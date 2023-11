Kenny G nói tiếng Việt, thăng hoa trong đêm nhạc ở Hà Nội

8 năm sau show diễn đầu tiên cũng tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội, tối 14/11, Kenny G trở lại với dáng vẻ quen thuộc cùng mái tóc xoăn và cây kèn saxophone đã thành thương hiệu. Dù thời gian có trôi, âm nhạc của Kenny G vẫn mang lại cảm xúc vẹn nguyên cho khán giả như 8 năm trước họ từng nghe anh trình diễn trực tiếp. Lần này âm nhạc và kỹ thuật của người nghệ sĩ giờ đã ở tuổi U70 vẫn đẳng cấp, thậm chí còn hay hơn trước dù Kenny G chơi kèn không hề hoa mỹ.

Kenny G không xuất hiện trên sân khấu mà đứng ở hàng ghế khán giả để chơi nhạc phẩm đầu tiên với giai điệu của ca khúc "Home" quen thuộc như ẩn ý anh được trở về nhà, lần thứ 2 trong gần 1 thập kỷ. Lần này Kenny G trở lại diễn với tư cách nghệ sĩ mở màn cho chương trình "Good Morning Vietnam" do Báo Nhân Dân và IB Group Vietnam khởi xướng với mục đích thiện nguyện và dự kiến tổ chức thường niên, đưa các nghệ sĩ đỉnh cao của thế giới tới Việt Nam.

Nghệ sĩ vẫy tay chào khán giả và tiếp tục bản nhạc thứ 2 "Silhouette" nhưng vẫn chưa chịu trở lại sân khấu với ban nhạc. Kenny G khiến khán giả kinh ngạc vì tiếp tục chơi một nốt dài với làn hơi dày hiếm có ở một nghệ sĩ đã 67 tuổi. Những tràng pháo tay liên tục vang lên giữa màn biểu diễn của Kenny G và nghệ sĩ lại kết bài bằng một nốt dài như vô tận khoe kỹ thuật đỉnh cao và rồi 1 tay cầm kèn thổi, 1 tay vẫy chào khán giả. Tới lúc này Kenny G mới chịu bước lên sân khấu và khiến người nghe vỡ oà khi tiếng trống vang lên hòa cùng tiếng kèn saxophone tuyệt diệu. Làn hơi khoẻ có thể chơi một nốt dài của Kenny G khiến người nghe thán phục.

Trước khi biểu diễn tác phẩm "Havana", Kenny G khiến khán giả bất ngờ khi nói chuyện bằng tiếng Việt. Tiếng Việt phát âm khó nên nhiều lúc anh vã mồ hôi khi nhớ từ mình phải nói là gì. "Tôi xin lỗi khi tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi quay lại đây. Cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay. (Tôi nói chuẩn chứ ạ? - Kenny G nói bằng tiếng Anh). Và bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn một bài hát mang tựa đề là "Havana". Cảm ơn rất nhiều".

Sự thân thiện dễ thương của nghệ sĩ khi trò chuyện với khán giả khiến khán phòng bùng nổ và dành cho anh tràng pháo tay tán thưởng không dứt. Kenny G biểu diễn bằng cây kèn đã gắn bó với mình từ thời niên thiếu và đã được diễn trước đó trước báo giới Hà Nội. Tuy là tâm điểm đêm diễn nhưng Kenny G vẫn dành sân khấu cho 5 thành viên trong ban nhạc của mình toả sáng với phần chơi solo đỉnh cao. Ban nhạc đã gắn bó với Kenny G suốt 3 thập kỷ qua và có thể nói nghệ sĩ khó mà thành công đến như vậy nếu thiếu sự hỗ trợ của họ.

Trong đêm nhạc, khán giả được chìm đắm trong giai điệu bất hủ của "Forever in love" với hình ảnh nền là hòn Trống Mái ở vịnh Hạ Long. Có vài lần danh thắng nổi tiếng của Việt Nam xuất hiện cùng tiếng kèn của Kenny G trên sân khấu. Đó là khi giai điệu của "Forever in love" cất lên và nhạc phẩm "The Moment" kết thúc chương trình với hình ảnh Hồ Gươm và cầu Thê Húc.

Chia sẻ trong đêm diễn, Kenny G nói anh rất vui khi trở lại Việt Nam lần này và tiết lộ ăn phở gà mỗi sáng khiến khán giả thích thú. Khi không thể giao lưu với khán giả bằng tiếng Việt thêm, Kenny G nói: "Có ổn không nếu tôi nói tiếng Anh?" và giới thiệu sẽ đưa khán giả tới 1 câu lạc bộ jazz truyền thống của thập niên 1960 với bản nhạc jazz quen thuộc "Desafinado".

Tuy vậy ngay sau đó Kenny G và ban nhạc đổi phong cách, mang đến cho khán giả những giai điệu sôi động với "Pick up the pieces" và dành lại sân khấu solo cho nghệ sĩ guitar Vento Raymond với kỹ thuật đỉnh cao. Sau đó nghệ sĩ trân trọng giới thiệu tên của từng thành viên ban nhạc.

Phần cuối của đêm nhạc luôn là phần được chờ đợi nhất với những bản nhạc kinh điển của Kenny G. Khi những giai điệu du dương và da diết của "Moon" rồi "Going Home" vang lên, khán giả phấn khích vì nhận ra những giai điệu quen thuộc họ đã nghe rất nhiều từ nhiều năm trước, ở những bối cảnh khác nhau và mang những kỷ niệm riêng. Và lần này thật tuyệt vời khi được thấy người nghệ sĩ thân quen bằng xương bằng thịt ấy đứng trước mặt mình biểu diễn trực tiếp với thứ âm thanh kỳ diệu. Cảm giác như một gặp lại một người quen thuộc lâu năm nhưng ở một bối cảnh rất mới.

Trong đêm nhạc dài gần 2 giờ đồng hồ, Kenny G biểu diễn liên tục 17 nhạc phẩm, nhiều lần khoe làn hơi dài không nghỉ trong nhiều phút không chỉ để khoe kỹ thuật đặc biệt mà cho thấy nghệ sĩ đã phải khổ luyện liên tục để duy trì phong độ như thời đỉnh cao của mình từ vài ba thập kỷ trước. Kenny G quả nhiên không hổ danh là nghệ sĩ duy trì 1 nốt dài tới 45 phút từ năm 1997 giúp ông được ghi vào sách Kỷ lục Guinness.

"Save the best for last", điều tuyệt nhất luôn dành để cuối cùng, Kenny G bùng nổ với giai điệu của "My heart will go on" - ca khúc nổi tiếng từng gắn liền với tên tuổi Celine Dion trong bộ phim "Titanic" năm 1997 từng giành 11 giải Oscar, trong đó "My heart will go on" nhận tượng vàng cho "Ca khúc gốc xuất sắc nhất". Hình ảnh mô phỏng con tàu "Titanic" chầm chậm trôi trên biển dưới ánh trăng trên nền tiếng saxophone réo rắt của Kenny G đã mang đến cảm xúc không bao giờ quên cho cả nghìn khán giả có mặt.

Kết thúc "My heart will go on", Kenny G và 5 thành viên ban nhạc chào khán giả và lui về phía sau cánh gà nhưng tiếng vỗ tay kéo dài đã mang họ trở lại sân khấu. Đáp lại tiếng vỗ tay như giục giã của khán giả, Kenny G biểu diễn tác phẩm "The Moment" với tiếng kèn réo rắt như muốn níu lại khoảnh khắc âm nhạc tuyệt vời này mà không biết khi nào mới trở lại. Nhiều khán giả đã định ra về phải quay trở lại khán phòng để hoà mình vào tiếng saxophone của nghệ sĩ huyền thoại.

Đêm diễn kết thúc khá muộn nhưng hàng dài người hâm mộ vẫn chờ đợi ở sảnh để được gặp thần tượng, được chụp ảnh cùng nghệ sĩ và được Kenny G ký tặng lên những đĩa nhạc mang theo những nhạc phẩm kinh điển của anh. Kenny G không chỉ mang tới một buổi diễn thông thường, anh còn chuyên chở cảm xúc và ký ức cho hàng nghìn khán giả yêu mến tiếng kèn của mình suốt nhiều năm qua trong một đêm nhạc đỉnh cao với âm thanh tuyệt hảo. Ban tổ chức đã có một đêm nhạc thành công mang dấu ấn và đẳng cấp quốc tế đến cho khán giả Thủ đô.