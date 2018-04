Nam Em tung ca khúc mới kể về chuyện tình buồn đẫm nước mắt

Vào tháng 4/2018, Nam Em bất ngờ tung MV ca nhạc “Cùng anh đi xa” và tạo nhiều sự chú ý khi cô khẳng định sự nghiêm túc theo đuổi con đường ca hát với quyết tâm mỗi tháng sẽ ra một sản phẩm/MV gửi đến khán giả. Giữ đúng lời hứa, Nam Em vừa bất ngờ tiết lộ cô sẽ giới thiệu ca khúc mới đến khán giả. Lần này, Nam Em trở lại với ballad nhẹ nhàng và kể về câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở. Nội dung bài hát xuất phát từ câu chuyện có thật từ một người bạn của tác giả ca khúc - Lê Minh Hiếu. Cả hai người rất yêu nhau nhưng vì một lí do không rõ ràng mà cả hai không thể tiếp tục cùng nhau được nữa mặc dù vẫn còn thương nhau rất nhiều. Bài hát là nỗi lòng của cô gái vẫn luôn nhớ đến chàng trai đó mỗi khi đi qua và tìm lại những kỉ niệm của quá khứ. Cô gái luôn cố tìm kiếm thứ gì đó dẫu biết là mọi thứ đã không còn hiện hữu, không thể tiếp tục cùng nhau dù trong lòng vẫn luôn muốn quay lại… Nam Em chia sẻ cô vô tình được Lê Minh Hiếu chia sẻ ý tưởng và cho nghe giai điệu của ca khúc từ khi bài hát còn chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên do yêu thích và mong muốn được thể hiện mà Nam Em sau đó đã thuyết phục Lê Minh Hiếu sớm hoàn thành ca khúc. Bài hát chỉ mất một đêm sau hôm gặp gỡ đó và khi gửi cho Nam Em, cô không chỉnh sửa bất cứ điều gì và hoàn toàn hài lòng. Nói về sản phẩm mới nhất của mình, Nam Em cho biết: “Sau nhiều chuyện đã xảy ra, giờ đây Nam Em nghĩ chỉ có âm nhạc là “liều thuốc” tốt để giúp Nam Em trở nên vui vẻ hơn và sống tốt hơn. Mượn ca khúc để nói được nỗi lòng của mình, đó cũng là một cách giúp Nam Em rũ bỏ những phiền muộn của quá khứ. Nam Em vẫn sẽ cố gắng và nỗ lực thực hiện những sản phẩm âm nhạc gửi đến khán giả, hi vọng bằng sự thể hiện trong công việc, khán giả sẽ đồng cảm và chia sẻ với Nam Em nhiều hơn"./.

