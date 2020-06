MV “Black Swan” của BTS chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem

Tính đến ngày 8/6, MV "Black Swan" nằm trong album "Map of the Soul:7" đã chính thức cán mốc 100 triệu lượt xem trên kênh Youtube sau hơn 3 tháng phát hành.

"Black Swan" là ca khúc được quảng bá cùng với ca khúc chủ đề “ON” trong album mới nhất của BTS. Khác với ca khúc sôi động "ON", "Black Swan" mang cảm xúc sâu lắng, da diết được các thành viên thể hiện với phần vũ đạo ấn tượng là điểm nhấn thu hút khán giả.

MV là sản phẩm âm nhạc bất ngờ được tung ra không có sự thông báo từ phía công ty chủ quản Big Hit Entertainment nhưng vẫn nhanh chóng xác lập những kỷ lục nhất định. Sau 28 phút phát hành, MV "Black Swan" đã vượt ngưỡng 1 triệu lượt thích trên YouTube, phá vỡ kỉ lục thế giới (30 phút) của trailer "Interlude : Shadow" (Suga). Sau 2 tiếng 5 phút, MV này chính thức cán mốc 2 triệu lượt thích.

Đây là MV thứ 24 của nhóm đạt được thành tích này. Trước đó, các MV của nhóm đạt 100 triệu view là "Dope", "Fire", "Blood sweat & tears", "Boy with luv", "Save me", "Not today", "Spring day", "DNA", "Danger", "I need u", "War of hormone", "MIC drop" (Steve Aoki Remix), "Fake love", "IDOL", "ON",...Hiện các thành viên BTS đang chuẩn bị sản phẩm mới để tái xuất trong năm 2020 này./.