Lee Hyo Ri trình diễn siêu hit "10 Minutes" tại Việt Nam

Ngày 5/11, Lễ hội âm nhạc GENfest đã chính thức bước sang ngày thứ 2 tổ chức tại The Global City (TP.HCM). Thu hút tới hàng chục nghìn khán giả, GENfest khởi động từ 9h sáng với các hoạt động "Shine On Day" sôi nổi và bùng nổ cùng sân khấu âm nhạc hoành tráng trong khung giờ "Bright On Stage". Dàn nghệ sĩ Hàn Quốc Lee Hyo Ri, Zion.T cùng các nghệ sĩ Việt như Obito, GREY D, B Ray, Wren Evans, Pháo và MONO đã trình diễn hết mình, đem đến sân khấu trọn vẹn từ phần nghe đến phần nhìn cho người hâm mộ.

Lee Hyo Ri trình diễn tại Lễ hội âm nhạc GENfest.

Lần đầu tiên đến Việt Nam và trình diễn tại một sự kiện, “nữ hoàng K-pop” Lee Hyo Ri không khỏi hào hứng. Cô liên tục bày tỏ tình cảm với người hâm mộ Việt, tiết lộ đã dành thời gian khám phá Việt Nam như uống cà phê, ăn phở, đi tập yoga, ngắm nhìn đường phố TP.HCM. Đặc biệt, Lee Hyo Ri còn chia sẻ nếu có cơ hội, cô muốn được giao lưu với các nghệ sĩ Việt, cùng nhau viết nhạc và trình diễn. “Chị đại” mang đến GENfest một “mini concert” thực sự, với dàn vũ công cực cháy và 9 ca khúc, từ bản hit huyền thoại cho đến sáng tác mới.

Lee Hyo Ri khiến người hâm mộ phấn khích khi đội nón lá Việt Nam để trình diễn ca khúc mở màn "10 Minutes". Ngay sau đó, nữ nghệ sĩ đem đến "U-Go-Girl", khoe vũ đạo quyến rũ trong tiếng cổ vũ, hát theo cực lớn của khán giả. Trước mỗi phần trình diễn, Lee Hyo Ri luôn dành thời gian chia sẻ về ý nghĩa, câu chuyện của từng ca khúc, kiêm luôn vai trò “MC” rất duyên dáng, hài hước.

Lee Hyo Ri mang đến 9 ca khúc, từ bản hit huyền thoại cho đến sáng tác mới.

Trên sân khấu, Lee Hyo Ri lần lượt thể hiện những sáng tác sâu lắng, trưởng thành của mình như "Seoul", "Hoodie E Banbaji" và "Miss Korea". Xuyên suốt thời gian trình diễn, Lee Hyo Ri giữ vững phong độ ổn định, thần thái xinh đẹp cùng khả năng hát live nội lực. Cô khép lại sân khấu riêng của mình bằng 4 ca khúc sôi động, kết hợp với hiệu ứng pháo hoa đỉnh cao - "Toc Toc Toc", "Hey Mr. Big", "Chitty Chitty Bang Bang" và "Anyclub".

Nghệ sĩ Hàn Quốc thứ hai góp mặt tại sân khấu GENfest ngày 5/11 chính là Zion.T. Nam ca sĩ gửi lời chào đến fan Việt và còn bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với món phở: “Tôi rất thích ăn phở và đã ăn nhiều lần tại Hàn Quốc. Cuối cùng, tôi đã được ăn một tô phở đúng hương vị tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam”.

Tại GENfest, Zion.T tự mình công bố về album mới mang tên ZIP

Zion.T đã đưa người hâm mộ vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc với chuỗi ca khúc "The Song", "Question Mark", "Merry-Go-Round"... Đặc biệt, Zion.T khiến không khí GENfest bùng nổ khi giới thiệu “một người bạn Việt Nam” vừa quen, đó chính là Wren Evans. Nam ca sĩ Wren Evans đã kết hợp cùng Zion.T trong bản mashup "Two Melodies" và "Just".

Tại GENfest, Zion.T còn tự mình công bố về album mới mang tên ZIP, sẽ phát hành vào ngày 6/12/2023 tới đây. Anh chàng bất ngờ giơ một tấm bảng có thông tin album mới trước sự phấn khích của người hâm mộ. Khoảnh khắc này cũng đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ hành động đáng yêu của Zion.T khi lưu diễn tại Việt Nam.

Nam ca sĩ Wren Evans đã kết hợp cùng Zion.T trong bản mashup "Two Melodies" và "Just".

Bên cạnh 2 nghệ sĩ Hàn Quốc, các “mini concert” tại GENfest của nghệ sĩ Việt cũng ấn tượng không kém. Obito mở màn đêm nhạc GENfest ngày thứ 2 bằng các ca khúc thuộc album mới "Đánh đổi" như "Vô điều kiện", "16", "Sài Gòn ơi". Sau Obito, “hoàng tử mưa” GREY D xuất hiện trên sân khấu GENfest với bản hit mới nhất "Đưa em về nhàa".

“Tân binh khủng long” của Vpop - MONO xuất hiện cực điển trai, mở màn “mini concert” tại GENfest bằng hai ca khúc "Quên anh đi" và "Buông". Tới "Kill me" và "Do you", MONO trình diễn vũ đạo cùng dàn dancers, gây ấn tượng bởi dàn dựng sân khấu quy mô và hiệu ứng LED đẹp mắt. Anh chàng khép lại đêm diễn với "LIE" và "Em là", chứng minh phong độ ca hát ngày càng ổn định và chuyên nghiệp, cùng phong cách khuấy động không khí tài tình, duyên dáng của mình.