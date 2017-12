Liên tiếp bị chê hát dở, Miu Lê bỏ thi “Sao đại chiến“

Tối 22/12, tập 6 Sao đại chiến với chủ đề Latin lên sóng. Đáng chú ý, trong tập mày chỉ có 5 đội trình diễn. Nữ ca sĩ Miu Lê hoàn toàn không xuất hiện, chỉ có nhạc sĩ Only C ngồi trên ghế của nhà sản xuất.

MC của chương trình công bố, Miu Lê xin dừng cuộc chơi vì lý do cá nhân. Cô mong khán giả tiếp tục ủng hộ các ca sĩ và nhà sản xuất trong chương trình.

Đồng đội của Miu Lê là nhạc sĩ Only C nói: "Tôi xin lỗi khán giả. Không ai muốn điều này xảy ra. Trong cuộc sống, mỗi người có cảm xúc, nhìn nhận riêng. Sao đại chiến chỉ đơn thuần là cuộc chơi nhưng mong mọi người thông cảm cho Miu Lê không quen áp lực nên có những cảm xúc nhất định. Cảm ơn mọi người cho tôi một cuộc chơi rất thú vị". Ony C mong khán giả và các nhà sản xuất nhận lời xin lỗi của anh và Miu Lê.

Dương Cầm - Miu Lê có những bất đồng gay gắt khi tham gia "Sao đại chiến"

Trong suốt 5 tập của Sao đại chiến, Miu Lê luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất mỗi lần chương trình lên sóng. Ngay từ tập đầu tiên, cô bị nhà sản xuất Dương Cầm chê giọng hát yếu ớt, hời hợt, không đủ để làm ca sĩ.

Trong các tập tiếp theo, tác giả Mong anh về cũng thường xuyên có những nhận xét thiếu tích cực về giọng hát của Miu Lê. Anh tuyên bố, chỉ nhìn nhận cô ở khía cạnh diễn viên chứ không phải ca sĩ.

Một số người chơi như Dương Hoàng Yến và một số nhà sản xuất khác cũng không đánh giá cao giọng hát của Miu Lê.

Đáp lại, Miu Lê cũng không ngại dành cho nhạc sĩ Dương Cầm những lời công kích, cả trên sân khấu, trong các tiết mục biểu diễn lẫn trên truyền thông. Thậm chí, mẹ nữ ca sĩ cũng vào cuộc, ném những lời mỉa mai và cay nghiệt về phía Dương Cầm và Dương Hoàng Yến./.

Video: Phần trình diễn của Miu Lê trong "Sao đại chiến"

