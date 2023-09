Nghệ sĩ Việt và quốc tế hội tụ tại Hoà nhạc Jazz & Friends V

Chương trình hoà nhạc Jazz & Friends V (lần thứ 5) được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập khoa Khoa nhạc Jazz (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Chương trình sẽ được diễn ra vào tối 7/10 tại Phòng hoà nhạc Lớn - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với Tổng đạo diễn chương trình là PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Họp báo Chương trình hoà nhạc Jazz & Friends V (lần thứ 5). Ảnh: Hòa Nguyễn.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: GS Hakan Rydin (Thụy Điển), TS Steve Barry, Damon Poppleton, Bernice Tesara, Cailey Soon, George Greenhill (đến từ Úc). Các nghệ sĩ Việt Nam gồm: Quyền Thiện Đắc, Lương Xuân Thịnh, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Mạnh, Hoàng Hải Bằng, Nguyễn Minh Đức, Hoàng Phú Tùng, Lê Duy Mạnh, Lương Việt Tú (Ban nhạc Jazz Glory)... cùng với sự tham gia của các nghệ sỹ, giảng viên, cựu sinh viên, những người bạn của khoa Jazz. Hai khách mời đặc biệt là: Nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Nam, Đào Kiên.

Chia sẻ tại buổi họp báo, PGS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ: "Chương trình "Hòa nhạc Jazz & Friends" lần thứ 5 được diễn ra với mục đích gắn kết giữa nghệ sĩ với khán giả. Giới thiệu tới công chúng, khán giả yêu nhạc Jazz Việt Nam những sản phẩm âm nhạc mang tính chuyên nghiệp, chất lượng. Với tinh thần nhạc Jazz Việt Nam cần được phát triển, nuôi dưỡng, đào tạo, có sự đầu tư hơn nữa".

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ nhiệm khoa nhạc Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình này đã được lên kế hoạch từ cách đây hơn 1 năm, là công sức của cả tập thể với mong muốn tri ân thế hệ đầu tiên, những nhà giáo, giảng viên xây dựng và phát triển trong công tác đào tạo, biểu diễn, nghiên cứu khoa học của ngành nhạc Jazz Việt Nam, cũng như giới thế tới công chúng thế hệ các nghệ sĩ nhạc Jazz trẻ Việt Nam và nhạc Jazz Việt Nam hội nhập với thế giới.

PGS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ tại họp báo.

Cũng tại buổi công bố, Giáo sư Hakan Rydin (người Thụy Điển) chia sẻ: "Cách đây 2 thập kỷ tôi đã đến Việt Nam và làm việc với Ban giám đốc trước đây của Học Viện, khi đó khoa nhạc Jazz chưa có, mới chỉ là một bộ môn rất nhỏ trong khoa cổ điển. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay bộ môn nhạc Jazz đã phát triển và trở thành khoa nhạc Jazz. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại, khoa nhạc Jazz đã tiếp cận và hội nhập với nhạc Jazz quốc tế. Với chất lượng đào tạo, nghệ thuật trình diễn, các nghệ sĩ của khoa nhạc Jazz đã tiến bộ và có thể biểu diễn cùng các nghệ sĩ nhạc Jazz thế giới".

Một số tác phẩm Jazz Việt Nam và quốc tế như Nostalgia, Moonlight in Vermont, Breezin, Inh lả ơi - Dân ca Việt Nam (chuyển soạn Trần Lưu Hoàng), Feels Like Home (Nguyễn Tuấn Nam), Now's the times (Charlie Parker)... , sẽ do các nghệ sĩ Jazz việt Nam và các nghệ sĩ Jazz quốc tế biểu diễn. Đây là những tác phẩm đã được sử dụng trong các cấp đào tạo, được công chúng trong nước và quốc tế khích lệ đón nhận trong nhiều năm đã qua trên các sân khấu lớn và nhỏ.

Chương trình sẽ được ghi hình và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV1, Đài Truyền hình Hà Nội.