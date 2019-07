Đêm Chung kết "The Voice - Giọng hát Việt 2019" đã chính thức diễn ra với sự tranh tài của 5 thí sinh: Hoàng Đức Thịnh (team Tuấn Ngọc), Layla (team Hồ Hoài Anh), Lâm Bảo Ngọc (team Tuấn Hưng), Bích Tuyết & nhóm Dominix (team Thanh Hà). Theo đó, ngôi vị Quán quân thuộc về Hoàng Đức Thịnh team Tuấn Ngọc với 35.93% tỉ lệ bình chọn. Layla, Lâm Bảo Ngọc, Dominix, Bích Tuyết cùng nhận danh hiệu Á quân.

Hoàng Đức Thịnh - Học trò Tuấn Ngọc đăng quang Giọng hát Việt 2019

Bước vào đêm chung kết diễn ra tối 21/7, các thí sinh đã phải trải qua 2 phần thi là hát đơn và hát với khách mời. Hoàng Đức Thịnh đến từ team Tuấn Ngọc là thí sinh trình diễn đầu tiên. Chàng trai trẻ thể hiện chất giọng nam cao và đầy nội lực qua ca khúc "Tìm lại nhau" được phối theo phong cách opera đầy ấn tượng.

Hoàng Đức Thịnh

Tiếp đến là sự trở lại của nhóm Dominix team Thanh Hà với ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân" của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Màn trình diễn được đầu tư về bối cảnh và có sự hỗ trợ của nghệ sĩ ca trù Kim Luyên cùng dàn vũ công chuyên nghiệp. Bài hát được phối nhạc pha trộn giữa giai điệu truyền thống và hiện đại. Kỹ thuật xử lý bài hát của các thành viên trong nhóm cũng tiến bộ đáng kể so với những vòng trước và đáng được ghi nhận.

Nhóm Dominix

Trong đêm chung kết, Lâm Bảo Ngọc thể hiện ca khúc tiếng Anh mang tựa đề "Writing’s On The Wall". Ngoài ra, màn treo người trên không trung ngoạn mục nhưng vẫn giữ được giọng hát vững vàng, hoàn hảo của học trò Tuấn Hưng khiến nhiều người phải nể phục.

Lâm Bảo Ngọc

Layla - "đối thủ" đáng gờm nhất của Lâm Bảo Ngọc đã không ngừng biến hóa. Ngoài giọng hát nội lực, Layla có cách xử lý mới mẻ, độc đáo trong từng bài hát. Với phần thi đêm chung kết, học trò Hồ Hoài Anh lần đầu thể hiện khía cạnh thùy mị qua ca khúc "Là anh đó".

Layla

Bích Tuyết chính là thí sinh cuối cùng "chốt" phần thi hát đơn. Cô nàng là nhân tố mạnh về yếu tố trình diễn. Dù giọng hát chưa đủ nội lực nhưng xét tổng thể lại phù hợp với yếu tố thị trường. Đêm chung kết, cô thể hiện ca khúc "Hỏi thế gian tình là gì?" mang hơi hướm nhạc Hoa đầy ấn tượng. Giọng hát ma mị, bay bổng cùng phần dàn dựng vũ đạo công phu, đẹp mắt một lần nữa chứng tỏ Bích Tuyết hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng.

Bích Tuyết

Tiếp đến, top 5 thí sinh lần lượt trình diễn tiết mục song ca với một khách mời. Hoàng Đức Thịnh và ca sĩ Giang Hồng Ngọc kết hợp ăn ý trong ca khúc "Nơi tình yêu bắt đầu" - bản hit của Bùi Anh Tuấn. Cả hai đã có màn trình diễn hết sức ấn tượng, chạm đến trái tim khán giả.

Hoàng Đức Thịnh

Trong khi đó, nhóm Dominix kết hợp với "đàn chị" Văn Mai Hương trình diễn tiết mục mashup "Đã hơn một lần - Firework". Nếu như ở phần đầu, các thành viên chưa kịp bắt nhịp, hát rời rạc khi thể hiện nốt trầm thì ở phần sau, nhóm đã nhanh chóng lấy lại phong độ, nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Nhóm Dominix kết hợp với "đàn chị" Văn Mai Hương

Tiết mục mashup "Độc ẩm - Tuý âm" của Lâm Bảo Ngọc và rapper Hà Lê được đánh giá cao. Phần âm nhạc do Khắc Hưng, Xesi, Masew, Nhật Nguyễn thực hiện, tạo sự mới mẻ cho 2 ca khúc. Bản phối mới mang âm hưởng dân gian đương đại giúp học trò Tuấn Hưng khoe trọn giọng hát ma mị, bay bổng và gần như không tỳ vết.

Lâm Bảo Ngọc

Layla bộc lộ thế mạnh khi thể hiện 2 ca khúc nổi tiếng "Ave Maria - Take Me To The Church" cùng nữ ca sĩ Opera - Phạm Khánh Ngọc. Liên tiếp chuyển giữa sự du dương, bay bổng và những câu hát khoe giọng mạnh mẽ, cô nàng vẫn hoàn toàn nhập tâm và mang đến phần thi vô cùng ấn tượng.

Layla

Phần thi cuối cùng trong đêm chung kết chính là tiết mục kết hợp của thí sinh Trần Lê Bích Tuyết và ca sĩ ERIK. Bản hit "Ghen" được làm mới để cả 2 cùng khoe giọng hát và những động tác vũ đạo đẹp mắt, lôi cuốn. Có sự đầu tư bối cảnh theo phong cách thế giới người máy, tuy nhiên, về giọng hát, cặp đôi chưa thể khiến khán giả hài lòng.

The Voice 2019 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Hoàng Đức Thịnh./.