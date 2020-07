Sau 8 tiếng ra mắt, MV 500 triệu của Quang Hà đã đạt 1 triệu views

MV "Mệt rồi em ơi" của Quang Hà được phát hành lúc 14h30 ngày 8/7 trên kênh Youtube. Chỉ sau 8 tiếng, MV đã đạt 1 triệu views. Dù thành tích này không phải quá ngạc nhiên với nhiều thành tích "khủng" trên Youtube hiện giờ, tuy nhiên lại là một con số khá đáng nể với Quang Hà.

Đặc biệt là khi MV "Mệt rồi em ơi" không dùng chiêu trò cũng như các yếu tố gây sốc để quảng bá. Nội dung MV cũng không quá mới mẻ và được thực hiện trong khoảng thời gian dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến toàn bộ các mặt của cuộc sống.

Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, sức hút của MV đến từ câu chuyện dễ hiểu, ca từ dễ gần, tạo sự đồng cảm cùng với giọng hát truyền cảm của Quang Hà.

Quang Hà trong buổi họp báo ra mắt MV vào chiều 9/7 tại Hà Nội.

MV "Mệt rồi em ơi" được đạo diễn Đinh Công Hiếu dàn dựng với câu chuyện lấy nước mắt của người xem. Nhiều chi tiết đặc tả từ ánh mắt diễn xuất của các diễn viên lẫn bối cảnh tạo cho khán giả có cảm giác chân thực.

Nội dung MV chia sẻ về sự thay đổi của nhân vật nữ chính do diễn viên Hằng Phạm đảm nhận để đến với người đàn ông giàu có hơn do Quang Đào thủ vai. Sau sự phụ bạc của người yêu, nhân vật nam chính do Chí Thành đảm nhận đã cố gắng thay đổi công việc và trở thành một người thành đạt trong cuộc sống.

Trong vai một người kể chuyện, Quang Hà vô cùng cảm xúc khi quay MV này. Bằng chất giọng nội lực, ngày càng sâu lắng với nhiều trải nghiệm, nam ca sĩ gốc Bắc thổi hồn nhẹ nhàng qua từng câu chữ và giai điệu của bài hát với chất pop ballad quen thuộc.

MV "Mệt rồi em ơi" - Quang Hà

Quang Hà chia sẻ, đây là MV đầu tiên mà anh không "nhúng tay" vào phần nội dung mà tin tưởng giao hoàn toàn cho ekip.

MV được thực hiện trong khoảng thời gian giãn cách xã hội nên không có cảnh nào quay chung giữa Quang Hà và các diễn viên. Việc giãn cách cũng khiến Quang Hà không thể tự đảm nhận 1 trong 2 vai nam, tuy nhiên cách xử lý để làm người dẫn chuyện cũng cho "Mệt rồi em ơi" một mạch cảm xúc tự nhiên hơn.

Nói về MV trong buổi họp báo giới thiệu vào chiều 8/7 tại Hà Nội, Quang Hà cho biết: "Trong thời gian đại dịch Covid-19, tôi phải hủy hàng chục show diễn lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước. Tôi rất nhớ khán giả và sân khấu nên đã quyết định thu âm bài hát này. Sau khi ra mắt, được sự ủng hộ khán giả, tôi đã quyết định làm MV".

Chia sẻ về vấn đề Covid-19 có ảnh hưởng gì đến kinh tế của mình không, nam ca sĩ cho biết bản thân cũng dành dụm được một ít tiền từ các show diễn trước khi đại dịch bùng phát. Cho dù tất cả bị đóng băng hoạt động thì anh nghĩ rằng mình chưa đến mức phải ăn... mỳ gói.

Nam ca sĩ còn đầu tư 500 triệu đồng để mang đến một MV chất lượng nhất cho khán giả.

Bộc bạch về việc ra mắt MV trong thời điểm nhiều ca sĩ đình đám trở lại với showbiz, Quang Hà cho rằng mỗi một người đều có đối tượng khán giả riêng. “Tôi luôn giữ thế mạnh của mình là pop ballad và có thể sản phẩm lần này không gây bão hay đạt được trăm triệu view như các bạn khác nhưng cơm của nhà nào nhà nấy ăn, phúc phần ai người nấy hưởng” - Quang Hà chia sẻ./.