Hà Nhi - Quốc Thiên song ca cực ngọt trên sân khấu "Love in the Bay"

Tối 4/8, “Love in the Bay” đã chào đón sự quay trở lại của Quốc Thiên và Hà Nhi - lần đầu xuất hiện tại Ambassador Cruise. Có thể nói, sức hút của bộ đôi này là vô cùng ấn tượng khi đêm nhạc đã rất nhanh “cháy vé” ngay khi mở bán, chào đón vị khán giả thứ 4,000 qua 8 show diễn.

Không còn xa lạ với khán giả của “Love in the Bay” by Ambassador Cruise, Quốc Thiên phô diễn chất giọng đặc biệt của mình qua loạt hit "Nơi nào có em", "Tình anh đại dương", "Mong manh tình về", "Chia cách bình yên",…

Ca sĩ Quốc Thiên

Chàng ca sĩ điển trai đã cho thấy sự đẳng cấp và nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả có mặt trên du thuyền. Nếu trong lần xuất hiện trước, Quốc Thiên hát dưới ánh hoàng hôn trên vịnh Hạ Long - thời khắc đẹp nhất thì lần trở lại này, nam ca sĩ đã có trải nghiệm mới khi biểu diễn dưới ánh đèn đêm lung linh của vịnh Hạ Long.

Đêm diễn trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết với sự góp mặt của ca sĩ Hà Nhi khi xuất hiện trên sân khấu và song ca cực ngọt ngào với Quốc Thiên. Mash-up "Chia cách bình yên", "Lâu lâu nhắc lại" đã khiến nhiều khán giả phải hò reo. Và màn song ca đặc biệt được cả hai gấp rút chuẩn bị dành tặng cho khán giả chính là ca khúc Dẫu có lỗi lầm.

Ca sĩ Quốc Thiên và Hà Nhi

“Hà Nhi và anh Quốc Thiên đã quen biết từ rất lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên cả hai song ca trên sân khấu như thế này. Như thực sự, Nhi có lời xin lỗi anh Thiên và mong anh Thiên có thể bỏ qua sơ suất này cho mình. Và ca khúc 'Dẫu có lỗi lầm' này chính là một món quà đặc biệt dành cho khán giả trên sân khấu “Love in the Bay" by Ambassador Cruise. Nhi nghĩ rằng, bài hát này Nhi và anh Thiên chỉ “hát phụ" cho mọi người thôi vì… ai cũng thuộc”, giọng ca xứ Nghệ hóm hỉnh tâm sự.

Được biết đến với màu giọng không lẫn vào đâu của mình, ngay sau màn song ca với Quốc Thiên, Hà Nhi đã gửi tới khán giả loạt bài hát như "Dĩ vãng nhạt nhoà", "Tâm sự cùng người lạ", "Ai rồi cũng sẽ khác",…

Ngọt ngào trên sân khấu là vậy, thế nhưng Hà Nhi lại là một cô gái luôn hài hước. Những màn giao lưu với khán giả đã để lại không ít tiếng cười. Nhiều fan hâm mộ có mặt trên du thuyền đã chia sẻ rằng, mình đi từ Úc và Canada về để có mặt tại sân khấu “Love in the Bay" by Ambassador Cruise để có thể nghe được Hà Nhi hát.

“Lúc nghe anh Quốc Thiên hát trên sân khấu, Nhi cảm thấy “áp lực", vì anh Thiên hát quá hay. Thực sự đáng nhẽ đây sẽ phải là một đêm nhạc song ca của Hà Nhi với Quốc Thiên từ đầu tới cuối dành tặng cho tất cả mọi người, thế nhưng chúng ta sẽ “sửa sai" bằng một lần sau ngay trên sân khấu này luôn nhé”, Hà Nhi có một lời hứa hẹn.

Bên cạnh đó, Hà Nhi cũng tiết lộ nhiều điều thú vị xung quanh cuộc sống của mình. Cô chia sẻ, từng rất cố chấp, không chịu “nhận lỗi sai" với người yêu khi cả hai cãi vã. Thế nhưng người yêu cô đã “xuống nước” trước, nhận mọi lỗi lầm về mình. Và chính khoảnh khắc được cưng chiều như vậy, Hà Nhi đã suy nghĩ lại và biết được điểm sai của mình ở đâu.

Ở bài hát cuối của minishow, cơn mưa một lần nữa ghé tới. Một không gian lãng mạn đã được BTC cũng như Hà Nhi, các khán giả có mặt trên Ambassador Cruise “thắp lên” khi khán giả cầm ô, hoà giọng cùng Hà Nhi với ca khúc "Gửi người yêu cũ". Đến phút cuối chương trình, Hà Nhi còn quyết định, không cần dùng nhạc và “hát chay", “quẩy” cùng khán giả có mặt trên du thuyền với nhiều ca khúc khác nhau.

Ca sĩ Hà Nhi

Đêm nhạc số 08 của sân khấu “Love in the Bay" by Ambassador Cruise với sự xuất hiện của Hà Nhi và Quốc Thiên đã khép lại thành công rực rỡ, chứng tỏ sức hút của sân khấu nổi trên vịnh Hạ Long.