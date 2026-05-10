中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Món quà tri ân Ngày của Mẹ đầy tinh tế từ giọng ca Nguyễn Ngọc Anh

Chủ Nhật, 11:39, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp nối thành công của album "Lời hẹn ước", ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chính thức ra mắt MV "Chuyện của mẹ" vào đúng Ngày của Mẹ 10/5. Với giai điệu ballad sâu lắng cùng thông điệp "thanh xuân của mẹ chính là con", sản phẩm là một nốt lặng đầy xúc động, khơi gợi lòng thấu hiểu và sự biết ơn.

MV "Chuyện của mẹ" - ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vừa công bố sản phẩm âm nhạc ý nghĩa về tình mẫu tử, tiếp nối thành công sau album “Lời hẹn ước” lọt vào Top 5 “Album của năm” tại giải thưởng âm nhạc Cống Hiến (Báo Thể thao & Văn hóa) vào tháng 4/2026. MV “Chuyện của mẹ” được cô chọn phát hành vào đúng dịp Ngày của Mẹ 10/5. Ca khúc mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, gửi gắm những cảm xúc về tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng và bền bỉ của những người mẹ. 

Nữ ca sĩ cho biết thời gian gần đây, khi bố mẹ đã lớn tuổi hơn, cô càng muốn thực hiện nhiều hơn những sản phẩm hướng về tình thân gia đình, đặc biệt là tình yêu thương mà các bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái. Đồng thời, cô cũng muốn thử sức với nhiều màu sắc và chủ đề âm nhạc đa dạng hơn.

mon qua tri an ngay cua me day tinh te tu giong ca nguyen ngoc anh hinh anh 1
“Chuyện của mẹ” do tác giả Nguyễn Đức Tiến sáng tác, được Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại. MV do ca sĩ Tô Minh Đức - người bạn đời của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất.

Sau album nhạc nhẹ phát hành năm ngoái, năm nay Nguyễn Ngọc Anh lựa chọn thực hiện các dự án MV với chủ đề rộng hơn, đan xen giữa tình yêu, quê hương, đất nước và gia đình. Với “Chuyện của mẹ”, Nguyễn Ngọc Anh không đặt nặng sự cầu kỳ hay phô trương trong cách thực hiện mà mong muốn ca khúc có thể chạm tới cảm xúc người nghe bằng sự gần gũi và chân thành. "Ai rồi cũng lớn lên bằng tình yêu của mẹ. Nhưng càng trưởng thành, chúng ta lại càng ít nói lời yêu thương. Tôi mong MV này sẽ khiến ai đó sau khi xem xong chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho mẹ" - nữ ca sĩ tâm sự. 

“Chuyện của mẹ” do tác giả Nguyễn Đức Tiến sáng tác, được Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại. Ca khúc sử dụng piano và violin làm chất liệu chủ đạo, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung dẫn dắt cảm xúc người nghe thay vì thiên về phô diễn kỹ thuật. Đặc biệt, MV do ca sĩ Tô Minh Đức - người bạn đời của Nguyễn Ngọc Anh đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Sỹ Khoa cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Nguyễn Thị Nguyệt, Trọng Hoàng và bé Xuân Tú. 

mon qua tri an ngay cua me day tinh te tu giong ca nguyen ngoc anh hinh anh 2
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Xuyên suốt MV “Chuyện của mẹ”, ê-kíp chọn lồng ghép những khoảnh khắc bình dị, quen thuộc trong đời sống thường nhật như hình ảnh người mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn, chịu lạnh để con được ấm, hay luôn nói “mẹ khỏe” dù bản thân đang mệt. Những chi tiết giản dị ấy được kể bằng nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, tạo nên cảm xúc gần gũi xuyên suốt câu chuyện.

Ý tưởng thực hiện MV được khơi lên từ “những lời nói dối của mẹ”. Đó là những câu nói rất quen thuộc mà nhiều người chỉ thực sự hiểu hết ý nghĩa khi đã bước vào tuổi trưởng thành: “Mẹ không đói đâu”, “Mẹ không mệt”, “Mẹ vẫn khỏe”… mà những người mẹ khi nói ra không phải để che giấu điều gì cho riêng mình, mà chỉ để con cái lớn lên trong cảm giác bình yên, đủ đầy. 

