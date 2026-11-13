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Lâm Đồng phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc Đà Lạt

Thứ Sáu, 17:28, 13/11/2026
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VOV.VN - Ngày 13/11, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học văn hoá TP.HCM và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững”.

Đà Lạt gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc vào tháng 10/2023. Hội thảo được tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo góp phần chuyển hoá danh hiệu UNESCO thành những giá trị thiết thực với đời sống xã hội, văn hoá và phát triển kinh tế của địa phương.

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Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo nhà quản lý, chuyên gia và văn nghệ sĩ.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, khẳng định, danh hiệu UNESCO không phải đích đến cuối cùng, mà phải là động lực và nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài, thực chất và bền vững. Ông Đinh Văn Tuấn cũng cho biết, địa phương đã nhanh chóng có giải pháp để tiếp tục duy trì danh hiệu đã được công nhận, lan tỏa và tạo giá trị lâu dài, bền vững phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

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Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO khẳng định tiếp tục phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc.

“Đà Lạt trước đây được chia làm 5 phường như hiện nay. Như vậy thành phố Đà Lạt đã có sự thay đổi và ngay thời điểm ấy tỉnh Lâm Đồng cũng đã đưa nội dung, những cam kết, nhiệm vụ cần triển khai của thành phố sáng tạo âm nhạc giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực tiếp kế thừa và thực hiện các nhiệm vụ của thành phố Đà Lạt trước đây. Tiếp theo đó, triển khai thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá để danh xưng Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO của Đà Lạt tiếp tục được duy trì và phát huy giá trị, đặc biệt trong điều kiện phát triển công nghiệp văn hoá theo chỉ đạo của Trung ương”, ông Đinh Văn Tuấn khẳng định.

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Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết để phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, cho rằng, để một Thành phố sáng tạo Âm nhạc phát triển, bên cạnh việc tổ chức thành công các lễ hội và sự kiện văn hóa, Lâm Đồng cần xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo vững mạnh và bao trùm. Trong hệ sinh thái đó, các nghệ sĩ, cơ sở giáo dục, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương có thể hợp tác để cùng phát triển.

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Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Trường Đại học văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực văn hoá.

“Việc tiếp tục đầu tư vào phát triển tài năng sáng tạo, cơ sở hạ tầng văn hóa và mở rộng cơ hội thực hành, biểu đạt nghệ thuật có ý nghĩa thiết yếu đối với việc duy trì đà phát triển này. Một nhiệm vụ quan trọng không kém là bảo vệ sự đa dạng văn hóa song song với khuyến khích đổi mới sáng tạo. Những truyền thống âm nhạc đặc sắc của Đà Lạt và các hình thức biểu đạt văn hóa của cộng đồng địa phương là nền tảng quý giá cho sáng tạo đương đại", ông Jonathan Baker gợi mở.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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