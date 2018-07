Giọng hát Việt: Noo Phước Thịnh “chơi chiêu” thách đấu Tóc Tiên

Tập 10 "Giọng hát Việt 2018" đã lên sóng truyền hình tối 22/7 - đêm thi đầu tiên của vòng Đo ván với luật chơi được thay đổi hoàn toàn. Đây không chỉ là vòng thi về giọng hát mà còn là chiến thuật của HLV và bản lĩnh của thí sinh trên sân khấu.

Cụ thể, tại vòng Đo ván, mỗi HLV có 3 lần là người chủ động đem thí sinh ra thách đấu với mỗi HLV khác nhau. Thí sinh được đem ra thách đấu bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra đối thủ trong đội HLV được thách đấu, cả hai lần lượt trình diễn tiết mục của mình và chỉ có một người được đi tiếp. Quyền quyết định thí sinh thắng cuộc được trao cho 21 hội đồng chuyên môn gồm các nhạc sĩ, ca sĩ và khán giả bình chọn tại trường quay.

Màn thách đấu cuối cùng trong tập 10 đến từ HLV Noo Phước Thịnh thực sự gây ấn tượng khi anh đã quyết định thách đấu với HLV Tóc Tiên và chọn Ngọc Ánh là thí sinh bước ra sân khấu. Sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, Ngọc Ánh đấu với Sim Chanponloue.

Ngọc Ánh đấu với Sim Chanponloue

Ngọc Ánh là thí sinh đang sở hữu lượt view cao nhất của The Voice 2018. Cô thể hiện ca khúc "Nơi đó có em chờ" của nữ ca sĩ Đông Nhi. Với chất giọng ngọt ngào, cao vút, Ngọc Ánh đã "thiêu đốt" toàn bộ sân khấu và gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những đoạn lên cao đầy nội lực. Noo Phước Thịnh đã nở nụ cười tươi và cô cùng tự hào về học trò.

Ngọc Ánh

Sim Chanponloue - hot boy Campuchia thể hiện ca khúc "Tắt đèn" của nam ca sĩ Isaac. Với ngoại hình điển trai Sim Chanponloue ngay lập tức tỏa sáng trên sân khấu, anh chinh phục khán giả bởi sự tự tin và phong cách trình diễn vô cùng chuyên nghiệp. Giọng hát truyền cảm, mạnh mẽ khiến Tóc Tiên vô cùng phấn khích trên ghế nóng.

Sim Chanponloue

HLV Thu Phương hài hước xin "tắt đèn" để nhận xét thí sinh, cô cảm nhận hai thái cực hoàn toàn khác nhau trên sân khấu, cô cám ơn Tóc Tiên đã giúp Sim Chanponloue thay đổi rất nhiều. HLV Lam Trường cảm giác nghe Sim Chanponloue hát như người Việt hoàn toàn và tạo cảm giác thoải mái cho người nghe, và đó cũng là lợi thế của chàng trai nước ngoài.

Và kết quả, Ngọc Ánh nhận được 17/21 điểm, Sim Chanponloue nhận được 8/21 điểm từ các hội đồng bình chọn. Với lượt bình chọn từ khán giả, Ngọc Ánh có 77,37%, Sim Chanponloue có 22,63%. Và Ngọc Ánh team Noo Phước Thịnh là thí sinh được đi tiếp.

Mở màn đêm thi, HLV được thách đấu là Lam Trường, sau một hồi suy nghĩ anh hai đã quyết định thách đấu HLV Thu Phương và chọn học trò Dương Quốc Anh (Alex Dương) ra sân khấu đầu tiên. Và sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, Alex Dương đấu với thí sinh Việt Puzo.

Alex Dương và Việt Puzo

Thể hiện ca khúc "Giờ anh đã yêu" của tác giả Đoàn Thế Lân - Sing My Song, Alex Dương đã có cuộc trò chuyện cùng chàng nhạc sĩ trẻ tuổi để hiểu được thông điệp bài hát và cách thể hiện sao cho hiện đại và lôi cuốn nhất. Không còn hình ảnh nhẹ nhàng, lãng tử, ALex Dương đã mang đến một không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động và phần rap "cực ngầu" trên sân khấu. Đặc biệt, ngoại hình điển trai đã giúp học trò Lam Trường lôi cuốn được tất cả mọi người.

Alex Dương

Khác với sự trẻ trung của Alex Dương, Việt Puzo team Thu Phương thể hiện ca khúc "Tái bút anh yêu em" nhẹ nhàng, sâu lắng. Việt Puzo chinh phục mọi người bởi chất giọng truyền cảm, tự sự và những câu phiêu đậm màu sắc team HLV Hải Phòng.

Việt Puzo

Kết thúc hai phần trình diễn, HLV Noo Phước Thịnh cho biết anh rất hồi hộp và căng thẳng vì mỗi người một màu sắc khác nhau, ai bản lĩnh hơn người đó thắng nhưng trong trường hợp này anh không phân định được. Đồng thời, giọng ca "Xa em" cũng khen Alex Dương bởi cách thể hiện văn minh, Việt Puzo thì khắc khoải trong giọng hát.

Và kết quả, Alex Dương nhận được 14/21 điểm, Việt Puzo nhận được 10/21 điểm từ các hội đồng bình chọn. Với lượt bình chọn từ khán giả, Alex Dương có 88,81% , Việt Puzo có 11.9%, và Alex Dương team Lam Trường là thí sinh được bước tiếp vào vòng trong.

Màn thách đấu thứ hai đến từ HLV Tóc Tiên và cô đã thách đấu với HLV Lam Trường và chọn thí sinh Chánh Tín ra sân khấu. Và sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, Chánh Tín đấu với thí sinh Hoàng Xuân Quỳnh, cặp đấu này theo Thu Phương là ngang sức ngang tài.

Chánh Tín thể hiện ca khúc "Yêu xa" của ca/nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Trên sân khấu, ngay từ những câu hát đầu tiên, Chánh Tín đã thổi vào đó những tâm tư, tình cảm của một người đàn ông từng trải, chất giọng trầm, ấm khiến người nghe thật sự thoải mái và nhiều cảm xúc.

Chánh Tín

Hoàng Xuân Quỳnh thể hiện ca khúc "Nấc thang lên thiên đường", mang đúng tinh thần team Lam Trường. Nam thí sinh đã chinh phục người nghe bởi cảm xúc nhẹ nhàng, đi sâu vào lòng người. Đặc biệt những lúc dữ dội, cao trào Xuân Quỳnh cũng khoe chất giọng cao vút khiến người nghe nổi da gà.

Hoàng Xuân Quỳnh

HLV Noo Phước Thịnh cho rằng, cả hai giống nhau ở những nốt lên cao và khuyên từng thí sinh nên cố gắng khắc phục những khuyết điểm của mình. HLV Thu Phương cảm nhận hai thí sinh đã nỗ lực không ngừng và cho rằng Chánh Tín đã khắc phục được nhiều khuyết điểm nhưng hơi tiếc vì những nốt cao khiến Chánh Tín bị với, Xuân Quỳnh cũng có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến tiết mục của mình.

Và kết quả, Chánh Tín nhận được 7/21 điểm, Xuân Quỳnh nhận được 3/21 điểm từ các hội đồng bình chọn. Với lượt bình chọn từ khán giả, Chánh Tín có 56.34%, Xuân Quỳnh có 43.66%, và Lê Chánh Tín đến từ team Tóc Tiên là thí sinh được bước tiếp vào vòng trong.

Màn thách đấu thứ ba đến từ team HLV Thu Phương, cô đã quyết định thách đấu HLV Noo Phước Thịnh và chọn học trò Phan Hằng My ra sân khấu. Và sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, Hằng My đấu với Gia Nghi.

Hằng My và Gia Nghi

Hằng My thể hiện ca khúc "Anh và anh" của ca/nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Với ngoại hình cá tính, Hằng My đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. Bên cạnh đó, ca khúc nổi tiếng đã được cô thổi vào một làn gió mới bởi chất giọng khàn đặc trưng. Những câu lên cao, hay tiết tấu nhanh đều được Hằng My xử lý tinh tế và chinh phục hoàn toàn người nghe.

Hằng My

Gia Nghi thể hiện ca khúc "Hôm nay tôi buồn" và đã có buổi trò chuyện cùng ca sĩ Phùng Khánh Linh để tiếp thu thêm những kinh nghiệm vì ca khúc này rất khó hát. Sở hữu chất giọng cá tính, mạnh mẽ và cách xử lý hiện đại, Gia Nghi đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng và khiến Noo Phước Thịnh tự hào.

Gia Nghi

HLV Tóc Tiên nổi da gà bởi bản lĩnh của hai thí sinh. Hằng My đã thể hiện trọn vẹn và vững chắc và cô rất thích màu giọng của Gia Nghi. HLV Lam Trường rất khó khăn để đưa ra nhận định ai hay hơn. Với Hằng My, anh khen chất giọng dày và tình cảm, Gia Nghi lại có giọng đặc biệt và hát rất "tĩnh".

Và kết quả, Hằng My nhận được 16/21 điểm, Gia Nghi nhận được 19/21 điểm từ các hội đồng bình chọn. Với lượt bình chọn từ khán giả, Gia Nghi có 61,79%, Hằng My có 38,21%. Và Gia Nghi team Noo Phước Thịnh là thí sinh được đi tiếp.

Tập 11 The Voice - Giọng Hát Việt 2018 sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 29/3 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.