Ca từ của bài hát được viết giản dị, không nặng về kỹ thuật hay những lớp ngôn từ cầu kỳ, mà nhẹ nhàng gợi lại những cảm xúc quen thuộc trong ký ức của nhiều người về tình mẫu tử, tình yêu thương vô điều kiện mà mẹ dành cho mình. Những câu hát như: “Con lớn trên đôi vai gầy gió sương”, “Mẹ thức cho con ấm giấc ngủ”… gợi lên hình ảnh xúc động về những người mẹ tần tảo, nhẫn nại, bền bỉ hy sinh và luôn đặt con cái lên trước bản thân mình.

Đặc biệt, câu hát “Mẹ đã vẽ thanh xuân cho cuộc đời con” được xem là điểm nhấn giàu hình ảnh nhất của ca khúc, đồng thời cũng là thông điệp mà ê-kíp muốn gửi gắm. Hình ảnh ấy tiếp tục được nối dài bằng dòng chữ xuất hiện ở cuối MV “Thanh xuân của mẹ chính là con”, như một cách khép lại vòng tròn cảm xúc về sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ dành cho con cái suốt cả cuộc đời.

mon qua tri an ngay cua me day tinh te tu giong ca nguyen ngoc anh hinh anh 3
Việc phát hành MV “Chuyện của mẹ” đúng dịp Ngày của Mẹ mang nhiều ý nghĩa với ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Yếu tố tạo nên chiều sâu cảm xúc cho “Chuyện của mẹ” chính là phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh. Sở hữu chất giọng giàu nội lực nhưng vẫn mềm mại và đậm chất tự sự, nữ ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế, không quá nặng về kỹ thuật hay cố đẩy cảm xúc lên cao trào. Thay vào đó, cô giữ cho ca khúc một tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi như đang kể lại những suy nghĩ rất riêng của một người con khi nhìn lại hành trình trưởng thành của mình bên mẹ.

Dự kiến sau MV “Chuyện của mẹ”, Nguyễn Ngọc Anh sẽ tiếp tục thực hiện thêm các dự án âm nhạc với nhiều chủ đề khác nhau như tình yêu, quê hương, đất nước. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ hiện cô không còn theo đuổi áp lực phải làm những MV hay liveshow tiền tỷ như trước đây mà muốn lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, đặt cảm xúc và sự chân thành lên trước sự hoành tráng. 

“Một sản phẩm đến với khán giả sẽ luôn có nhiều cách cảm nhận khác nhau. Có người thích sự công phu, nhưng cũng có người quan tâm cảm xúc mà họ nhận được. Vì vậy tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành” - ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ.

Thiếu Anh/VOV.VN
Tag: Nguyễn Ngọc Anh bài hát về mẹ Ngày của mẹ Chuyện của mẹ nữ ca sĩ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nguyễn Ngọc Anh tái xuất với ca khúc nhạc phim gây sốt giờ vàng VTV
Nguyễn Ngọc Anh tái xuất với ca khúc nhạc phim gây sốt giờ vàng VTV

VOV.VN - Sau thời gian tập trung biểu diễn trong các sự kiện lớn và các chương trình kỷ niệm A80, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trở lại với thể loại Pop qua ca khúc nhạc phim giờ vàng VTV “Gió ngang khoảng trời xanh” – sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết riêng cho cô.

Nguyễn Ngọc Anh tái xuất với ca khúc nhạc phim gây sốt giờ vàng VTV

Nguyễn Ngọc Anh tái xuất với ca khúc nhạc phim gây sốt giờ vàng VTV

VOV.VN - Sau thời gian tập trung biểu diễn trong các sự kiện lớn và các chương trình kỷ niệm A80, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trở lại với thể loại Pop qua ca khúc nhạc phim giờ vàng VTV “Gió ngang khoảng trời xanh” – sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết riêng cho cô.

