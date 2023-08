Jung Kook BTS làm nên lịch sử với thành tích "khủng" cho ca khúc "Seven"

Jung Kook - thành viên của nhóm nhạc nam K-pop BTS đã trở thành ca sĩ châu Á đầu tiên thống trị bảng xếp hạng toàn cầu các bài hát hàng đầu hàng tuần của nền tảng phát trực tuyến Spotify trong 6 tuần liên tiếp.

Chàng trai 25 tuổi đã lập được kỳ tích với đĩa đơn solo đầu tay của mình, "Seven", đồng thời chinh phục bảng xếp hạng toàn cầu các bài hát hàng đầu hàng ngày của Spotify trong 42 ngày.

Sáu tuần đã trôi qua kể từ khi bài hát "Seven" phát hành vào ngày 14/7, nhưng sức nóng của tác phẩm ấn tượng này vẫn đạt trung bình 7,6 triệu lượt nghe mỗi ngày, theo Spotify. Tổng số lượt phát trực tuyến hàng tuần là khoảng 53,7 triệu lượt.

"Seven" của Jung Kook, hợp tác với Latto, giành vị trí quán quân tuần thứ sáu trên cả Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. Ảnh: Biểu đồ Hoa Kỳ (ngày 29 tháng 8).

Trước đó, Miley Cyrus cũng đứng đầu "Global 200" trong 6 tuần liên tiếp với bài hát "Flowers". Bản thân cá nhân Jung Kook cũng đã vượt qua kỷ lục của chính ban nhạc BTS của mình với bài "Dynamite" (số 1 trên Global 200 trong 4 tuần liên tiếp).

Bài hát đã ra mắt 6 tuần kể từ khi phát hành nhưng vẫn nhận được sự yêu thích lớn với 94 triệu lượt nghe và 2.000 bản được bán ra trên toàn thế giới tính từ ngày 18 -24/8.

Ngoài ra, "Seven" của Jung Kook cũng leo lên đứng đầu Bảng xếp hạng Bài hát hàng đầu của iTunes (106 quốc gia), Bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon và Bài hát hàng đầu toàn cầu của Spotify hàng ngày. “Giai phẩm” này cũng đứng ở vị trí thứ 3 trên "Bài hát được nghe nhiều nhất trong mùa hè 2023" của Spotify (Dữ liệu toàn cầu, ngày 27/8) chỉ sau "Ella Baila Sola" của Eslabon Armado và Peso Pluma và "Where She Goes" của Bad Buuny.

Giờ đây, trên bảng xếp hạng hàng tuần, "Seven" - một ca khúc mùa hè hấp dẫn đặc trưng bởi nhịp điệu ga-ra ở Anh những năm 1990 - đã vượt qua "Flowers" của Miley Cyrus và "LALA" của Myke Towers, cùng nhiều bài khác. "Seven" cũng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard.

Jung Kook là thành viên thứ sáu của BTS ra mắt solo chính thức, sau j-hope, Jin, RM, Jimin và SUGA. V, thành viên cuối cùng của nhóm cũng sẽ hoạt động solo và phát hành album đầu tiên "Layover" vào ngày 8/9 tới đây.