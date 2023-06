Lệ Quyên "cực cháy" trên sân khấu "Love in the Bay"

Nối tiếp thành công của đêm nhạc #02 của Tuấn Hưng, “Love in the Bay” by Ambassador Cruise #03 đã chào đón nữ ca sĩ Lệ Quyên vào tối qua (16/6). Âm hưởng của đêm nhạc đã để lại không ít kỉ niệm dành cho du khách có mặt trên du thuyền Ambassador.

Với "Love in the Bay" by Ambassador #03, Lệ Quyên đã khéo léo thể hiện các ca khúc bolero, nhẹ nhàng sâu lắng đúng chuẩn một “nữ hoàng phòng trà" trong 20 năm hoạt động nghệ thuật, vừa xen kẽ đó là thể hiện các ca khúc remix sôi động, phù hợp với không gian đêm nhạc giữa vịnh Hạ Long.

Đêm nhạc diễn ra hơn 1 tiếng đồng hồ đã mang lại không ít cảm xúc dành cho khán giả. Lệ Quyên chia sẻ, được đứng ở một sân khấu đặc biệt trên du thuyền lớn nhất, hiện đại nhất của vịnh Hạ Long khiến cô cảm thấy hết sức xúc động.

Chính vì thế, Lệ Quyên đã quyết định lựa chọn một chiếc đầm màu trắng thật xinh đẹp để đến với đêm nhạc này. Nữ ca sĩ còn phải trầm trồ khi có rất nhiều nữ khán giả tới với “Love in the Bay" by Ambassador Cruise #03 và không ngần ngại “rủ" các chị em nên mặc bikini khi đi xem show trên du thuyền.

Không thể phủ nhận rằng, dù thể hiện gần 20 ca khúc thế nhưng cho tới phút cuối, nữ ca sĩ vẫn còn luyến tiếc vì không thể gửi tặng tới khán giả thêm nhiều hơn nữa. Lệ Quyên khẳng định rằng, sẽ sớm trở lại với sân khấu “Love in the Bay" by Ambassador Cruise để có thể gửi tặng nhiều hơn nữa những món quà âm nhạc dành cho khán giả.

Dẫn dắt đêm nhạc "Love in the Bay" là MC Thái Dũng. Sự xuất hiện của Thái Dũng tại "Love in the Bay" by Ambassador Cruise khiến Lệ Quyên bất ngờ, bởi lẽ, đã khá lâu hai chị em mới có dịp làm việc chung.

Sự thành công của đêm nhạc “Love in the Bay” by Ambassador Cruise #03 đã để lại dấu ấn khó quên dành cho du khách khi tới với Hạ Long nói riêng và du thuyền Ambassador nói chung. Việc liên tục mời những cái tên là các ca sĩ nổi tiếng tham gia đêm nhạc đã minh chứng về độ uy tín cũng như mong muốn đem tới một loại hình du lịch mới dành cho du khách khi ghé về vùng vịnh di sản.

Chia sẻ về việc âm nhạc giống như một “sản phẩm du lịch” mới dành cho du khách khi ghé tới vịnh Hạ Long, ông Nguyễn Hồng Nhật - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du thuyền cao cấp châu Á (APC) khẳng định rằng, trải nghiệm du lịch và giải trí chính là một trong những điều mà Ambassador Cruise muốn hướng đến trong thời gian tới.

“Không giống như những hải trình khác, “Love in the Bay” by Ambassador Cruise ngoài việc mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch đặc biệt về đêm ngay trên vịnh Hạ Long thì còn mang lại cho du khách những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời với âm nhạc. Trong suốt hải trình 4 tiếng, Ambassador Cruise sẽ không dừng lại một điểm cố định nào mà sẽ di chuyển hai bên bờ để du khách vừa thưởng thức âm nhạc, vừa có thể tận hưởng khung cảnh thành phố Hạ Long về đêm.

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức ẩm thực 5* đẳng cấp được thực hiện bởi các đầu bếp nổi tiếng. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí đúng nghĩa mà chúng tôi muốn mang lại cho du khách khi ghé thăm vịnh Hạ Long”.

“Love in the Bay” by Ambassador Cruise #04 sẽ chào đón Bảo Anh và Trịnh Thăng Bình vào ngày 30/6 tới đây với chủ đề “Hoàng hôn của em”. Với hai khách mời đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức âm nhạc trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn của vịnh Hạ Long./.