Nguyễn Ngọc Anh: “Tôi biết ơn chồng vì luôn ủng hộ tôi trong mọi việc”
Nguyễn Ngọc Anh: “Tôi biết ơn chồng vì luôn ủng hộ tôi trong mọi việc”

VOV.VN - Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh ra mắt album “Lời hẹn ước” sau gần 10 năm, đánh dấu sự trở lại với ba ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác. Trong buổi họp báo, cô chia sẻ về chồng – ca sĩ Tô Minh Đức – người đồng hành trong đời sống, và Hồ Hoài Anh – người bạn tri âm trong âm nhạc.

Nguyễn Ngọc Anh: “Tôi biết ơn chồng vì luôn ủng hộ tôi trong mọi việc”

Nguyễn Ngọc Anh: “Tôi biết ơn chồng vì luôn ủng hộ tôi trong mọi việc”

VOV.VN - Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh ra mắt album “Lời hẹn ước” sau gần 10 năm, đánh dấu sự trở lại với ba ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác. Trong buổi họp báo, cô chia sẻ về chồng – ca sĩ Tô Minh Đức – người đồng hành trong đời sống, và Hồ Hoài Anh – người bạn tri âm trong âm nhạc.

Nguyễn Ngọc Anh đẹp quyến rũ trong chương trình "Xuân quê hương"
Nguyễn Ngọc Anh đẹp quyến rũ trong chương trình "Xuân quê hương"

VOV.VN - Tối 14/1, nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương” với sự có mặt của hơn 1.000 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam cùng đón Tết Nguyên đán tại quê nhà. 

Nguyễn Ngọc Anh đẹp quyến rũ trong chương trình "Xuân quê hương"

Nguyễn Ngọc Anh đẹp quyến rũ trong chương trình "Xuân quê hương"

VOV.VN - Tối 14/1, nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương” với sự có mặt của hơn 1.000 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam cùng đón Tết Nguyên đán tại quê nhà. 

Nhóm BTS biểu diễn ở Mexico, bùng nổ trước hàng vạn khán giả
Nhóm BTS biểu diễn ở Mexico, bùng nổ trước hàng vạn khán giả

VOV.VN - Hàng vạn người hâm mộ đã đổ xô đến sân vận động GNP (Mexico) để đón xem buổi biểu diễn của nhóm BTS vào tối 9/5. Nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám này sẽ còn một buổi trình diễn tại đây vào tối 10/5.

Nhóm BTS biểu diễn ở Mexico, bùng nổ trước hàng vạn khán giả

Nhóm BTS biểu diễn ở Mexico, bùng nổ trước hàng vạn khán giả

VOV.VN - Hàng vạn người hâm mộ đã đổ xô đến sân vận động GNP (Mexico) để đón xem buổi biểu diễn của nhóm BTS vào tối 9/5. Nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám này sẽ còn một buổi trình diễn tại đây vào tối 10/5.

Tại sao các nhóm nhạc K-pop khao khát biểu diễn tại lễ hội đại học?
Tại sao các nhóm nhạc K-pop khao khát biểu diễn tại lễ hội đại học?

VOV.VN - Vốn là sự kiện truyền thống của sinh viên, các lễ hội đại học Hàn Quốc đã trở thành "đòn bẩy" quan trọng với các nghệ sĩ K-pop. Không chỉ là biểu diễn đơn thuần, lễ hội này là thước đo về khả năng hát live và độ nhận diện công chúng của các nhóm nhạc thần tượng.

Tại sao các nhóm nhạc K-pop khao khát biểu diễn tại lễ hội đại học?

Tại sao các nhóm nhạc K-pop khao khát biểu diễn tại lễ hội đại học?

VOV.VN - Vốn là sự kiện truyền thống của sinh viên, các lễ hội đại học Hàn Quốc đã trở thành "đòn bẩy" quan trọng với các nghệ sĩ K-pop. Không chỉ là biểu diễn đơn thuần, lễ hội này là thước đo về khả năng hát live và độ nhận diện công chúng của các nhóm nhạc thần tượng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc