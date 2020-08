Hòa nhạc mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra trực tuyến do dịch Covid-19

Hòa nhạc “Giai điệu Tổ quốc” do VTV kết hợp với ekip thực hiện chuỗi chương trình "In the Spotlight" tổ chức.

Theo kế hoạch ban đầu, hòa nhạc "Giai điệu Tổ quốc" sẽ diễn ra tại khán phòng Nhà hát Lớn với sự tham gia đông đảo của khán giả. Họ sẽ tiếp thêm động lực cho nghệ sĩ thăng hoa với những nhạc phẩm nổi tiếng.

Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên BTC quyết định tổ chức hòa nhạc trực tuyến, không khán giả. Dù rất tiếc nuối nhưng đây là quyết định an toàn cho các nghệ sĩ và khán giả.

Hòa nhạc "Giai điệu Tổ quốc".

Song, nhìn theo một cách khác, việc tổ chức hòa nhạc trực tuyến là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự chuyển mình rất lớn về cách thức tổ chức và công nghệ của nền âm nhạc Việt Nam.

Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Hồng Kiên chia sẻ: “Khán giả sẽ được thưởng thức một concert thực sự chất lượng, được cả ekip dành nhiều tâm huyết với mong muốn mang đến cho khán giả yêu âm nhạc sự thỏa mãn về cả phần âm thanh và hình ảnh. Với một chương trình biểu diễn live của các ca sĩ nổi tiếng cùng dàn nhạc bán cổ điển semi – classic và dàn nhạc điện tử, chắc chắn sẽ rất áp lực cho nghệ sĩ và BTC nhưng sẽ mang lại cho khán giả những cảm xúc chân thực nhất”.

Theo tiết lộ của BTC, hòa nhạc sẽ được chia làm 3 chương "Đất nước lời ru", "Bài ca người lính" và "Khát vọng", dẫn dắt khán giả bước vào không gian của nhiều cung bậc cảm xúc thông qua những màu sắc âm nhạc khác nhau.

Uyên Linh.

Đó là những giai điệu ngọt ngào, da diết trong “Mẹ yêu con”, “Áo mùa đông”; là những bài hát thiếu nhi hồn nhiên trong sáng “Hạt gạo làng ta”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”; những ca khúc đã gắn liền với hình ảnh người chiến sĩ “Lá xanh”, “Tình ca” và đặc biệt là những bài hát chan chứa tình yêu và khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước hòa bình, phát triển như “Tự nguyện”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Những ánh sao đêm"...



15 tiết mục trong chương trình “Giai điệu Tổ quốc” đều là những bài ca đã đi sâu vào tiềm thức và trái tim của bao thế hệ người Việt Nam và những tác phẩm ghi dấu ấn tại một thời điểm nhất định trong mạch chảy của âm nhạc nước nhà.

Góp mặt trong “Giai điệu Tổ quốc” là những nghệ sĩ tài năng được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao như: Tùng Dương, Trọng Tấn, Uyên Linh, Vũ Thắng Lợi, Dương Hoàng Yến, Đỗ Tố Hoa, bé Trịnh Nhật Minh, bé Kiều Minh Tâm, nhóm OPlus, nhóm bè VK, các nghệ sĩ múa Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, ban nhạc In The Spotlight, dàn dây Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dàn kèn Big K...

Tùng Dương.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Dương rất hạnh phúc khi được tham gia hoà nhạc “Giai điệu Tổ quốc”. Thế hệ của Dương sinh ra và lớn lên trong thời bình luôn luôn biết ơn cha anh đã hy sinh xương máu mình để đem lại hoà bình cho đất nước. Dương tin những chương trình như “Giai điệu Tổ quốc” sẽ khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, biết ơn sâu sắc thế hệ cha anh, khơi dậy niềm tin vào tình yêu thương giữa con người và con người, con người và cuộc đời”.

Chương trình “Giai điệu Tổ quốc” được đầu tư về âm thanh, ánh sáng. Mỗi tiết mục trong chương trình đều được dàn dựng theo ý đồ riêng biệt, kết hợp những hiệu ứng và kỹ thuật hiện đại trong biểu diễn để vẽ nên một bức tranh âm nhạc với nhiều mảng màu khác nhau: vừa gần gũi, thân quen vừa mới mẻ, đương đại; tuy giản đơn, dung dị nhưng lại lớn lao, thiêng liêng. Điều này sẽ giúp đêm hòa nhạc lôi cuốn khán giả liên tục bằng mạch chảy cảm xúc tự nhiên để thấy được một cách đơn giản nhất “Giai điệu Tổ quốc” chính là những thanh âm của tình yêu quê hương, dân tộc.



Chương trình Hòa nhạc “Giai điệu Tổ quốc” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 22/8/2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam./.