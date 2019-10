Kaity Nguyễn sánh vai tình tứ cùng “trai lạ” trong teaser MV mới

Mới đây, Kaity Nguyễn khiến người hâm mộ xôn xao khi bật mí rằng, mình vừa lấn sân sang lĩnh vực ca hát và chuẩn bị trình làng một MV chất lượng. Ngay lập tức, cô nàng đã chính thức đăng tải teaser và poster của MV mới "Nếu anh không phiền".

Poster của MV "Nếu anh không phiền".

Lấy nội dung xoay quanh buổi đi chơi dã ngoại của cặp đôi trẻ, cả teaser và poster đều mang màu sắc trẻ trung, đáng yêu. Qua loạt giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ dễ thương, "Nếu anh không phiền" là một bản pop ballad vui tươi, phù hợp với chất giọng trong trẻo và sáng của Kaity Nguyễn.

Mặc dù chỉ có thời lượng ngắn ngủi (vỏn vẹn gần 20 giây), nhưng teaser vẫn khiến người hâm mộ háo hức khi phần nào hé lộ danh tính bạn diễn của cô: một anh chàng người nước ngoài điển trai. Đặc biệt, hồi đầu tháng 10, chàng trai đó đã bị bắt gặp khi đang ăn tối với Kaity Nguyễn. Sự việc trên khiến không ít cư dân mạng đồn đoán rằng, chàng trai ngoại quốc chính là bạn trai mới của ngọc nữ "Em chưa 18".

Những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Kaity và trai lạ khiến fan của cô nàng tò mò về danh tính chàng trai này.

Dẫu cô nàng chưa hề lên tiếng xác nhận thực hư câu chuyện, nhưng chuỗi khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn giữa hai người họ xuyên suốt đoạn clip lại càng làm người hâm mộ tò mò. Hơn nữa, theo thông tin từ phía ekip thì bên cạnh anh nam thần ấy, hai vị khách mời thú vị khác cũng sẽ góp mặt trong dự án sắp tới.

Không những trau chuốt về mặt hình ảnh, khâu sáng tác – phối khí của MV này đều được Kaity Nguyễn lẫn ekip KAT đầu tư kỹ lưỡng. Đơn cử, người chấp bút nên ca khúc chính là LyLy, nữ nhạc sĩ 9x đứng sau biết bao bản hit ”triệu view” như "24H", "Không sao mà em đây rồi" (Suni Hạ Linh), "Anh nhà ở đâu thế" và "Đen đá không đường"(AMEE).

Đảm nhận cương vị sản xuất âm nhạc, “phù thủy” Only C hứa hẹn sẽ khoác lên mình "Nếu anh không phiền" lớp áo hòa âm bắt tai và cuốn hút. Ngoài ra, đứa con tinh thần do Kaity thể hiện còn có phần góp giọng từ Soho, chàng rapper vừa gây ấn tượng mạnh ở chương trình "Trời sinh một cặp". Tất cả đã chứng minh rằng, đây là một sản phẩm âm nhạc chỉn chu, tâm huyết của Kaity Nguyễn chứ không chỉ là cuộc dạo chơi hay thử sức đơn thuần.



MV "Nếu anh không phiền" dự kiến lên sóng vào ngày 20/10./.