nam thí sinh. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng anh cần sự nam tính mạnh mẽ hơn khi hát ballad nhưng đây là tiết mục rất hay. HLV Tuấn Ngọc liền cho rằng hát ballad và hát giọng mái nên khó giữ được sự nam tính và chia sẻ rằng "thời bây giờ khó tìm được ca sĩ có chất nam tính trong người như thời của tôi, giống như Tuấn Hưng rất nam tính".

HLV Tuấn Hưng cho rằng rất khó để hai thí sinh có thể hát theo kiểu một người đàn ông từng trải. HLV Thanh Hà chia sẻ hai thí sinh hát rất tốt, mỗi thí sinh đều có điều hay ho ở giọng hát. Giây phút căng thẳng đã đến khi HLV Tuấn Ngọc đưa ra quyết định khiến HLV Tuấn Hưng và Thanh Hà đứng lên sẵn sàng bấm nút cứu thí sinh bị loại.

Tuy nhiên, Tuấn Ngọc đã chọn Đức Thịnh đi tiếp và cho Ngọc Nhân ngồi vào "chiếc ghế chờ" vì không muốn mất một giọng ca tài năng. Đặc biệt, Thanh Hà và Tuấn Hưng vẫn bấm nút "cướp" tuy nhiên đã thất bại vì Ngọc Nhân vẫn quyết định về "Chiếc ghế chờ" trung thành với HLV của mình.

Mở màn là màn so tài của 3 thành viên nhóm Inno cùng chàng trai "Lắc lư" - Đức Trường đến từ team Thanh Hà với ca khúc "Say ah" sáng tác của nhạc sĩ Mew Amazing. Xuất hiện trên sân khấu, các thí sinh đã cùng hòa nhịp và mang đến một tiết mục ấn tượng, không chỉ khoe được giọng hát, mỗi thí sinh còn thể hiện được phong cách của mình qua trang phục và cách diễn, tất cả hòa thành một nhóm nhạc không còn là phần thi đấu.

Nhóm Inno và Đức Trường

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, các thí sinh đã làm việc với nhau rất tốt và dành lời khen đặc biệt cho Duy Trường - thành viên nhóm Inno vì hát có nhịp nhất trong 4 thí sinh dự thi. Lúc này, HLV Thanh Hà mới tâm sự rằng trong vòng Giấu mặt cô và Tuấn Ngọc chỉ bấm chọn Duy Trường thôi, sau đó Thanh Hà bật khóc nghẹn ngào chia sẻ tiếp: "Chị không nỡ, vì các em gắn bó với nhau thế là chị ôm hết cả 3 đứa", cô cũng cho biết tập cho 3 cũng khó hơn 1 và qua nhiều ngày làm việc, cô cảm nhận các học trò đã cố gắng rất nhiều.

Và kết quả, Thanh Hà lựa chọn Đức Trường đi tiếp và rớt nước mắt khi chia tay những thành viên nhóm Inno.

Tiếp đến là màn đấu giữa thí sinh ngoại quốc Ella Beth và Trần Hằng My đến từ team Tuấn Hưng với ca khúc "Symphony". Tưởng chừng như là một lợi thế rất lớn cho Ella Beth nhưng Hằng My cũng là một "chiến binh" có giọng hát nội lực. Xuất hiện trên sân khấu, cả hai mang đến một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Đặc biệt, những đoạn cao trào vẫn được hai cô gái làm tốt khi khoe được chất giọng màu sắc riêng của mình.

Ella Beth với Trần Hằng My

HLV Thanh Hà chia sẻ ca khúc có lợi thế cho Ella Beth, riêng Hằng My có hơi rụt rè nhưng tổng thể khiến cô thích thú. HLV Tuấn Ngọc cho rằng mỗi người một vẻ, Hằng My xử lý ca khúc khá hay nhưng đôi khi cách để micro chưa phù hợp. HLV Tuấn Hưng cho biết, giọng của Ella Beth hôm nay chưa thật sự tốt so với những lúc tập luyện. Hằng My luôn tự tin, bứt phá mặc dù chỉ mới 16 tuổi.

Kết quả, Tuấn Hưng đã lựa chọn Ella Beth đi tiếp vì cho rằng cả hai đều xứng đáng nhưng Hằng My sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn trong tương lai, và anh đã mang đến một bất ngờ khi đưa Hằng My vào "chiếc ghế chờ".

Team Thanh Hà tiếp tục đêm thi với màn Đối đầu của cặp đôi Nguyễn Châu Nhi - Vũ Xuân Đạt với ca khúc "Tân thời". Trình diễn trên sân đấu, cả hai đã mang đến một không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng với giai điệu tươi vui và cách diễn xuất "thần thánh" của từng thí sinh khi hóa thành công tử Bạc Liêu và cô Thắm. Đặc biệt, giọng hát mượt mà, ăn khớp của cả hai một lần nữa khiến khán giả phải đứng lên vỗ tay khi màn trình diễn kết thúc.

Nguyễn Châu Nhi - Vũ Xuân Đạt

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ ca khúc này khiến anh rất thích. HLV Tuấn Hưng cám ơn HLV Thanh Hà vì chưa có phần nhạc cảnh nào diễn đáng yêu như vậy. HLV Hồ Hoài Anh cảm nhận đây là tiết mục rất giải trí và hai thí sinh đã làm trọn vẹn tiết mục của mình.

HLV Thanh Hà đã quyết định lựa chọn Nguyễn Châu Nhi đi tiếp vào vòng trong và hứa hẹn sẽ giúp đỡ con đường âm nhạc của Xuân Đạt. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc buồn thì HLV Tuấn Ngọc đã bấm cứu Xuân Đạt khiến khán phòng như nổ tung.

Đội Tuấn Hưng tiếp nối bằng màn tranh đấu của Nguyễn Thanh Long - cặp chị em sinh đôi Hồng Hòa - Hồng Hiếu với ca khúc "Tình nhân ơi - Và thế là hết". Xuất hiện trên sân khấu, ngay những câu hát đầu tiên, cả ba đã làm khán giả phải nổi da gà vì giọng hát truyền cảm. Đặc biệt, không chỉ bè phối nhịp nhàng, cả ba còn trổ tài đọc rap khiến cả khán phòng "nổ tung".

Nguyễn Thanh Long - Hồng Hòa - Hồng Hiếu

HLV Hồ Hoài Anh cho rằng hai ca khúc này từng "khuấy đảo" nên dễ dàng tạo đất diễn cho các thí sinh, bạn nam có phần bất lợi vì giọng nam trung nhưng khỏa lấp bằng phong cách cá tính của mình.

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ hai chị em sinh đôi rất phù hợp với nhạc có tiết tấu sôi động và hơi lo lắng cho thí sinh nam. HLV Thanh Hà vẫn thích giọng hát của thí sinh nam, việc chia bè rất dễ nghe và tạo nên phần trình diễn sống động. Kết quả, HLV Tuấn Hưng quyết định chọn cặp sinh đôi Hồng Hòa - Hồng Hiếu đi tiếp.

Tập 7 The Voice – Giọng hát Việt 2019 sẽ lên sóng vào lúc 21h00 ngày 26/5 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.