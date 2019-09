“Thu yêu thương” - Đêm hòa nhạc gây quỹ “Khăn ấm cho em“

Ngày 25/09/2019, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Học viện âm nhạc MaySpace và quỹ "Khăn ấm cho em" phối hợp cùng các nghệ sỹ - giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên “Thu yêu thương”.

Quỹ "Khăn ấm cho em" là chương trình thường niên do giảng viên Piano trẻ Nguyễn Diệu Linh thực hiện từ năm 2013, tạo điều kiện cho các học sinh Piano được báo cáo kết quả học tập của mình trước phụ huynh và những người yêu nhạc cổ điển, đồng thời gây quỹ từ thiện nhằm mang tới cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu vùng xa những món quà hữu ích trước mỗi mùa đông giá lạnh.

Đây là năm thứ 3 có sự phối hợp giữa Học viện âm nhạc MaySpace, quỹ "Khăn ấm cho em" xây dựng chương trình Trường mới cho em hướng tới mục tiêu “thay đổi tương lai từ những điều nhỏ nhất” và đưa tình yêu thương được lan tỏa đến với những em nhỏ vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Bước tiếp chặng đường 8 năm của quỹ "Khăn ấm cho em", Hòa nhạc "Thu yêu thương" sẽ diễn ra trong không gian sang trọng, nơi những thanh âm của những bản nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới được vang lên bởi tài năng của các nghệ sĩ piano, violin, viola…

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam như: Nghệ sĩ Pianists Trần Thục Anh, Phạm Linh Chi, Trần Thị Tâm Ngọc, Phạm Quỳnh Trang, violin nghệ sĩ Phạm Thị Tố Trinh… và đặc biệt, chương trình năm nay có sự tham gia của nghệ sĩ nước ngoài.

Nghệ sĩ clarinet Vladimir Pavtchinskii là một nhạc sĩ độc tấu, thính phòng và hòa tấu. Từ năm 2015 đến 2017, ông đã tham gia nghệ thuật với Nhà hát Opera Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm và hiện đang giữ vị trí Hiệu trưởng Clarinet với Dàn nhạc thính phòng Hulencourt tại Brussels. Ông cũng hợp tác thường xuyên với Brussels Philharmonic.

Năm 2018, ông Pavtchinskii được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Clarinet với Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời. Với kỹ thuật trình diễn điêu luyện, nghệ sĩ clarinet Vladimir Pavtchinskii sẽ mang đến cho khán giả Thu yêu thương những giai điệu đầy chất thơ qua các sáng tác và chuyển soạn của các nhạc sỹ lừng danh như Mozart, Chopin, Bach-Busoni…

Nghệ sĩ Pianists Bokyung Lee là người Hàn Quốc. Tốt nghiệp trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul, trường Đại học Gachon, Hàn Quốc và Đại học Oregon của Mỹ, được trao giải thưởng "UO outstanding performer in Keyboard Performance" với số điểm biểu diễn Piano cao nhất. Cô giảng dạy và thực hiện luận văn ở Hàn Quốc, Bắc Mỹ và Việt Nam. Giảng dạy tại Đại học Quốc gia Kangwon, Đại học Gachon của Hàn quốc và Đại học Oregon của Mỹ. Đây cũng là năm thứ 3 nghệ sĩ tham gia hòa nhạc "Thu yêu thương".

Với những danh mục các tác phẩm đặc sắc như: Pirates of the Caribbean - Klaus Badelt/ Hans Zimmer, Du kích sông Thao của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Symphony No 40 của W.A.Mozart và được chuyển soạn cho piano 8 tay… sự kết hợp hài hòa đày chất thơ và kỹ thuật vô cùng ấn tượng, đêm hòa nhạc "Thu yêu thương" của các nghệ sĩ chắc chắn sẽ là bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc dành cho khán giả yêu nhạc cổ điển./.