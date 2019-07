Giọng hát Việt: Thanh Hà “nổi da gà” trước sự “lột xác” của Layla

Tập 13 "Giọng hát Việt 2019" lên sóng truyền hình tối 7/7. Các thí sinh bước vào vòng thi Come back với đội hình như sau: Team Tuấn Ngọc gồm Đức Thịnh, Xuân Đạt; Team Tuấn Hưng gồm Bảo Ngọc, Duy Đạt; team Thanh Hà gồm Bích Trâm, Bích Tuyết, riêng Team Hồ Hoài Anh sau những vòng thi thực tế cam go thì Juky San và Layla là hai thí sinh bước lên sân khấu cùng chiến đấu với các team còn lại. Đặc biệt, khán giả còn vui mừng chào đón màn "lội ngược dòng" vô cùng ngoạn mục của nhóm nhạc Dominix quay trở lại sân khấu

Ấn tượng nhất trong đêm thi là phần trình diễn của thí sinh Layla đến từ HLV Hồ Hoài Anh với ca khúc "Tôi tìm thấy tôi". Từ đầu vòng thi đến giờ, Layla là một thí sinh có cá tính mạnh và cái tôi khá lớn trong người nên khi nghe ca khúc này Layla đã bật khóc vì thấy chính mình trong đó.

Layla

Xuất hiện trên sân khấu, Layla đã mang đến một màn trình diễn "xuất thần", cảm xúc được cô truyền tải qua từng câu hát như đang hát về chính cuộc đời, những khó khăn những suy tư mà cô đang trãi qua ở tuổi đời còn rất trẻ. Những câu hát lên cao, khoe chất giọng một lần nữa khiến người nghe "nổi da gà".

Kết thúc màn trình diễn, Layla chia sẻ: "Em nghĩ đây là một trải nghiệm quan trong trong cuộc đời mỗi người, dù là con đường đã được vạch ra sẵn nhưng cũng không biết phải làm gì, rất bế tắt. Ca khúc đã mang lại ánh sáng cho em nhữngg người đã từng trải qua sẽ đồng cảm với em".

HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ, bản thân Layla rất bối rối vì chưa tìm được lối đi cho mình và khi tìm ca khúc anh đã nhớ đến ca khúc này và thấy phù hợp với em ngay thời điểm hiện tại. HLV Tuấn Ngọc chúc mừng học trò cũ đã tìm ra câu trả lời. HLV Tuấn Hưng khâm phục HLV Hồ Hoài Anh vì đã giúp Layla sáng lại và tìm được lối đi của mình. HLV Thanh Hà cho biết, lần này Layla đã lột xác và ca khúc này rất phù hợp với giọng hát.

Mở màn là nhóm Dominix với ca khúc 'Hè muộn", quay trở lại chương trình những chàng trai năng động đã có màn "lột xác" với một tiết mục sâu lắng gợi nhớ lại những boyband thời kỳ 2000 luôn khiến khán giả say đắm với dòng nhạc nhẹ. Đặc biệt, Dominix cũng cho khán giả thấy sự trưởng thành trong giọng hát và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút khi kết hợp với vụ đạo trên sân khấu. Một tiết mục để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

Nhóm Dominix

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ đây là một tiết mục rất vui và chúc mừng nhóm đã quay lại chương trình. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng ca khúc có bản phối hay, trong một thời gian ngắn mà nhóm đã mang đến một tiết mục hấp dẫn.

Hoàng Đức Thịnh đến từ team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "Bác làm vườn và con chim sâu", một nhạc phẩm nổi tiếng và mang nhiều ý nghĩa. Giữ vững phong độ, Đức Thịnh tiếp tục chinh phục khán giả bởi giọng hát "thiên phú" và khiến người nghe "nổi da gà" bởi những nốt cao chót vót. Bên cạnh đó, vẻ đẹp trai cũng là điểm cộng giúp Đức Thịnh để lại ấn tượng.

Hoàng Đức Thịnh

Hồ Hoài Anh bất ngờ vì Đức Thịnh đang cố gắng thay đổi mình, giọng hát quá thuận lợi khi cao ngang ngửa giọng nữ. HLV Tuấn Hưng chia sẻ đây là một tiết mục tuyệt vời và xin chúc mừng nam thí sinh. HLV Tuấn Ngọc cho rằng đây là ca khúc rất khó hát và nam ca sĩ không phải ai cũng hát được như Đức Thịnh.

Juky San - học trò Hồ Hoài Anh thể hiện ca khúc "Và thế là hết". Không quá phô trương giọng hát, cô luôn lựa chọn những ca khúc phù hợp với giọng hát nhẹ nhàng, tinh tế của mình. Chỉ cần đừng một chỗ và cất những câu hát cảm xúc và ngọt ngào, Juky San một lần nữa chạm đến cảm xúc của người nghe và khiến các HLV chăm chú theo dõi mình.

Juky San

HLV Tuấn Hưng cho biết, Juky San có chất giọng nhẹ nhàng và khi nghe anh rất thích, tuy nhiên cần tập trung và uy lực hơn ở phần điệp khúc. HVL Thanh Hà luôn thích nghe nữ thí sinh hát và cười vì nụ cười rất xinh.

Tiếp đến là Trần Duy Đạt - đến từ team Tuấn Hưng với ca khúc "Chơ vơ" sáng tác Vũ Cát Tường. Xuất hiện trên sân khấu là một hình ảnh hoàn toàn khác của Duy Đạt và khiến khán giả bất ngờ hơn khi chọn một dòng nhạc mà trước giờ anh chưa thử sức. Bằng giọng hát truyền cảm và nội lực, những nốt cao khoe chất giọng "thiên phú" khiến khán giả phải "nổi da gà".

