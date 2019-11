Super Junior, GOT7 mang đến những màn trình diễn đỉnh cao tại AAA

Tối 26/11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải Asia Artist Awards 2019. Bên cạnh phần trao giải thì các màn trình diễn đỉnh cao đến từ các nghệ sĩ Hàn Quốc cũng khiến fan "đã tai đã mắt". Đặc biệt là phần biểu diễn của nhóm nhạc đình đám Super Junior với 4 bài hát "Crown", "Super Clap", "Sorry sorry" và "Bonamana". Hàng chục nghìn người hâm mộ đã cổ vũ cuồng nhiệt cho Super Junior.

GOT7 là nhóm nhạc có rất đông người hâm mộ ở Việt Nam, vì vậy phần trình diễn 3 ca khúc "You calling my name", "Crash and Burn", "Hard Carry" với giọng hát mạnh mẽ, vũ đạo ấn tượng khiến khán giả như nổ tung.

