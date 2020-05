IU “thả thính” teaser ca khúc mới kết hợp với Suga (BTS)

Đúng 0h ngày 5/5, "Nữ hoàng nhạc số" IU khiến người hâm mộ phấn khích khi hé lộ teaser ca khúc mới nhất kết hợp với thành viên nhóm nhạc BTS, Suga mang tên "Eight". Teaser MV ngay khi vừa đăng tải đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ K-Pop với hơn 1,5 triệu lượt xem trên kênh Youtube.

Teaser MV "Eight" được đăng tải với thời lượng 40s nhưng nhanh chóng gây tò mò từ những giây đầu tiên với concept đậm chất khoa học viễn tưởng. IU xuất hiện trong trang phục màu trắng, nằm trên bàn nghiên cứu trong không gian phòng thí nghiệm. Giọng hát của IU chỉ được hé lộ ở những giây cuối cùng. Câu hát "Are you happy now?" ở cuối video trở nên mơ hồ và ma mị khiến khán giả đưa ra nhiều giả thuyết, dự đoán về nội dung mà ca khúc hướng tới.

Được biết, thành viên nhóm nhạc BTS, Suga sẽ không chỉ tham gia sản xuất mà còn góp giọng trong bài hát của IU. Tuy nhiên trong đoạn clip 40 giây được hé lộ, Suga gần như vẫn chưa xuất hiện càng khiến người hâm mộ tò mò về phần thể hiện của nam rapper.

"Eight" là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của "Nữ hoàng nhạc số" kể từ khi phát hành mini album "Love Poem" vào tháng 11/2019. Đây cũng là lần đầu tiên cô kết hợp với Suga. Màn kết hợp này mang phong cách hoàn toàn khác biệt so với âm nhạc trước đây của cô.

Công ty của IU cho biết: "IU và Suga là bạn đồng niên và cùng là nhạc sĩ, do đó cả hai nghệ sĩ có sự thấu hiểu và cùng chia sẻ ý kiến với nhau. Chính điều đó sẽ được lồng ghép điều này trong âm nhạc của họ". MV "Eight" sẽ được phát hành vào ngày 6/5./.