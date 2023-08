Những thần tượng hiếm hoi thành công ở cả âm nhạc và diễn xuất

Khi đã có tiếng tăm và sở hữu lượng người hâm mộ nhất định nhờ sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ thần tượng sẽ có xu hướng chuyển mình qua địa hạt diễn xuất để mở rộng sự nổi tiếng của mình.

Các diễn viên xuất thân thần tượng thường bị công chúng chỉ trích vì diễn xuất mờ nhạt, “đơ”, “gồng”, trở thành lỗ hổng của bộ phim, có thể kể đến như Cha Eun Woo, Jisoo, Hani…

Cũng có những ca sĩ thần tượng không mấy thành công ở mảng ca hát, nhưng lại lên hương nhờ diễn xuất thực lực như Im Siwan, Sungjae, Park Hyung Sik…

Nhưng đây là những hiếm hoi lấn sân thành công, tỏa sáng rực rỡ ở cả địa hạt âm nhạc và diễn xuất.

D.O.

Sở hữu vẻ ngoài hiền lành, thư sinh nhưng D.O. lại ghi dấu với không chỉ sự nghiệp thần tượng của mình mà còn là sự nghiệp diễn xuất “đáng gờm”.

Xuất thân là thành viên nhóm nhạc đình đám EXO, D.O. thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhờ giọng hát lôi cuốn trời phú của mình. Ra mắt màn ảnh nhỏ với một vai phụ trong “It's Okay, That's Love” (Chỉ có thể là yêu), anh tiếp tục gây ấn tượng với vai diễn kẻ tâm thần đáng sợ trong “Hello Monster” (Xin chào quái vật).

Thủ vai một đạo diễn phim đầy tham vọng trong “Be positive” (Hãy tích cực lên), một vận động viên judo trong “My Annoying Brother” (Anh tôi vô số tội), D.O. càng được yêu mến hơn khi thể hiện khía cạnh hài hước đáng yêu của mình trong vai diễn chàng thế tử bị mất trí nhớ trong “100 Days My Prince” (Lang quân 100 ngày).

Anh lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng khi biến hóa thành một công tố viên xấu tính có khuynh hướng phạm pháp và luôn đấu tranh cho công lý bằng mọi giá trong “Bad Prosecutor” (Công tố viên lách luật).

Choi Siwon

Quyến rũ là điều đầu tiên khi người ta nhắc về Choi Siwon. Là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Super Junior, anh chàng cũng đã có riêng cho mình một gia tài phim truyện và show giải trí đáng ngưỡng mộ. Nhưng vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng người hâm mộ của Siwon vẫn luôn là Kim Shin Hyuk trong “She Was Pretty” (Cô nàng xinh đẹp).

Là phóng viên của một tạp chí, anh có cảm tình với nữ chính, cũng là đồng nghiệp của mình - Hye Jin (Hwang Jung Eum). Anh luôn trêu chọc, cổ vũ và quan tâm cô theo cách của riêng anh. Diễn xuất tự nhiên của Choi Siwon khiến nhân vật Shin Hyuk được yêu mến đến mức tạo ra “hiệu ứng nam phụ” cho bộ phim.

Trong “Revolutionary Love” (Cách Mạng Tình Yêu), anh vào vai cậu con trai thích tự mình trải nghiệm của một gia đình giàu có, người không hề nghĩ ngợi gì khi bị chính anh ruột chiếm đoạt vị trí, cho đến khi anh nhận ra nạn tham nhũng tràn lan trong tập đoàn. Vai diễn này đã cho Siwon nhiều đất diễn để có thể phát huy hết khả năng.

Lối diễn xuất hài hước và tưng tửng của anh khiến Siwon trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho những bộ phim nhẹ nhàng như “Fellow Citizens” (Đồng bào của tôi!) và “Love is for Suckers” (Chuyện tình cảm lạnh).

Jinyoung

Nếu là một người quan tâm đến nền giải trí Hàn Quốc, chắc hẳn bạn đã từng đâu đó nghe đến tên tuổi của chàng nghệ sĩ đa tài Jinyoung. Ngoài được biết đến với tư cách một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc, Jinyoung của GOT7 đã là gương mặt quen thuộc của các K-Dramas trước khi anh được đảm nhận các vai chính.

Ra mắt lần đầu trong “Dream High 2” (Bay cao ước mơ 2), anh từng thủ vai thời niên thiếu của các nam chính trong một số bộ phim truyền hình nổi tiếng như “My Love Eun Dong” (Eun-dong, tình yêu của tôi), “The Legend of the Blue Sea” (Huyền thoại biển xanh) và “When My Love Blooms” (Khi hoa tình yêu nở).

Jinyoung không hề đóng khung mình trong bất kỳ thể loại nào mà luôn thể hiện sự linh hoạt qua đa dạng vai diễn. Vai nam chính đầu tiên của anh là trong bộ phim “He Is Psychometric” (Thám tử đọc tâm), thủ vai một chàng trai có khả năng đọc được ký ức của mọi người, tiếp theo là màn trình diễn xuất sắc trong vai thẩm phán lý tưởng Kim Ga On trong bộ phim truyền hình đen tối “The Devil Judge” (Thẩm phán ác ma), sau đó là dự án kinh dị, điệp viên “Yasksha, the Ruthless Operations” (Yaksha: Nhiệm vụ tàn khốc)

Jinyoung tiếp tục thủ vai Babi, người quản lý, đồng nghiệp của Yumi (Kim Go Eun) - chàng trai nhỏ nhẹ và dịu dàng trong “Yumi’s Cells 2” (Các tế bào của Yumi 2), lại khiến người xem yêu mến và “rụng tim” bởi những cảnh lãng mạn giữa hai người.

Vai khách mời trong “Reborn Rich” (Cậu út nhà tài phiệt) và vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh hành động kinh dị “Christmas Carol” đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp diễn xuất của anh chàng.