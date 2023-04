Hà Nhi hé lộ lý do đồng hành cùng Hoàng Dũng trong concert

VOV.VN - Sau những thành công tại The Masked Singer Việt Nam cùng loạt sản phẩm âm nhạc được khán giả hưởng ứng mạnh mẽ, Hà Nhi và ekip đã chính thức công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của cô mang tên "I See You". Khách mời cùng đồng hành trong dự án âm nhạc lần này chính là “Hoàng tử hát tình ca” Hoàng Dũng.