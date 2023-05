“Mạch nguồn Ví, Giặm”- chương trình nghệ thuật tri ân 5 nhạc sĩ gạo cội của Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), tối nay, 14/5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (91, Trần Hưng Đạo, Hà Nội) diễn ra chương trình “Mạch nguồn ví, giặm” nhằm tôn vinh 5 nhạc sỹ tiêu biểu (gồm Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo, An Thuyên). Chương trình do Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức. Tham dự sự kiện có Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ông Nguyễn Xuân Thắng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Ví, Giặm”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Ví, Giặm” khắc họa chân dung nghệ thuật của 5 nhạc sĩ tiêu biểu gồm: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhạc sĩ Nguyễn Tài tuệ, nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và nhạc sĩ An Thuyên. Đây là những nhạc sĩ đã có nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng và có nhiều đóng góp to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam kỳ vọng chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” là một sân chơi bổ ích, góp phần quảng bá, nuôi dưỡng và đào tạo nên những thế hệ nghệ sĩ trẻ có niềm đam mê và dành tình yêu cho những làn điệu dân gian truyền thống của dân tộc: "Có thể nói rằng Ví, Giặm rất gợi mở trong âm nhạc bác học sau này. Từ những giọng Ví, Giặm với các cung quãng rất dễ biến hóa. Thậm chí Ví Giặm đã có những nhịp rất khác lạ so với nhạc dân gian của Việt Nam. Ví dụ nhịp 5-4 hoặc là những nhịp như ngũ liên chẳng hạn, mặc dù rất xa xưa nhưng rất gần gũi với âm nhạc hiện đại. Các anh đã tiếp thu được những tinh hoa đó từ khi còn trong nôi. Bây giờ không chỉ góp phần tôn vinh những làn điệu dân ca đó mà cũng là bài học để cho lớp trẻ thấy được rằng đây là khởi nguồn của âm nhạc hiện đại sau này, cần phải nuôi dưỡng, thấm nhuần, cần phải phát huy và giữ gìn một cách trân trọng".

Chương trình bao gồm 15 ca khúc do NSND Lê Tiến Thọ làm tổng đạo diễn, với sự góp mặt của NSƯT Thanh Lam và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Tham gia biểu diễn 3 ca khúc trong Chương trình "Mạch nguồn ví, giặm", ca sỹ Đinh Trang xúc động chia sẻ: “Tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình họ đều có những cảm xúc rất xốn xang, bồi hồi, có một chút lo lắng và cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc, Đinh Trang cũng thế. Tất cả mọi người đã rất cố gắng có sự chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay rất là tốt”.

Chương trình là sân chơi bổ ích, góp phần quảng bá, nuôi dưỡng và đào tạo nên những thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Các ca khúc được trình diễn là một phần nhỏ trong gia tài âm nhạc đồ sộ của 5 cố nhạc sĩ như: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Dư âm, Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý; Mơ quê, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Xa khơi của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ; Biển hát chiều nay, Hoa sữa, Ký ức đêm của nhạc sĩ Hồng Đăng; Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi, Đôi mắt đò ngang của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Neo đậu bến quê, em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên…

Cô Hoàng Quỳnh Lan, Hà Nội chia sẻ: “Chương trình Mạch nguồn ví giặm tri ân năm nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam là một chương trình rất ý nghĩa, chúng tôi là thế hệ 6 x, lúc nào cũng luôn ngưỡng mộ và yêu quý năm nhạc sĩ này, phấn khởi tham gia để nghe các ca sĩ hát như Khúc hát sông quê, Xa khơi...”

Đêm nhạc “Mạch nguồn Ví, Giặm” tôn vinh 5 nhạc sĩ cũng là tôn vinh dân ca ví, giặm và tôn vinh mảnh đất xứ Nghệ đã sản sinh ra những người nhạc sĩ tài hoa ấy. Đồng thời, khuyến khích, động viên các nhạc sĩ trẻ phát huy để xứng danh với các thế hệ cha ông./.