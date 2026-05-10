Món quà tri ân Ngày của Mẹ đầy tinh tế từ giọng ca Nguyễn Ngọc Anh

MV "Chuyện của mẹ" - ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vừa công bố sản phẩm âm nhạc ý nghĩa về tình mẫu tử, tiếp nối thành công sau album “Lời hẹn ước” lọt vào Top 5 “Album của năm” tại giải thưởng âm nhạc Cống Hiến (Báo Thể thao & Văn hóa) vào tháng 4/2026. MV “Chuyện của mẹ” được cô chọn phát hành vào đúng dịp Ngày của Mẹ 10/5. Ca khúc mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, gửi gắm những cảm xúc về tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng và bền bỉ của những người mẹ.

Nữ ca sĩ cho biết thời gian gần đây, khi bố mẹ đã lớn tuổi hơn, cô càng muốn thực hiện nhiều hơn những sản phẩm hướng về tình thân gia đình, đặc biệt là tình yêu thương mà các bậc làm cha làm mẹ dành cho con cái. Đồng thời, cô cũng muốn thử sức với nhiều màu sắc và chủ đề âm nhạc đa dạng hơn.

Sau album nhạc nhẹ phát hành năm ngoái, năm nay Nguyễn Ngọc Anh lựa chọn thực hiện các dự án MV với chủ đề rộng hơn, đan xen giữa tình yêu, quê hương, đất nước và gia đình. Với “Chuyện của mẹ”, Nguyễn Ngọc Anh không đặt nặng sự cầu kỳ hay phô trương trong cách thực hiện mà mong muốn ca khúc có thể chạm tới cảm xúc người nghe bằng sự gần gũi và chân thành. "Ai rồi cũng lớn lên bằng tình yêu của mẹ. Nhưng càng trưởng thành, chúng ta lại càng ít nói lời yêu thương. Tôi mong MV này sẽ khiến ai đó sau khi xem xong chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho mẹ" - nữ ca sĩ tâm sự.

“Chuyện của mẹ” do tác giả Nguyễn Đức Tiến sáng tác, được Phan Bá Sang hòa âm theo phong cách ballad hiện đại. Ca khúc sử dụng piano và violin làm chất liệu chủ đạo, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, tập trung dẫn dắt cảm xúc người nghe thay vì thiên về phô diễn kỹ thuật. Đặc biệt, MV do ca sĩ Tô Minh Đức - người bạn đời của Nguyễn Ngọc Anh đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Sỹ Khoa cùng sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Nguyễn Thị Nguyệt, Trọng Hoàng và bé Xuân Tú.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Xuyên suốt MV “Chuyện của mẹ”, ê-kíp chọn lồng ghép những khoảnh khắc bình dị, quen thuộc trong đời sống thường nhật như hình ảnh người mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn, chịu lạnh để con được ấm, hay luôn nói “mẹ khỏe” dù bản thân đang mệt. Những chi tiết giản dị ấy được kể bằng nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, tạo nên cảm xúc gần gũi xuyên suốt câu chuyện.

Ý tưởng thực hiện MV được khơi lên từ “những lời nói dối của mẹ”. Đó là những câu nói rất quen thuộc mà nhiều người chỉ thực sự hiểu hết ý nghĩa khi đã bước vào tuổi trưởng thành: “Mẹ không đói đâu”, “Mẹ không mệt”, “Mẹ vẫn khỏe”… mà những người mẹ khi nói ra không phải để che giấu điều gì cho riêng mình, mà chỉ để con cái lớn lên trong cảm giác bình yên, đủ đầy.

Ca từ của bài hát được viết giản dị, không nặng về kỹ thuật hay những lớp ngôn từ cầu kỳ, mà nhẹ nhàng gợi lại những cảm xúc quen thuộc trong ký ức của nhiều người về tình mẫu tử, tình yêu thương vô điều kiện mà mẹ dành cho mình. Những câu hát như: “Con lớn trên đôi vai gầy gió sương”, “Mẹ thức cho con ấm giấc ngủ”… gợi lên hình ảnh xúc động về những người mẹ tần tảo, nhẫn nại, bền bỉ hy sinh và luôn đặt con cái lên trước bản thân mình.

Đặc biệt, câu hát “Mẹ đã vẽ thanh xuân cho cuộc đời con” được xem là điểm nhấn giàu hình ảnh nhất của ca khúc, đồng thời cũng là thông điệp mà ê-kíp muốn gửi gắm. Hình ảnh ấy tiếp tục được nối dài bằng dòng chữ xuất hiện ở cuối MV “Thanh xuân của mẹ chính là con”, như một cách khép lại vòng tròn cảm xúc về sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ dành cho con cái suốt cả cuộc đời.

Việc phát hành MV “Chuyện của mẹ” đúng dịp Ngày của Mẹ mang nhiều ý nghĩa với ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Yếu tố tạo nên chiều sâu cảm xúc cho “Chuyện của mẹ” chính là phần thể hiện của Nguyễn Ngọc Anh. Sở hữu chất giọng giàu nội lực nhưng vẫn mềm mại và đậm chất tự sự, nữ ca sĩ lựa chọn cách hát tiết chế, không quá nặng về kỹ thuật hay cố đẩy cảm xúc lên cao trào. Thay vào đó, cô giữ cho ca khúc một tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi như đang kể lại những suy nghĩ rất riêng của một người con khi nhìn lại hành trình trưởng thành của mình bên mẹ.

Dự kiến sau MV “Chuyện của mẹ”, Nguyễn Ngọc Anh sẽ tiếp tục thực hiện thêm các dự án âm nhạc với nhiều chủ đề khác nhau như tình yêu, quê hương, đất nước. Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ hiện cô không còn theo đuổi áp lực phải làm những MV hay liveshow tiền tỷ như trước đây mà muốn lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, đặt cảm xúc và sự chân thành lên trước sự hoành tráng.

“Một sản phẩm đến với khán giả sẽ luôn có nhiều cách cảm nhận khác nhau. Có người thích sự công phu, nhưng cũng có người quan tâm cảm xúc mà họ nhận được. Vì vậy tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành” - ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ.