Hòa nhạc nổi tiếng “Live Aid” được tái hiện trên sân khấu nhạc kịch London

Được tổ chức đồng thời tại Anh và Mỹ vào ngày 13/7/1985, đây là một đêm nhạc có quy mô lớn nhất mọi thời đại với khoảng 1,5 tỷ người theo dõi trực tiếp và quy tụ những giọng hát nổi tiếng nhất thế giới như Queen, Madona hay David Bowie.

“Live Aid” phiên bản nhạc kịch sẽ có tên “Just for one day” do tác giả John O’Farrell viết kịch bản và Luke Sheppard làm đạo diễn, kể câu chuyện về “Live Aid” khi 70 nghệ sĩ biểu diễn miễn phí trước 1,5 tỷ khán giả để quyên góp 127 triệu USD cứu trợ nạn đói tại châu Phi. Tác phẩm sẽ được công chiếu tại Nhà hát The Old Vic ở thủ đô London, Anh từ ngày 26/1 đến 30/3/2024.

Những người yêu âm nhạc của thập niên 80 sẽ được sống lại cảm xúc của “Live Aid” cách đây 40 năm, với những giọng ca đình đám một thời như như Paul McCartney, Elton John, David Bowie hay Queen. Theo rocker Bob Geldof, nhà đồng tổ chức sự kiện năm 1985 cũng rất mong chờ sự ra mắt của “Just for one day”:

“Nếu vở nhạc kịch này mang lại tác động tích cực thì có thể nói đây là một công việc được hoàn thành tốt. Tôi rất mong chờ buổi công chiếu tại The Old Vic. Just For One Day không phải là để tưởng nhớ, sẽ không có người nào hoá trang thành Freddie với bộ ria mép nổi tiếng. Các bài hát sẽ dẫn dắt bộ phim”, Bob Geldof nói.

Giám đốc nghệ thuật Old Vic Matthew Warchus cho biết, Just for One Day sẽ làm sống lại hoảnh khắc khiến thế giới đứng yên và gắn kết 1,5 tỷ người lại với nhau. Tất cả họ đều có một câu chuyện để kể về ngày rock’n’roll làm thay đổi thế giới. 10% doanh thu từ việc bán vé sẽ được gửi tới Quỹ từ thiện Band Aid.