Lệ Quyên hòa giọng với 3 “người tình âm nhạc” khiến khán giả mê đắm

Ghi được dấu ấn đậm nét với những đêm nhạc trước như Lệ Quyên Live Concert 2016, Lệ Quyên –Mùa thu vàng 2017, "Nữ hoàng phòng trà" trở lại với khán giả thủ đô trong đêm nhạc Live Concert Lệ Quyên 2018 diễn ra vào tối 28/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Luôn mang trong mình tình cảm đặc biệt với Hà Nội cũng như khán giả thủ đô nên mỗi lần thực hiện đêm nhạc tại đây, Lệ Quyên đều dồn hết tâm sức để gửi tặng món quà âm nhạc tuyệt vời nhất. Với cô, mỗi đêm nhạc tại Hà Nội đều rất đặc biệt, mang một cảm xúc không thể nói thành lời.

Là một trong những đêm nhạc tâm huyết nhất của Lệ Quyên, Live Concert 2018 mang trong mình rất nhiều khát khao và mong đợi của giọng ca "Giấc mơ có thật".

"Nữ hoàng phòng trà" trở lại với khán giả thủ đô trong đêm nhạc Live Concert Lệ Quyên 2018.

Đây là một trong những dấu mốc đánh dấu 20 năm ca hát của Lệ Quyên. Là giọng ca có lượng fan đông đảo, luôn trong top những ca sĩ thành công nhất khi tổ chức liveshow, đêm nhạc Lệ Quyên đã nhanh chóng bán hết 4000 vé từ rất sớm. Những hàng ghế trong khán phòng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) được lấp kín là minh chứng cho sức hút của Lệ Quyên với khán giả Thủ Đô.

Chặng đường 20 năm ca hát của "Nữ hoàng phòng trà"

Với kết cấu 4 phần gồm những mảng màu âm nhạc riêng biệt như "Thu Hà Nội", "Dạ vũ nhạc Pháp", "Bolero" và "Remix" theo yêu cầu, Live Concert Lệ Quyên 2018 đã mang đến cho khán giả những cảm xúc đong đầy được nâng niu trong từng khoảnh khắc.

Mở màn đêm nhac, nữ ca sĩ gửi đến khán giả những ca khúc về mùa thu qua giai điệu ngọt ngào, lãng mạn, thấm đẫm chất Hà Nội như "Thu ca", "Có phải em mùa thu Hà Nội"... Giai điệu với tiết tấu dàn trải, tự nhiên quyện lấy ca từ và định dạng trong vô thức người nghe những vần thơ rất dễ thấm: “Có bóng mùa Thu thức ta lòng sang mùa. Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn. Có phải em là mùa Thu Hà Nội.."

Lệ Quyên gửi đến khán giả những ca khúc về mùa thu qua giai điệu ngọt ngào, lãng mạn, thấm đẫm chất Hà Nội như "Thu ca", "Có phải em mùa thu Hà Nội",..

Cả khán phòng như chìm đắm trong không gian âm nhạc và được dẫn dắt theo từng câu chuyện kể bằng giọng ca sâu lắng của Lệ Quyên qua các ca khúc "Anh vẫn biết", "Mưa trên biển vắng", "Lại gần hôn em",... Giọng ca của Lệ Quyên thường gắn với những ca khúc buồn và tan vỡ. Với cách nhấn giọng, nhả chữ đầy thổn thức đã trở thành "thương hiệu cá nhân" của cô,“không thổn thức thì không phải Lệ Quyên.”

Lệ Quyên biến hoá đa dạng và nhiều màu sắc khi tiếp tục khẳng định vị trí “Nữ hoàng bolero” với một số tuyệt phẩm của dòng nhạc này như “Nếu em được lựa chọn", "Đoạn tuyệt",...

Ca khúc "Vũ nữ thân gầy" khuấy động cả không gian khán phòng.

Nữ ca sĩ cũng rất chú trọng tới những yếu tố ngoài âm nhạc để tạo được dấu ấn trọn vẹn nhất cho đêm nhạc lần này. Cô lần lượt diện cho mình những chiếc váy dạ hội lộng lẫy nhất trên sân khấu ở Hà Nội những ngày cuối thu. Trong từng chuyển động của mình, Lệ Quyên đều khiến khán giả không thể rời mắt.

Không chỉ mong muốn mang tới những hiệu ứng choáng ngợp về thính giác, thị giác, cô còn khao khát nhiều hơn thế khi muốn "đánh thức" cảm xúc, rung động của người hâm mộ khi thể hiện những ca khúc nhạc Trịnh mang những triết lý sâu xa về cuộc đời.

Lệ Quyên thăng hoa tỏa sáng trên sân khấu.

Với những trải nghiệm, tâm hồn nhạy cảm và chất giọng truyền cảm trời cho của mình, Lệ Quyên tạo nên nét riêng trong việc thể hiện những ca khúc được nhiều người yêu mến như "Ru đời đi nhé", "Ru em từng ngón xuân nồng",...

