Rộ tin đồn Isaac và Amee đang nhen nhóm kết hợp tung sản phẩm mới

Ngẫu duyên hội ngộ trên sân khấu Đại nhạc hội Realme Connection vừa diễn ra tại Quảng trường Tạ Quang Bửu – Đại học Bách Khoa Hà Nội vào tối 18/12/2019, tiết mục song ca cuối cùng của Isaac và Amee đã mang đến phần chào kết đầy bất ngờ với ca khúc ‘All I want for Christmas is you’ trong sự tán dương sôi động và hết sức nồng nhiệt của gần 40 ngàn khán giả.

Màn song ca của Isaac và Amee.

Và cũng từ lúc kết thúc chương trình Đại nhạc hội Realme Connection, cặp đôi mới toanh với sự kết hợp đầy mới lạ và thú vị trong âm nhạc này đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt của đông đảo fan hâm mộ từ phía Isaac và cả Amee.

Cả phía Isaac và Amee đều ‘án binh bất động’ trước những hoài nghi của người hâm mộ trong khi những lời xì xào bàn tán về sản phẩm âm nhạc kết hợp bởi Isaac và Amee đang được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.

Liệu chàng ‘Thái tử’ Isaac và nàng công chúa ‘Đen đá không đường’ có thật sự đang bí mật chiều lòng người hâm mộ bằng cách bất ngờ tung ra sản phẩm âm nhạc mới kết hợp cùng nhau?

Câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ ở phía trước. Tuy nhiên với sự yêu mến cực độ của các bạn sinh viên và các bạn trẻ cũng như khán giả yêu nhạc dành cho Isaac và Amee thì nếu xét kỹ lại quả thật điều này không phải là không có khả năng xảy ra./.