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Nhạc sĩ Đỗ Hòa An, tác giả "Hạ Long biển nhớ", qua đời

Thứ Ba, 12:37, 10/11/2026
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VOV.VN - Nhạc sĩ Đỗ Hòa An qua đời lúc 4h20 ngày 10/11 tại nhà riêng, hưởng thọ 76 tuổi. Ông là tác giả ca khúc "Hạ Long biển nhớ", từng dìu dắt nhiều ca sĩ như Ngọc Anh, Hồ Quỳnh Hương, Hà Hoài Thu.

Theo cáo phó của gia đình, nhạc sĩ Đỗ Hòa An qua đời lúc 4h20 ngày 10/11/2026 tại nhà riêng ở Quảng Ninh, hưởng thọ 76 tuổi.

Lễ khâm liệm được tổ chức lúc 13h ngày 10/11, lễ viếng bắt đầu từ 13h30 cùng ngày. Lễ truy điệu diễn ra lúc 10h30 ngày 11/11, lễ đưa tang lúc 11h. Theo thông báo của gia đình, nhạc sĩ được hỏa táng tại An Lạc Viên, Quảng Ninh, sau đó an táng tại nghĩa trang thuộc phường Phú Hộ, tỉnh Phú Thọ.

Nhạc sĩ Đỗ Hòa An sinh năm 1951 tại tỉnh Phú Thọ. Sau khi tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), ông về công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Quảng Ninh.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, ông từng tham gia giảng dạy thanh nhạc tại Cung Văn hóa Thanh, thiếu nhi Quảng Ninh. Từ năm 1995 đến khi nghỉ hưu, ông là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long (nay là Trường Đại học Hạ Long).

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Nhạc sĩ Đỗ Hòa An và ca sĩ Ngọc Anh.

Bên cạnh công việc sáng tác, nhạc sĩ Đỗ Hòa An có nhiều đóng góp trong việc phát hiện, đào tạo các tài năng âm nhạc tại Quảng Ninh. Ông từng trực tiếp dìu dắt nhiều ca sĩ như Nguyễn Ngọc Anh, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Thái, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Hà Hoài Thu, Đức Lương, Ngọc Diệp...

Trong đó, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh được ông hướng dẫn từ khi còn nhỏ, gắn với ca khúc "Chiếc thuyền giấy". Nữ ca sĩ từng nhiều lần nhắc đến Đỗ Hòa An như người thầy đầu tiên dìu dắt mình trên con đường âm nhạc.

Dù sinh ra tại Phú Thọ, phần lớn sự nghiệp sáng tác của Đỗ Hòa An gắn liền với Quảng Ninh. Ông viết nhiều về biển đảo, người thợ mỏ, cuộc sống lao động và vẻ đẹp của vịnh Hạ Long.

Ông để lại khoảng 700 ca khúc thuộc nhiều đề tài, trong đó có hơn 300 bài viết về quê hương và con người Quảng Ninh. Ngoài những tác phẩm dành cho người lớn, ông còn sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi.

Một trong những sáng tác được biết đến rộng rãi nhất của Đỗ Hòa An là "Hạ Long biển nhớ". Ca khúc ra đời không lâu sau khi ông tốt nghiệp và về công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Quảng Ninh.

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Nhạc sĩ Đỗ Hòa An dạy ca sĩ Ngọc Anh hát. Ảnh tư liệu

Trong những năm thời bao cấp, bên cạnh công việc tại đoàn nghệ thuật, ông từng làm thêm nghề xiếc tôm cá trên vịnh Hạ Long để tăng thu nhập cho gia đình. Chính trong giai đoạn này, hai ca khúc "Hạ Long biển nhớ" và "Quê em" ra đời, sau đó được nhiều khán giả yêu thích.

Ngoài "Hạ Long biển nhớ", nhạc sĩ còn có các tác phẩm tiêu biểu như "Mặt trời trên Khuê Văn Các", "Trụ biển", "Mộ gió", "Đảng là mùa xuân người thợ", "Cô Tô nhớ Bác", "Vùng than nhớ Bác"...

Trong đó, "Trụ biển" và "Mộ gió" khai thác đề tài người lính bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ca khúc "Mặt trời trên Khuê Văn Các" được nhiều ca sĩ trẻ lựa chọn thể hiện tại các cuộc thi âm nhạc.

Năm 2023, nhạc sĩ Đỗ Hòa An được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật với cụm bốn ca khúc gồm "Hạ Long biển nhớ", "Mặt trời trên Khuê Văn Các", "Trụ biển" và "Mộ gió".

Ông cũng được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều giải thưởng về âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh.

Những năm cuối đời, nhạc sĩ Đỗ Hòa An vẫn tham gia giảng dạy âm nhạc cho thiếu nhi, tiếp tục công việc đào tạo và truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ học trò.

Hà Phương/VOV.VN
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