PC_Article_Middle

Sự nồng nàn, khắc khoải trong giọng ca của "Nữ hoàng phòng trà"còn đưa người nghe đến với những tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thành An như "Không tên số 8", "Không tên cuối cùng" - một minh chứng cho lời nhận xét của nhạc sĩ Vũ Thành An về Lệ Quyên: "Tôi cầu mong những ai bị thất tình sẽ tìm được an ủi trong Những Bài Không Tên này... Mỗi thời đại Trời sinh ra những nghệ sĩ vừa đẹp vừa có tài để đem lại niềm vui cho mọi người. Lệ Quyên là một vóc dáng hiếm quý..."

Xen kẽ giữa những tiết mục biểu diễn, người nghe được dẫn dắt bởi những câu chuyện về cuộc đời ca hát của mình mà Lệ Quyên chân thành chia sẻ xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và khán giả.

Hào hứng thăng hoa cùng các "người tình âm nhạc"

Nếu những màn solo của Lệ Quyện thể hiện một giọng ca đẳng cấp, giàu màu sắc, chất chở nhiều nội tâm của cô thì mỗi lần xuất hiện cùng với khách mời với những bản hit như "Mùa thu cho em"( với Quang Dũng), "Lạc mất mùa xuân" (với Đàm Vĩnh Hưng), "Không thể và có thể" (với Tuấn Hưng) là những cao trào cảm xúc mới.

Giọng hát rất tình của Lệ Quyên dường như trở nên ngọt ngào hơn khi hoà giọng cùng các "người tình âm nhạc". Khán giả cảm nhận được một Lệ Quyên tình cảm, duyên dáng hơn khi hát song ca.

Một trong những khách mời của đêm nhạc là nam ca sĩ Quang Dũng.

Màn song ca cùng với ca sĩ Quang Dũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo khán giả có mặt. Là một người thường xuyên song ca với Lệ Quyên, trong lần tái ngộ này, nam ca sĩ không giấu được sự phấn khởi:"Hát cùng với nhau, Lệ Quyên là một giọng hát khi xuống thấp tốt, khi lên cao giọng rất sáng, cộng với chất giọng alto trầm của Dũng thì sự hòa hợp quãng giọng rất vừa vặn trong màn song ca".

Quang Dũng và Lệ Quyên hoà quyện trong bản nhạc xưa của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên như cuốn người nghe vào câu chuyện kể bằng âm nhạc. Cặp đôi thanh sắc vẹn toàn cất lên bản tình ca "Mùa thu cho em" tạo ra sự lãng mạn, nồng nàn khiến người nghe ngây ngất.

"Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng hòa giọng với nữ ca sĩ trong ca khúc "Lạc mất mùa xuân".

Lệ Quyên hát có sự giao thoa, hưng phấn với "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên không chỉ là những người bạn trong cuộc sống mà trên sân khấu, cả hai cũng là cặp đôi ăn ý. Trong đêm diễn, mặc dù "Ông hoàng nhạc Việt" đã solo 3 ca khúc với phần trình diễn ấn tượng và một màn song ca. Khán giả vẫn chờ đợi nhiều hơn thế qua những màn vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng anh rất biết cách tiết chế để đêm nhạc kỉ niệm 20 năm ca hát của Lệ Quyên được trọn vẹn cảm xúc.

Lệ Quyên tình tứ cùng "người tình âm nhạc" Tuấn Hưng.

Màn song ca với Tuấn Hưng -"giọng ca lãng tử Hà Nội" qua ca khúc "Không thể và có thể", những khắc khoải, da diết của nhạc sĩ Phó Đức Phương một lần nữa lại được cặp đôi Lệ Quyên - Tuấn Hưng khắc sâu trong tâm trí của người nghe.

Bên cạnh những tiết mục song ca quen thuộc, khán giả còn được thưởng thức màn hòa giọng của bốn giọng hát đẳng cấp: Lệ Quyên - Quang Dũng - Đàm Vĩnh Hưng - Tuấn Hưng trong tiết mục "Thương nhau ngày mưa". Sự kết hợp của bốn giọng ca cá tính này không chỉ nói lên mối thâm tình giữa các nghệ sĩ, những người bạn thân thiết trong âm nhạc của Lệ Quyên qua 20 năm ca hát mà còn tạo nên một phiên bản mới, độc đáo với ca khúc vốn quen thuộc này.

Đêm diễn còn có sự biến hóa ấn tượng với màn hòa ca của bốn giọng hát đẳng cấp.

Ngoài những bản hit, Lê Quyên còn khéo léo trong việc giới thiệu sản phẩm sắp "ra lò" của mình bằng những bài hát mới sẽ góp mặt trong album vol 6 sắp tới mang màu sắc chủ đạo là Ballad nhẹ nhàng, trẻ trung.

Câu chuyện về 20 năm ca hát của Lệ Quyên là một bữa tiệc âm nhạc vừa sang trọng, vừa gần gũi được dàn dựng theo tư duy mới mẻ cùng sự đầu tư công phu. nghiêm túc, tỉ mỉ trong nghệ thuật của ca sĩ Lệ Quyên từ âm nhạc, nội dung, màu sắc đến hình ảnh. Live Concert Lệ Quyên 2018 sẽ là dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp ca hát của cô cũng như trong lòng người hâm mộ./.