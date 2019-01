Mỹ Tâm và “người tình sân khấu” Hà Anh Tuấn hội ngộ tại Hà Nội

Tối qua 19/1, đông đảo ca sĩ hàng đầu của Việt Nam như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh, Bích Phương... đã có dịp hội ngộ tại một đêm nhạc lớn tại Hà Nội. Thời tiết trở lạnh vào dịp cuối năm đã không ngăn được 48.000 khán giả đổ về sân vận động Mỹ Đình để thưởng thức chương trình. Với sự hài hước vốn có, Mỹ Tâm dành vài phút giao lưu với fan bằng lối nói chuyện tự nhiên thường thấy trước khi cùng khán giả "xé mây" với ca khúc quốc dân "Người hãy quên em đi". Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng mang đến đêm nhạc bản hit từ phim "Chị trợ lý của anh" và sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng – "Nơi mình dừng chân". Noo Phước Thịnh cũng mang đến đêm nhạc 5 bài hát liên tiếp, "đốt cháy" không khí lạnh giá của mùa đông Hà Nội như: "Hold me tonight", "Đến với nhau là sai", "Thương em là điều anh không thể ngờ", "Chạm khẽ tim anh một chút thôi"... Dễ thương, hài hước và thân thiện là hình ảnh của Bích Phương trên sân khấu đêm nhạc tối qua. Ba ca khúc "Bùa yêu", "Chị ngả em nâng", "Bao giờ lấy chồng"... của cô dường như cũng là những bài hát yêu thích của phần lớn khán giả, họ đã reo hò phấn khích khi giai điệu vừa lên và nữ ca sĩ còn chưa kịp cất lời. Diện bộ đầm xanh nổi bật, Tóc Tiên không những khéo khoe được hình thể gợi cảm mà còn tạo được nét ấn tượng quyến rũ khi thể hiện các màn vũ đạo qua ba tiết mục mash up "I’m in love", "Có ai thương em như anh", "Không ai hơn em đâu anh". Soobin Hoàng Sơn và Bảo Anh là hai gương mặt trình diễn tiếp theo với loạt bài hit: "I know you know", "Xin đừng lặng im", "In the night", "Sống xa anh chẳng dễ dàng".. . Đứng trước “biển” người hâm mộ, hai ca sĩ trẻ không giấu được niềm hân hoan, phấn khích./.

Tối qua 19/1, đông đảo ca sĩ hàng đầu của Việt Nam như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh, Bích Phương... đã có dịp hội ngộ tại một đêm nhạc lớn tại Hà Nội. Thời tiết trở lạnh vào dịp cuối năm đã không ngăn được 48.000 khán giả đổ về sân vận động Mỹ Đình để thưởng thức chương trình. Với sự hài hước vốn có, Mỹ Tâm dành vài phút giao lưu với fan bằng lối nói chuyện tự nhiên thường thấy trước khi cùng khán giả "xé mây" với ca khúc quốc dân "Người hãy quên em đi". Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng mang đến đêm nhạc bản hit từ phim "Chị trợ lý của anh" và sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng – "Nơi mình dừng chân". Noo Phước Thịnh cũng mang đến đêm nhạc 5 bài hát liên tiếp, "đốt cháy" không khí lạnh giá của mùa đông Hà Nội như: "Hold me tonight", "Đến với nhau là sai", "Thương em là điều anh không thể ngờ", "Chạm khẽ tim anh một chút thôi"... Dễ thương, hài hước và thân thiện là hình ảnh của Bích Phương trên sân khấu đêm nhạc tối qua. Ba ca khúc "Bùa yêu", "Chị ngả em nâng", "Bao giờ lấy chồng"... của cô dường như cũng là những bài hát yêu thích của phần lớn khán giả, họ đã reo hò phấn khích khi giai điệu vừa lên và nữ ca sĩ còn chưa kịp cất lời. Diện bộ đầm xanh nổi bật, Tóc Tiên không những khéo khoe được hình thể gợi cảm mà còn tạo được nét ấn tượng quyến rũ khi thể hiện các màn vũ đạo qua ba tiết mục mash up "I’m in love", "Có ai thương em như anh", "Không ai hơn em đâu anh". Soobin Hoàng Sơn và Bảo Anh là hai gương mặt trình diễn tiếp theo với loạt bài hit: "I know you know", "Xin đừng lặng im", "In the night", "Sống xa anh chẳng dễ dàng".. . Đứng trước “biển” người hâm mộ, hai ca sĩ trẻ không giấu được niềm hân hoan, phấn khích./.