English
/ ÂM NHẠC
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

VOV Sonata - FM89 khởi động, hướng tới phủ sóng toàn quốc

Thứ Ba, 09:53, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 20/10, Đài Tiếng nói Việt Nam khởi động VOV Sonata - FM89, kênh âm nhạc chuyên biệt về thính phòng, giao hưởng. Kênh hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, quảng bá tác phẩm và tài năng âm nhạc Việt Nam, đồng thời từng bước phủ sóng trên toàn quốc.

Sáng nay (20/10), tại 39 Bà Triệu, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ khởi động phát sóng thử nghiệm kênh âm nhạc chuyên biệt về thính phòng và giao hưởng VOV Sonata - FM89.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng, Ngô Minh Hiển, Vũ Hải Quang; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV Nguyễn Văn Chí; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VOV cùng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên…trực tiếp tham gia xây dựng, sản xuất kênh VOV Sonata đã cùng chứng kiến thời khắc khởi động phát sóng.

vov sonata - fm89 khoi dong, huong toi phu song toan quoc hinh anh 1
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cùng lãnh đạo Đài thực hiện nghi thức khởi động VOV Sonata - FM89.

Hành trình 3 tháng đưa VOV Sonata - FM89 lên sóng

Phát biểu tại lễ khởi động, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho rằng đây là một dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình đổi mới phát thanh, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Đài trong việc góp phần phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, sự ra đời của VOV Sonata - FM89 không đơn thuần là bổ sung thêm một kênh phát thanh mà quan trọng hơn là một lựa chọn về định hướng phát triển, trách nhiệm văn hóa và những giá trị mà một cơ quan truyền thông quốc gia cần kiên trì theo đuổi.

vov sonata - fm89 khoi dong, huong toi phu song toan quoc hinh anh 2
Tham dự chương trình có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong bối cảnh công chúng có nhiều lựa chọn giải trí, việc xây dựng một kênh chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng, nhạc cổ điển, jazz và các thể loại nhạc không lời có giá trị nghệ thuật được xác định là công việc không dễ. Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, phát triển văn hóa không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng những nhu cầu đã có.

“Phát triển văn hóa không chỉ là đáp ứng nhu cầu đã có, mà còn là mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, bồi dưỡng khả năng cảm thụ và góp phần hình thành thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh. Chúng ta mong muốn những giá trị âm nhạc tinh hoa của thế giới đến gần hơn với người Việt Nam, đồng thời tạo thêm không gian để giới thiệu các tác phẩm và tài năng âm nhạc Việt Nam”, nhà báo Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.

vov sonata - fm89 khoi dong, huong toi phu song toan quoc hinh anh 3
Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết VOV Sonata - FM89 là một bước triển khai cụ thể các chủ trương, định hướng của Trung ương về phát triển văn hóa, trong đó có tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 3 tháng, từ ý tưởng đến hình thành kênh và chuẩn bị phát sóng thử nghiệm, nhiều công việc liên quan đến nội dung, nhân lực, bản quyền, công nghệ, tần số và phát sóng đã được triển khai. Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, kết quả bước đầu cho thấy quyết tâm và khả năng phối hợp giữa các đơn vị trong toàn Đài.

Hướng tới phủ sóng toàn quốc, mở rộng trên nền tảng số

VOV Sonata - FM89 được triển khai theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, từ nay đến cuối năm 2026, Đài Tiếng nói Việt Nam rà soát, tận dụng hạ tầng hiện có, bố trí và điều chuyển thiết bị để phủ sóng FM tại 10 địa bàn trọng điểm, gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Quốc.

Từ năm 2027, Đài sẽ đầu tư thiết bị, máy phát mới, đồng thời xây dựng lộ trình mở rộng phủ sóng đến các đô thị, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch, tiến tới hoàn thiện mạng lưới phát sóng đồng bộ trên toàn quốc.

Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, lễ khởi động mới chỉ là điểm bắt đầu. Thành công của VOV Sonata - FM89 sẽ được khẳng định bằng chất lượng chương trình, sự đón nhận của công chúng và những giá trị văn hóa được tạo dựng lâu dài.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là tiếp tục hoàn thiện khung chương trình và đổi mới cách làm nội dung để VOV Sonata - FM89 có bản sắc riêng, có chiều sâu chuyên môn nhưng vẫn gần gũi, hấp dẫn và dễ tiếp cận.

Theo định hướng này, kênh không chỉ phát những bản nhạc hay mà mỗi chương trình cần có cách dẫn dắt, câu chuyện và cảm xúc riêng, giúp người nghe hiểu thêm về tác phẩm, tác giả và nghệ sĩ. Phản hồi của công chúng trong thời gian phát thử nghiệm cũng sẽ là cơ sở để ê-kíp tiếp tục điều chỉnh nội dung.

“VOV Sonata - FM89 không chỉ phục vụ những người yêu nhạc cổ điển, mà còn góp phần đưa thêm nhiều người đến với dòng nhạc này”, nhà báo Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cùng với nội dung, vấn đề bản quyền cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục kết nối với các tổ chức quản lý bản quyền, hãng thu âm, dàn nhạc, nhà hát, nhạc viện, nghệ sĩ và đối tác quốc tế để xây dựng nguồn nội dung phong phú, chất lượng và ổn định.

Việc hợp tác không chỉ tập trung vào quyền sử dụng trên sóng phát thanh mà còn tính đến các nền tảng số, hướng tới từng bước hình thành kho âm nhạc có bản quyền và phát triển những sản phẩm riêng mang dấu ấn VOV Sonata - FM89.

vov sonata - fm89 khoi dong, huong toi phu song toan quoc hinh anh 4
VOV Sonata - FM89 là kênh âm nhạc chuyên biệt về thính phòng, giao hưởng, cổ điển, jazz và các thể loại nhạc không lời có giá trị nghệ thuật.

Không gian phát triển của kênh cũng không giới hạn trên sóng FM. Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, bên cạnh phát thanh trực tiếp, VOV Sonata - FM89 sẽ từng bước phát triển nội dung nghe theo yêu cầu, các chuyên đề, podcast, video và những hình thức phù hợp với thói quen sử dụng của công chúng trên môi trường số. (https://sonata.vov.vn/)

Đặc biệt, với âm nhạc thính phòng và giao hưởng, chất lượng âm thanh được coi là một phần quan trọng của trải nghiệm nghệ thuật. Vì vậy, hệ thống sản xuất, truyền dẫn và phát sóng cần được hoàn thiện, bảo đảm hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu thưởng thức âm nhạc.

VOV Sonata - FM89 cũng được định hướng mở rộng hợp tác, từng bước trở thành địa chỉ kết nối các dàn nhạc, nhà hát, nghệ sĩ, cơ sở đào tạo và các tổ chức văn hóa; không chỉ giới thiệu, truyền tải các chương trình hòa nhạc mà còn đồng hành trong quá trình tổ chức, sáng tạo và lan tỏa tác phẩm.

Qua đó, kênh hướng tới góp phần quảng bá âm nhạc Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và mở rộng sự hiện diện của âm nhạc Việt Nam trong khu vực, quốc tế.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng cho rằng, trong hơn 80 năm đồng hành cùng đất nước, âm nhạc luôn là một phần quan trọng trong bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vì vậy, VOV Sonata - FM89 cần kế thừa truyền thống này, đồng thời mang tinh thần của thời đại mới: chuyên nghiệp hơn trong sản xuất, hiện đại hơn về công nghệ, rộng mở hơn trong hợp tác và sáng tạo hơn trong cách tiếp cận công chúng.

24 giờ âm nhạc thính phòng, cổ điển và jazz trên FM89

Chia sẻ từ góc độ những người trực tiếp xây dựng kênh, BTV Thu Cúc cho biết thời điểm những chương trình đầu tiên của VOV Sonata - FM89 vang lên trên sóng phát thanh quốc gia mang lại nhiều cảm xúc cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên tham gia dự án.

vov sonata - fm89 khoi dong, huong toi phu song toan quoc hinh anh 5
BTV Thu Cúc chia sẻ về quá trình xây dựng khung chương trình của VOV Sonata - FM89.

