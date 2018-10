Đêm hòa nhạc “Thu yêu thương” gây quỹ từ thiện “Khăn ấm cho em“

Tối 14/10, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Học viện Âm nhạc May Space và Quỹ Khăn Ấm Cho Em đã phối hợp cùng các nghệ sỹ, giảng viên Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên “Thu yêu thương”. Chương trình nhằm gây quỹ từ thiện “Khăn ấm cho em“ để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống và học tập tại tỉnh Hà Giang - nơi địa đầu tổ quốc. “Khăn ấm cho em“ là chương trình hòa nhạc từ thiện, được tổ chức thường niên do giảng viên Piano trẻ Nguyễn Diệu Linh thực hiện từ năm 2013. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh được báo cáo kết quả học tập của mình với phụ huynh và những người yêu nhạc cổ điển, đồng thời gây quỹ từ thiện nhằm mang tới cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu vùng xa những món quà hữu ích trước mỗi mùa đông giá lạnh. Được biết đây là năm thứ 2 chương trình “Thu yêu thương” được tổ chức và Quỹ “Khăn ấm cho em“ bước sang năm thứ 8 giúp đỡ những trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa. Điểm đặc biệt của chương trình năm nay có chuỗi các sự kiện song song nhằm gây quỹ và giúp đỡ các em nhỏ vùng cao Hà Giang nơi địa đầu của tổ quốc. Cùng với tổ chức chương trình hòa nhạc "Thu yêu thương" còn có hai sự kiện đồng hành được thực hiện bởi chính các bạn nhỏ nhằm tạo ra sân chơi ý nghĩa giúp các con lan tỏa đam mê, tình yêu thương và sự sẻ chia đồng cảm đến những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Cụ thể, hoạt động mở màn cho chiến dịch gây quỹ năm nay - “Tay xinh tập đàn” hướng đến các em nhỏ yêu thích âm nhạc, đặc biệt là bộ môn Piano nhằm khuyến khích các em phát huy tinh thần luyện tập chăm chỉ sau giờ học và góp sức cho những điều ý nghĩa. "Họa sĩ tí hon" - Hoạt động dành cho các bạn nhỏ có niềm đam mê mỹ thuật. Những tác phẩm của các họa sĩ nhí được trưng bày tại đêm hòa nhạc “Thu yêu thương”. Đây là cơ hội để các em góp một phần nhỏ công sức nhỏ của mình giúp đỡ các em bé vùng sâu vùng xa kém may mắn hơn. Chương trình hòa nhạc "Thu yêu thương" diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội, trong không gian sang trọng, các nghệ sĩ đã biểu diễn những bản nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới của bởi nghệ sĩ piano, violin, viola… Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam như: Nghệ sĩ Pianists Trần Thục Anh, Phạm Linh Chi, Trần Thị Tâm Ngọc, Phạm Quỳnh Trang, nghệ sĩ Cello Đào Tuyết Trinh… và đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Bo Kyung Lee đến từ đất nước Hàn Quốc. Số tiền thu được từ việc bán vé gây quỹ “Khăn ấm cho em“ và trích để xây trường mới cho trẻ em Trường Mầm non & Tiểu học xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hạnh phúc là sẻ chia, “Thu yêu thương” là nơi những trái tim yêu thương cùng chung một nhịp đập.

