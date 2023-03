Twice trở lại đầy mạnh mẽ, hướng tới thị trường Mỹ

Ca khúc chủ đề mang đến thông điệp giải phóng và truyền cảm hứng cho tất cả người nghe, khuyến khích những ai đang cảm thấy bị ràng buộc hoặc kìm hãm bởi những yếu tố không quan trọng trong cuộc sống hãy giải phóng bản thân và yêu hết mình. Ca khúc có cả phiên bản tiếng Hàn và tiếng Anh, mỗi phiên bản truyền tải một cảm xúc độc đáo.

Trong khi đó, mini album thứ 12 của TWICE 'Ready To Be' có tổng cộng 7 bài hát được đầu tư chỉn chu. Theo nguồn tin của Allkpop, với album lần này, TWICE sẽ đẩy mạnh việc quảng bá tại thị trường Mỹ bằng cách xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình truyền hình.

Nhóm Twice.

Cụ thể, nhóm sẽ trình diễn ca khúc chủ đề lần đầu tiên tại chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon thay vì biểu diễn tại Hàn Quốc như trước đây. Tuần sau đó, TWICE tiếp tục việc quảng bá tại Mỹ của mình bằng một buổi phỏng vấn trên chương trình The Kelly Clarkson Show. Cũng trong chương trình này, 9 cô gái tiếp tục trình diễn Set Me Free.

Cuối cùng, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ 5 của nhóm sẽ khởi động ở Seoul (Hàn Quốc vào tháng 4. Sau đó, nhóm sẽ di chuyển tới Australia và Nhật Bản vào tháng 5. Tới tháng 6 và tháng 7, nhóm sẽ lưu diễn tại nhiều thành phố lớn ở Bắc Mỹ như Los Angeles, Oakland, Seattle, Dallas, Houston, Toronto, New York, Atlanta.

Đáng chú ý, đây vẫn chưa phải là điểm dừng lại của tour “Ready to Be”. JYP khẳng định vẫn còn nhiều thành phố nữa nằm trong khuôn khổ tour diễn và sẽ được cập nhật sau với những người hâm mộ./.