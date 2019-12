Gương mặt thân quen: Hà Hồ cười “mất tiếng” vì màn giả diễn viên Ấn Độ

Tối 30/11, tập 5 của “Gương mặt thân quen 2019” lên sóng tối 30/11 với nhiều tiết mục thú vị và hấp dẫn đến từ 6 thí sinh tham gia chương trình. NSND Kim Xuân trở lại chương trình, đồng hành cùng Quang Linh và Hồ Ngọc Hà trong vai trò ban giám khảo để tìm ra người xứng đáng giành giải nhất tuần này.

Là thí sinh chiến thắng ở tuần trước, tuần này MiA lại càng áp lực hơn khi phải hoá thân thành diễn viên người Ấn Độ - Ranveer Singh. Đây là nhân vật không hề quen thuộc với khán giả Việt Nam, thêm vào đó MiA còn phải hát bằng tiếng Ấn, nhảy múa làm sao cho giống dân bản địa khiến cô vô cùng lo lắng.

MiA

Trong hậu trường, đạo diễn Vương Khang và giám đốc âm nhạc Nguyễn Hoàng Duy đã hướng dẫn cho nữ ca sĩ rất nhiều để cô có phần trình diễn trọn vẹn trên sân khấu. Và vượt ngoài sức mong đợi, MiA đã khiến không chỉ giám khảo mà tất cả khán giả trong trường quay đều phải đứng lên cổ vũ cho tiết mục của cô. Đây là điều không phải thí sinh nào cũng làm được. Thậm chí, Hồ Ngọc Hà vì cười nhiều quá mà mất luôn tiếng.

NSND Kim Xuân cho biết MiA đã làm ra được cái hùng tráng, sử thi trong câu chuyện thông qua tiết mục. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng đã lan truyền được sức sống đến tất cả mọi người đó là điều vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu MiA không có đôi lúc cười trong lúc trình diễn mà giữ mặt lạnh như bản gốc thì sẽ càng hay hơn. Riêng giám khảo Quang Linh, anh chia sẻ đã quên mất gương mặt của MiA như thế nào. Đối với nam ca sĩ, cách tạo hình cân đối cộng thêm sự mạnh mẽ trong con người của MiA khiến anh hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật nên sẽ châm chước cho thí sinh ở phần cười vì “đẹp là có quyền”.

Khi MC Thanh Bạch tiết lộ MiA đã ngồi hoá trang suốt nhiều giờ đồng hồ để có được gương mặt giống diễn viên Ấn Độ, thêm vào đó phải dán băng keo thật chặt vào tai để micro không rơi ra trong suốt phần biểu diễn, giám khảo Hồ Ngọc Hà đã bày tỏ sự ngạc nhiên và khâm phục trước sự chịu đựng đáng nể của thí sinh để có được tiết mục chỉn chu trên sân khấu.

Nhật Thuỷ là thí sinh đầu tiên mở màn cho đêm thi thứ 5 với màn hoá thân thành nhạc sĩ Đức Huy qua ca khúc “Đường xa ướt mưa”. Ở cựu giám khảo “Gương mặt thân quen 2019”, giọng hát không có quá nhiều kỹ thuật nhưng rất nhẹ nhàng, mộc mạc. Và đó cũng là điều rất khó để Nhật Thuỷ bắt chước theo. Tuy nhiên, ngay từ khi vừa cất giọng, nữ ca sĩ sinh năm 1991 đã khiến các giám khảo phải cười không ngớt vì rất biết cách biến hoá làm sao cho giống bản chính. Kết thúc phần biểu diễn, Nhật Thuỷ còn giao lưu với khán giả với tư cách là “nhạc sĩ Đức Huy” khiến ai nấy cũng thích thú.

Nhật Thủy

Giám khảo Quang Linh hài hước chia sẻ khi Nhật Thuỷ bước ra sân khấu, nhìn phía xa mờ mờ ảo ảo cứ cảm thấy giống Phương Uyên chứ không phải nhạc sĩ Đức Huy. Nhưng thí sinh cũng cố gắng nghiên cứu rất kỹ bản chính, đã làm giống một số chi tiết như nghiến răng, cách phát âm và đó là điều đáng được ghi nhận.

Phần thi tiếp theo trong tuần này thuộc về Emma Nhất Khanh với màn biến hoá thành Justin Bieber. Nữ ca sĩ chia sẻ tuy tuổi tác khá tương đồng với bản chính nhưng lại sợ nhất việc giả trai. Song sau thời gian luyện tập, cô cũng đã bớt lo lắng hơn, thêm vào đó, ca khúc được chọn để trình diễn là “What do you mind” cũng đã được Emma Nhất Khanh thuộc nằm lòng trước đó nên cô có thể tự do thể hiện trên sân khấu. Vốn có thế mạnh về vũ đạo nên cô cũng phô hết toàn bộ khả năng trong phần thi để ghi điểm trong mắt ban giám khảo.

