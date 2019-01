“Thần đồng guitar” Trần Tuấn An trở về Việt Nam

PC_Article_AfterShare_1

Tài năng guitar trẻ Trần Tuấn An vừa từ Mỹ trở về Việt Nam và sẽ biểu diễn trong chương trình Độc tấu guitar ngày 27/1 tại Trung âm văn hóa Pháp (L’Espace), Hà Nội. Tài năng guitar trẻ Trần Tuấn An.

Bắt đầu học đàn guitar từ năm 8 tuổi với cố nghệ sỹ Nguyễn Hải Thoại và tiếp tục theo học guitar tại Nhạc Viện Hà Nội từ năm 10 tuổi với nghệ sỹ Vũ Việt Cường, chỉ hai năm sau, ở tuổi 12, Trần Tuấn An đã được mệnh danh là “thần đồng âm nhạc” với giải thưởng “Tài năng trẻ guitar Việt Nam”.

Mới 27 tuổi nhưng Trần Tuấn An đã “bỏ túi” nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như Giải nhất Liên hoan guitar tại Rhode Island (2018), Giải nhất cuộc thi guitar quốc tế tại New Orleans (2018), Giải nhất cuộc thi Classic Alive Young Artist ở Malibu, California (2017), Giải nhất cuộc thi guitar quốc tế Hamilton, tại Ontario, Canada (2016).

Trần Tuấn An luôn đau đáu về sự phát triển của guitar cổ điển nước nhà

Thành công ở nước ngoài nhưng người nghệ sĩ trẻ vẫn luôn đau đáu về sự phát triển của guitar cổ điển nước nhà. Mỗi lần có dịp trở về quê hương, dù quỹ thời gian vô cùng hạn hẹp, Trần Tuấn An luôn tham gia biểu diễn quyên góp cho các tổ chức thiện nguyện cũng như tổ chức các lớp master-classe miễn phí tại các trường đào tạo âm nhạc.

Nghệ sĩ từng tâm sự : “Tôi mong muốn có thể làm một cây cầu nghệ thuật nối Việt Nam với thế giới”.

Chính vì thế, cho dù biểu diễn ở bất kể sân khấu nào, với trái tim luôn hướng về quê hương, nguồn cội, người nghệ sĩ guitar tài năng này luôn biểu diễn một tác phẩm Việt Nam.

Trần Tuấn An sẽ trình diễn những tác phẩm xuất sắc thế kỷ 20 của các nhà soạn nhạc Tây Ban Nha, Argentina, Pháp.

Đêm diễn tại sân khấu L’Espace cũng không ngoại lệ, bên cạnh các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, Trần Tuấn An cùng cây đàn guitar do nghệ nhân Stephan Connor chế tác sẽ thể hiện tác phẩm “Mưa” của giáo sư Đặng Ngọc Long. “Mưa” chính là một trong hai tác phẩm đã giúp Trần Tuấn An giành giải Nhì trong cuộc thi guitar quốc tế tại Berlin năm 2016. Tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật chơi đàn phức tạp và điêu luyện cũng như khả năng cảm thụ âm nhạc truyền thống thực sự tinh tế.

Đêm độc tấu guitar Trần Tuấn An với những tác phẩm xuất sắc thế kỷ 20 của các nhà soạn nhạc Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Việt Nam chắc chắn sẽ mang tới cho khán giả những giây phút thăng hoa cùng guitar cổ điển./.