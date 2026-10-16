NSND Thanh Hoa tiếp tục làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn

Chia sẻ tại sự kiện, NSND Thanh Hoa nhấn mạnh âm nhạc Việt Nam từ bao đời nay luôn mang sứ mệnh giữ gìn bản sắc dân tộc, lan tỏa những giai điệu đẹp và khơi dậy niềm tự hào qua từng thế hệ. Theo nữ nghệ sĩ, mỗi vùng đất quê hương, mỗi dấu ấn lịch sử cùng sự tri ân dành cho các anh hùng, liệt sĩ và những thế hệ đi trước đều được khắc họa qua các tác phẩm nghệ thuật.

Sau hai nhiệm kỳ hoạt động, APPA cho biết dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Hội vẫn duy trì hoạt động, tuân thủ các quy định, quy chế và từng bước khẳng định vai trò trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của nghệ sĩ biểu diễn.

NSND Thanh Hoa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) nhiệm kỳ 2026-2031.

APPA là tổ chức quản lý tập thể quyền liên quan, được thành lập theo Quyết định số 1813/QĐ-BNV ngày 1/12/2015 của Bộ Nội vụ. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Đại hội lần này là việc chính thức ra mắt Trung tâm Khai thác quyền biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA-CMC). Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 0107/QĐ.TLTT-APPA ngày 9/7/2026 của APPA.

Theo NSND Thanh Hoa, trong chuỗi giá trị âm nhạc, nghệ sĩ biểu diễn là những người trực tiếp đưa tác phẩm đến công chúng bằng tài năng, cảm xúc và dấu ấn cá nhân. Trong bối cảnh các sản phẩm biểu diễn ngày càng được khai thác rộng rãi trên nền tảng số, truyền hình cũng như trong các hoạt động kinh doanh thương mại, việc bảo vệ quyền liên quan của người biểu diễn trở thành vấn đề cần được quan tâm.

Quyền của người biểu diễn có phạm vi bảo hộ độc lập với quyền tác giả của nhạc sĩ và quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình. Tuy nhiên, phần lớn nghệ sĩ gặp khó khăn khi phải tự theo dõi, quản lý và đối soát việc khai thác các sản phẩm biểu diễn trên nhiều nền tảng khác nhau.

APPA-CMC được thành lập nhằm hỗ trợ giải quyết bài toán này trên cơ sở sự ủy quyền hợp pháp của nghệ sĩ. Trung tâm dự kiến xây dựng cơ sở dữ liệu nghệ sĩ và các cuộc biểu diễn, ứng dụng công nghệ để nhận diện, theo dõi việc sử dụng sản phẩm âm nhạc; đồng thời thực hiện đối soát, cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền theo quy định pháp luật và phạm vi được ủy quyền.

Theo APPA, âm nhạc hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ nền tảng phát trực tuyến, truyền thông, quảng cáo đến nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, trung tâm thương mại, siêu thị hay các cơ sở thể thao. Tùy vào hình thức khai thác, việc sử dụng âm nhạc có thể liên quan đến các nhóm quyền khác nhau.

APPA-CMC xác định hoạt động của Trung tâm không nhằm tạo thêm rào cản cho các đơn vị kinh doanh mà hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hiểu rõ quyền liên quan, xác định phạm vi sử dụng âm nhạc, tiếp cận thông tin cấp phép và thực hiện nghĩa vụ pháp lý phù hợp.

Việc phân định rõ quyền tác giả, quyền của người biểu diễn và quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được kỳ vọng giúp hạn chế tình trạng chồng chéo, bảo đảm việc cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền đúng quy định.

Việc NSND Thanh Hoa tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch APPA cùng sự ra đời của APPA-CMC đánh dấu giai đoạn hoạt động mới của Hội, từ tập hợp, kết nối và nâng cao nhận thức về quyền của nghệ sĩ sang triển khai các cơ chế chuyên môn trong quản lý, khai thác và bảo vệ quyền liên quan của người biểu diễn.