Theo BTV Nguyễn Thu Thu Cúc, VOV Sonata - FM89 không đơn thuần là một kênh âm nhạc chuyên biệt mà còn hiện thực hóa khát vọng đưa những giá trị âm nhạc đỉnh cao đến gần hơn với đời sống tinh thần của thính giả.

Để hướng đến mục tiêu này, khung sóng của VOV Sonata - FM89 được đội ngũ sản xuất thiết kế theo dòng chảy cảm xúc trong 24 giờ. Buổi sáng là những nhịp điệu tươi mới để đón ngày mới; ban ngày là không gian âm nhạc thanh lịch, đồng hành với công việc và nhịp sống đô thị; đến đêm muộn là jazz cùng những giai điệu cổ điển nhẹ nhàng.

“Chúng tôi tin rằng, ở bất kỳ thời khắc nào trong ngày, khi bật tần số VOV Sonata - FM89, thính giả đều sẽ tìm thấy một không gian âm nhạc chuẩn mực và thư thái”, BTV Thu Cúc nói.

Theo nữ biên tập viên, một kênh phát thanh chỉ thực sự có sức sống khi chạm được tới trái tim thính giả. Vì vậy, ê-kíp sản xuất sẽ tiếp tục giữ vững chuẩn mực nghệ thuật, đồng thời sáng tạo để kênh trở thành một địa chỉ quen thuộc của công chúng yêu âm nhạc.

vov sonata - fm89 khoi dong, huong toi phu song toan quoc hinh anh 6
VOV Sonata - FM89 chính thức bắt đầu hành trình phát sóng thử nghiệm từ ngày 20/10/2026.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các nghệ sĩ Đoàn Ca nhạc mới, Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam biểu diễn hòa tấu dàn nhạc dây tác phẩm “O Sole Mio” (Mặt trời của tôi). Chương trình đang phát trên VOV Sonata - FM89 sau đó được đưa trực tiếp ra hệ thống âm thanh tại hội trường để các đại biểu cùng thưởng thức.

Với thông điệp “Âm nhạc tinh hoa kết nối cảm xúc”, VOV Sonata - FM89 hướng tới trở thành không gian âm nhạc có chất lượng, nơi những giá trị nghệ thuật được lan tỏa, đồng thời góp phần đưa âm nhạc thính phòng, giao hưởng đến gần hơn với công chúng.

Lịch phát sóng VOV Sonata - FM89:

vov sonata - fm89 khoi dong, huong toi phu song toan quoc hinh anh 7
Hà Phương - Đinh Trung/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV Sonata - FM89: Bản giao hưởng mới trên làn sóng phát thanh
VOV Sonata - FM89: Bản giao hưởng mới trên làn sóng phát thanh

VOV.VN - Ngày 20/10/2026, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức phát sóng thử nghiệm kênh VOV Sonata – FM89. Đây là không gian phát thanh chuyên biệt đầu tiên dành cho âm nhạc giao hưởng, thính phòng và các tác phẩm hòa tấu không lời có giá trị nghệ thuật vượt thời gian của thế giới.

VOV Sonata - FM89: Bản giao hưởng mới trên làn sóng phát thanh

VOV Sonata - FM89: Bản giao hưởng mới trên làn sóng phát thanh

VOV.VN - Ngày 20/10/2026, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức phát sóng thử nghiệm kênh VOV Sonata – FM89. Đây là không gian phát thanh chuyên biệt đầu tiên dành cho âm nhạc giao hưởng, thính phòng và các tác phẩm hòa tấu không lời có giá trị nghệ thuật vượt thời gian của thế giới.