Emma Nhất Khanh

Giám khảo Hồ Ngọc Hà cho biết Justin Bieber vốn là “crush” của mình nên cô đã “soi” rất kỹ tiết mục của Emma Nhất Khanh. Chính vì vậy, ngay từ lúc bắt đầu nhận xét, “nữ hoàng giải trí” đã yêu cầu thí sinh vén áo lên để kiểm tra độ giống với bản chính và lập tức phán: “Quần cao quá. Quần không hững hờ là không phải Bieber” khiến tất cả mọi người trong trường quay bật cười thích thú. Giọng ca “Cả một trời thương nhớ” cảm thấy rất tiếc cho tiết mục này vì Emma Nhất Khanh khá “bánh bèo”, trong khi Justin Bieber lại cực kỳ đàn ông nên việc giả rất khó dù thí sinh đã cố gắng nhiều, thậm chí là tập đi hai hàng.

Phan Ngọc Luân là thí sinh thứ 3 biểu diễn trong đêm thi tuần này. Bấm chọn trúng nhân vật Trấn Thành – một trong những nghệ sĩ đa năng nhất showbiz Việt, nam ca sĩ đã không khỏi thích thú. Anh cũng rất tự tin và nói đùa rằng mình và bản gốc không chỉ phù hợp mà còn có nhiều cái hơn Trấn Thành như: trẻ hơn, đẹp trai hơn và hát cũng được hơn nên không cảm thấy lo lắng. Trong tiết mục, học trò Đàm Vĩnh Hưng thể hiện lại trích đoạn “Nỗi oan Thị Cám”, anh vừa hát, vừa diễn kịch để làm sao cho giống bản chính nhất. Thậm chí, giọng ca “Điều anh không muốn” còn làm náo động cả sân khấu khiến ban giám khảo và khán giả cười không ngớt.

Phan Ngọc Luân

Hồ Ngọc Hà chia sẻ Phan Ngọc Luân hát và diễn rất được nhưng để giống Trấn Thành không thể vì để giả được người nghệ sĩ này không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, nữ giám khảo vẫn chấm điểm cho nam ca sĩ ở chỗ đã đầu tư và diễn hết mình trên sân khấu.

Tiết mục thứ 5 trong đêm thi thuộc về Trần Tùng Anh với màn hoá thân thành nghệ sĩ chầu văn Thanh Long. Nam ca sĩ cho biết để giả nhân vật này vô cùng khó, từ tiết tấu nhịp điệu, phần lời rất dài và còn phải múa, tất cả khiến anh cảm thấy khó khăn vì đây hoàn toàn không phải là sở trường cũng như thế mạnh của mình. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước lên sân khấu, Tùng Anh đã hoàn toàn chinh phục khán giả trước lối hát văn điêu luyện cùng những điệu múa bài bản y như nghệ sĩ hát chầu văn chuyên nghiệp. Ban giám khảo, đặc biệt là NSND Kim Xuân đã vỗ tay không ngớt và liên tục trầm trồ trước tiết mục này của Tùng Anh.

Trần Tùng Anh

Đối với NSND Kim Xuân, nữ giám khảo cảm thấy Tùng Anh quá giỏi khi thể hiện thuần thục những điệu múa, cách hát du dương thả hồn vào nhân vật của nam ca sĩ. Khi mở chiếc khăn trên đầu ra, Tùng Anh hoàn toàn nhập tâm vào phần trình diễn khiến nữ diễn viên U60 không còn nhận ra anh nữa.

Võ Tấn Phát là thí sinh cuối cùng trình diễn trong tập 5 của “Gương mặt thân quen 2019” với màn hoá thân thành Sơn Tùng M-TP qua ca khúc đình đám “Hãy trao cho anh”. Đây là tiết mục được trông đợi nhất trong tuần này vì nhân vật mà nam diễn viên phải giả là ngôi sao hàng đầu của V-pop. Từ giọng hát cho đến vũ đạo, mọi thứ đều điêu luyện. Bản thân không phải là ca sĩ nên Võ Tấn Phát càng lo lắng cho phần trình diễn của mình nhiều hơn. Nhưng với tiêu chí chơi hết mình, không có gì để mất, anh đã ghi điểm bởi sự cố gắng không ngừng khi biến hoá thành Sơn Tùng M-TP.

Võ Tấn Phát

Hồ Ngọc Hà chia sẻ tiết mục của Tấn Phát trong tuần này hoàn toàn lột xác so với những tuần trước. Có những đoạn lên cao cũng khá giống bản chính nhưng phần nhảy đặc trưng trong bài hát lại chưa đúng tinh thần cho lắm. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng dành lời khen cho sự tài năng của Tấn Phát trong chương trình này.

Cuối cùng, sau khi tổng kết số điểm từ các thí sinh, MiA tiếp tục là người chiến thắng với màn hoá thân thành diễn viên Ấn Độ Ranveer Singh. Với giải nhất tuần này, MiA trở thành thí sinh có màn thể hiện tốt nhất sau 5 tập phát sóng với 3 lần chiến thắng./.