MV “Nếu anh không phiền” của Kaity Nguyễn cán mốc “triệu view”

Chỉ chưa đầy 24 giờ kể từ lúc lên sóng, "Nếu anh không phiền" - MV do Kaity Nguyễn trình bày và sản xuất nhanh chóng vượt mốc 1 triệu lượt xem thực tế (real time views) theo tính toán của Youtube. Mặc dù chưa thể sánh bằng tốc độ “càn quét” của các ca sĩ nhà nghề, nhưng nữ diễn viên vẫn hết sức vui vẻ trước thông tin này. Bởi lẽ, cô thường tự nhắc bản thân rằng, với một giọng hát còn mới mẻ như mình, sản phẩm âm nhạc đầu tay được đông đảo người xem quan tâm, góp ý đã là thành công to lớn.

MV đầu tay của nữ diễn viên Kaity Nguyễn chính thức cán mốc "triệu view" trong chưa đầy 24 giờ ra mắt.

Hiện tại, "Nếu anh không phiền" đang được cộng đồng mạng đánh giá cực kì tích cực. Hầu hết bình luận đều bày tỏ sự bất ngờ bởi chất giọng sáng, dễ nghe nơi Kaity Nguyễn. Không ít khán giả nhận định: sáng tác do “hitmaker” Lyly chấp bút và bản phối của Only C rất phù hợp với giọng hát, bên cạnh phong cách đáng yêu, nhẹ nhàng mà nữ diễn viên vốn luôn theo đuổi. Hơn nữa, hình ảnh đẹp mắt cộng thêm phần diễn xuất ăn ý giữa cặp đôi chính Kaity - Yura cũng đóng vai trò quan trọng, giúp tổng thể MV ghi điểm mạnh mẽ trong lòng người xem.

Đặc biệt, Kaity Nguyễn cảm thấy rất vui khi được khen là “hát rõ lời”. Do bản thân sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nên cô gặp không ít khó khăn trong vấn đề phát âm tiếng Việt. Vì vậy, trước thời điểm bấm máy MV, nữ diễn viên đã dành nhiều tháng trời rèn luyện cùng giảng viên thanh nhạc để có thể hát tròn vành rõ chữ.

Ngoài những lời ngợi khen, khích lệ, một số người dùng cũng thẳng thắn phân tích vài điểm chưa đạt tại sản phẩm lần này. Mặc dù sở hữu giai điệu dễ thương nhưng MV của Kaity vẫn bị nhận xét là thiếu cao trào, khó lòng gây ấn tượng sâu sắc. Những khán giả kỹ tính khác thì cho rằng, "Nếu anh không phiền" dẫu chỉnh chu, ổn về mọi mặt nhưng lại quá an toàn, chưa “khoe” được cá tính âm nhạc ở nữ diễn viên. Tuy nhiên, họ sẽ đón chờ và sẵn sàng ủng hộ loạt MV/single kế tiếp từ cô nàng.

Không chỉ tri ân quý khán thính giả, Kaity Nguyễn còn quyết định tung thêm video hậu trường, chia sẻ tất tần tật quá trình bấm máy dự án. Kaity Nguyễn cùng toàn bộ ekip từng phải làm việc vất vả hơn 18 tiếng mỗi ngày, từ lúc trời vừa hửng sáng cho đến tận nửa đêm. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn chẳng hề tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu. Trái lại, cô luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, thường xuyên động viên, hỗ trợ bạn diễn Yura Po bắt nhịp để thể hiện những phân cảnh lãng mạn ngọt ngào

“Em muốn ekip có thể làm việc thoải mái, không bị căng thẳng hay ràng buộc gì hết”, Kaity Nguyễn bộc bạch. Dù chỉ là sản phẩm lấn sân, nhưng khán giả có thể nhận thấy Kaity Nguyễn đã đặt vào đấy 100% tâm huyết, mong muốn tạo nên một đứa con tinh thần thật chất lượng./.