Nhạc sĩ Đức Trịnh: VOV Sonata - FM89 sẽ đưa âm nhạc bác học đến với đại chúng
Nhạc sĩ Đức Trịnh: VOV Sonata - FM89 sẽ đưa âm nhạc bác học đến với đại chúng

VOV.VN - Kênh VOV Sonata - FM89 phát sóng thử nghiệm đánh dấu bước phát triển nội dung, đưa âm nhạc bác học hòa vào dòng chảy đại chúng theo tinh thần Nghị quyết 80. Dòng âm nhạc kén người nghe sẽ rời "tháp ngà" chạm vào triệu trái tim thế nào? Nhạc sĩ Đức Trịnh giải mã câu chuyện trăn trở nhưng đầy hứa hẹn này.

Nhạc sĩ Đức Trịnh: VOV Sonata - FM89 sẽ đưa âm nhạc bác học đến với đại chúng

Nhạc sĩ Đức Trịnh: VOV Sonata - FM89 sẽ đưa âm nhạc bác học đến với đại chúng

VOV.VN - Kênh VOV Sonata - FM89 phát sóng thử nghiệm đánh dấu bước phát triển nội dung, đưa âm nhạc bác học hòa vào dòng chảy đại chúng theo tinh thần Nghị quyết 80. Dòng âm nhạc kén người nghe sẽ rời "tháp ngà" chạm vào triệu trái tim thế nào? Nhạc sĩ Đức Trịnh giải mã câu chuyện trăn trở nhưng đầy hứa hẹn này.

VOV Sonata - FM89 mở rộng không gian thụ hưởng âm nhạc chất lượng cao
VOV Sonata - FM89 mở rộng không gian thụ hưởng âm nhạc chất lượng cao

VOV.VN - VOV phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89 - Kênh âm nhạc chuyên biệt. Đánh giá về sự kiện này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn khẳng định đây là bước đi đúng hướng, giúp đa dạng hóa sản phẩm báo chí và mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa nghệ thuật chất lượng cao cho nhân dân.

VOV Sonata - FM89 mở rộng không gian thụ hưởng âm nhạc chất lượng cao

VOV Sonata - FM89 mở rộng không gian thụ hưởng âm nhạc chất lượng cao

VOV.VN - VOV phát sóng thử nghiệm VOV Sonata - FM89 - Kênh âm nhạc chuyên biệt. Đánh giá về sự kiện này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn khẳng định đây là bước đi đúng hướng, giúp đa dạng hóa sản phẩm báo chí và mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa nghệ thuật chất lượng cao cho nhân dân.

VOV Sonata - FM89: Điểm hẹn mới của những người yêu âm nhạc
VOV Sonata - FM89: Điểm hẹn mới của những người yêu âm nhạc

VOV.VN - Nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức giới thiệu Kênh Âm nhạc chuyên biệt VOV Sonata - FM89.

VOV Sonata - FM89: Điểm hẹn mới của những người yêu âm nhạc

VOV Sonata - FM89: Điểm hẹn mới của những người yêu âm nhạc

VOV.VN - Nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức giới thiệu Kênh Âm nhạc chuyên biệt VOV Sonata - FM89.

VOV Sonata - FM89 trước ngày lên sóng: Phía sau 24h âm nhạc không ngừng nghỉ
VOV Sonata - FM89 trước ngày lên sóng: Phía sau 24h âm nhạc không ngừng nghỉ

VOV.VN - Để một bản giao hưởng, concerto hay những giai điệu jazz vang lên đúng thời điểm trên VOV Sonata - FM89, phía sau là cả một quy trình từ nghe, chọn tác phẩm, tính toán thời lượng, dàn dựng đến quản lý dữ liệu, truyền âm và trực kỹ thuật 24/24 giờ.

VOV Sonata - FM89 trước ngày lên sóng: Phía sau 24h âm nhạc không ngừng nghỉ

VOV Sonata - FM89 trước ngày lên sóng: Phía sau 24h âm nhạc không ngừng nghỉ

VOV.VN - Để một bản giao hưởng, concerto hay những giai điệu jazz vang lên đúng thời điểm trên VOV Sonata - FM89, phía sau là cả một quy trình từ nghe, chọn tác phẩm, tính toán thời lượng, dàn dựng đến quản lý dữ liệu, truyền âm và trực kỹ thuật 24/24 giờ.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc