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NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Hòa Minzy hát tri ân các anh hùng liệt sĩ

Thứ Tư, 17:00, 22/07/2026
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VOV.VN - NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Hòa Minzy, Minh Quân... cùng dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ sẽ tham gia chương trình nghệ thuật chính luận “Một thời hoa lửa” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Chương trình do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 vào lúc 20h tối nay (22/7).

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NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa". (Ảnh: BTC)

Trong dòng chảy của lịch sử, báo chí cách mạng Việt Nam luôn sống cùng nhịp đập trái tim của dân tộc. Chính vì vậy, "Một thời hoa lửa" được Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo dàn dựng như một nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong mọi tầng lớp nhân dân.

Chương trình là lời khẳng định về vai trò xung kích của báo chí, cầu nối vững chắc đưa đường lối, chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng và Nhà nước thấm sâu vào lòng dân. Qua những thước phim tư liệu quý giá kết hợp cùng nghệ thuật sân khấu hiện đại, "Một thời hoa lửa" không chỉ đưa khán giả trở về với ký ức, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

"Một thời hoa lửa" được chia thành 3 chương: Chương I: Lên đường; Chương II: Máu và hoa; Chương III: Tổ quốc mùa hoa nở.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, tạo nên sự tiếp nối thế hệ trọn vẹn trên sân khấu nghệ thuật chính luận: Màn kết hợp đặc biệt giữa NSƯT Đăng Dương và ca sĩ Phạm Thu Hà trong bản mashup kinh điển "Bài ca không quên - Đất nước; NSND Thanh Lam với "Màu hoa đỏ"; NSƯT Vũ Thắng Lợi với "Còn gì đẹp hơn" & "Vành hoa lửa"; Hòa Minzy với "Nỗi đau giữa hòa bình”; Sao Mai Thu Thủy với ca khúc mới "Hàng bia trắng".

Các ca khúc trong chương trình là lời khẳng định lòng biết ơn vô hạn đối với các thương binh, bệnh binh -những người đã để lại một phần thân thể vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, và trong cả công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Với những tiết mục được dàn dựng công phu, khép lại bằng Chương III - Tổ quốc mùa hoa nở, chương trình truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần tri ân, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, hướng tới quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

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Phim tài liệu 27/7: Từ “Chị Năm khùng” đến “Chiến dịch 500 ngày đêm”

VOV.VN - Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức chiếu phim tài liệu 27/7 trong “Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”. Trong những thước phim lay động lòng người, bộ phim “Chị Năm khùng” góp phần hưởng ứng sâu sắc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

 

Yên Minh/VOV.VN
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