Trần Duy Đạt

Tuấn Ngọc chia sẻ, Duy Đạt đã thay đổi những tập kỹ hơn sẽ hát hay hơn. HLV Hồ Hoài Anh cảm thấy tiết mục rất tốt, nhưng vẫn thích Duy Đạt hát những bản tình ca hơn và xin lỗi vì vòng trước đã "kích" học trò Tuấn Hưng bức phá để hát những thể loại mới mẻ hơn. HLV Tuấn Hưng chia sẻ, mỗi vòng thi là mỗi bài học để tìm ra được con đường âm nhạc của mình và hôm nay Duy Đạt đã làm rất tốt và nối tiếp Quang Linh, Mỹ Lệ - những ca sĩ sinh ra tại Huế được khán giả yêu thích.

Diêu Ngọc Bích Trâm đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc "Anh ơi ở lại" - bản hit của Chi Pu. Xuất hiện trên sân khấu, cô mang chiếc áo dài truyền thống hoá thân thành cô dâu xinh đẹp nhưng lại trải qua một câu chuyện buồn trong tình yêu. Ca khúc đã được Bích Trâm làm mới hoàn toàn, chất chứa cảm xúc và khiến khán giả đắm chiềm vào câu chuyện tình yêu tan vỡ đầy nước mắt.

Diêu Ngọc Bích Trâm

Tuấn Hưng chia sẻ, tất cả mọi thứ đều được Thanh Hà chuẩn bị kỹ lưỡng và hôm nay Bích Trâm cũng làm rất tốt. HLV Tuấn Ngọc khuyên Bích Trâm nên để ý cách hát của mình làm sao để không bị ồn nhưng sở hữu giọng hát rất hay. HLV Thanh Hà cho rằng tổng thể làm tốt và chạm đến cảm xúc khán giả.

Lâm Bảo Ngọc đến từ team Tuấn Hưng thể hiện bản song ngữ Hàn Việt "I will go to you like the first" nhạc phim "Yêu tinh". Sở hữu chất giọng nội lực, Bảo Ngọc tiếp tục mang đến một màn trình diễn đẳng cấp và chạm vào cảm xúc của người nghe. Bảo Ngọc cũng lần đầu tiên khoe khả năng hát tiếng Hàn cực chuẩn để lại ấn tượng mạng mẽ. Đặc biệt, Lâm Bảo Ngọc còn sử dụng ký tự dành cho người khiếm thính được gọi là "thủ ngũ" để trình diễn trong tiết mục của mình.

Lâm Bảo Ngọc

HLV Tuấn Ngọc chia sẻ, Bảo Ngọc một lần nữa cho thấy mình là một ca sĩ hát rất hay. HLV Hồ Hoài Anh cho biết, đây là giọng hát ăn tai, rất bay, mượt mà những lúc cần thăng hoa vẫn làm rất tốt. HLV Tuấn Hưng chia sẻ, Bảo Ngọc đều lắng nghe và chuyển hoá thành những điều có lợi cho những bước đi của mình.

Tiếp đến là Bích Tuyết với nhạc kịch "Part of your world - Em mới là người yêu anh". Trên sân khấu, Bích Tuyết hoá thân thành nàng bạch tuột kể về câu chuyện tình yêu dưới đại dương cùng nàng tiên cá Hải Triều. Dùng phép thuật để lấy giọng hát và cho nàng tiên cá đôi chân để lên bờ gặp hoàng tử, và dù dành tình yêu đặc biệt cho Hoàng Tử nhưng Bích Tuyết để mất tình yêu trước nàng tiên cá. Bích Tuyết tiếp tục chinh phục khán giả bởi giọng hát dầy cảm xúc và luôn biết tạo điểm nhấn trong tiết mục của mình.

Bích Tuyết

HLV Tuấn Hưng chia sẻ, cách dàn dựng của Bích Tuyết rất lạ và cô là người thông minh, chịu khó và biết cách khai thác các ưu điểm của bản thân và tin rằng sau khi bước ra khỏi cuộc thi Bích Tuyết là một nhân tố mà mọi người đang cần. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng đây là một tiết mục mà Bích Tuyết sẽ rất tâm huyết và dành lời khen cho những nỗ lực của cô nàng. HLV Thanh Hà chia sẻ, cô rất tự hào vì Bích Tuyết đã nằm trong đội của mình.

Vũ Xuân Đạt đến từ team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc "Xinh lung linh" - bản hit của Ali Hoàng Dương. Giữ phong độ từ những phần thi đầu, Xuân Đật tiếp tục mang đến một màn trình diễn cuốn hút. Đặc biệt, anh còn kết hợp cả vũ đạo quyến rũ khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Vũ Xuân Đạt

HLV Tuấn Hưng chia sẻ vừa nhảy vừa hát rất khó và chúc mừng phần trình diễn của chàng trai. HLV Thanh Hà cho rằng Xuân Đạt đã làm rất tốt nhưng phải nhấn nhá để tao điểm nhấn trong tiết mục.

Cuối đêm thi các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả. Các thí sinh được bước tiếp là: nhóm Dominix, Bích Tuyết, Juky San, Lâm Bảo Ngọc, Bích Trâm, Layla, Đức Thịnh. Chương trình nói lời chia tay với Xuân Đạt và Duy Đạt.

Tập 14 Bán kết The Voice - Giọng hát Việt sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 14/7 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.