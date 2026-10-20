VOV Sonata - FM89 khởi động, hướng tới phủ sóng toàn quốc

Sáng nay (20/10), tại 39 Bà Triệu, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ khởi động phát sóng thử nghiệm kênh âm nhạc chuyên biệt về thính phòng và giao hưởng VOV Sonata - FM89.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng, Ngô Minh Hiển, Vũ Hải Quang; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV Nguyễn Văn Chí; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VOV cùng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên…trực tiếp tham gia xây dựng, sản xuất kênh VOV Sonata đã cùng chứng kiến thời khắc khởi động phát sóng.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cùng lãnh đạo Đài thực hiện nghi thức khởi động VOV Sonata - FM89.

Hành trình 3 tháng đưa VOV Sonata - FM89 lên sóng

Phát biểu tại lễ khởi động, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho rằng đây là một dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình đổi mới phát thanh, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Đài trong việc góp phần phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, sự ra đời của VOV Sonata - FM89 không đơn thuần là bổ sung thêm một kênh phát thanh mà quan trọng hơn là một lựa chọn về định hướng phát triển, trách nhiệm văn hóa và những giá trị mà một cơ quan truyền thông quốc gia cần kiên trì theo đuổi.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong bối cảnh công chúng có nhiều lựa chọn giải trí, việc xây dựng một kênh chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng, nhạc cổ điển, jazz và các thể loại nhạc không lời có giá trị nghệ thuật được xác định là công việc không dễ. Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, phát triển văn hóa không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng những nhu cầu đã có.

“Phát triển văn hóa không chỉ là đáp ứng nhu cầu đã có, mà còn là mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, bồi dưỡng khả năng cảm thụ và góp phần hình thành thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh. Chúng ta mong muốn những giá trị âm nhạc tinh hoa của thế giới đến gần hơn với người Việt Nam, đồng thời tạo thêm không gian để giới thiệu các tác phẩm và tài năng âm nhạc Việt Nam”, nhà báo Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết VOV Sonata - FM89 là một bước triển khai cụ thể các chủ trương, định hướng của Trung ương về phát triển văn hóa, trong đó có tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 3 tháng, từ ý tưởng đến hình thành kênh và chuẩn bị phát sóng thử nghiệm, nhiều công việc liên quan đến nội dung, nhân lực, bản quyền, công nghệ, tần số và phát sóng đã được triển khai. Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, kết quả bước đầu cho thấy quyết tâm và khả năng phối hợp giữa các đơn vị trong toàn Đài.

Hướng tới phủ sóng toàn quốc, mở rộng trên nền tảng số

VOV Sonata - FM89 được triển khai theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, từ nay đến cuối năm 2026, Đài Tiếng nói Việt Nam rà soát, tận dụng hạ tầng hiện có, bố trí và điều chuyển thiết bị để phủ sóng FM tại 10 địa bàn trọng điểm, gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh và Phú Quốc.

Từ năm 2027, Đài sẽ đầu tư thiết bị, máy phát mới, đồng thời xây dựng lộ trình mở rộng phủ sóng đến các đô thị, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch, tiến tới hoàn thiện mạng lưới phát sóng đồng bộ trên toàn quốc.

Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, lễ khởi động mới chỉ là điểm bắt đầu. Thành công của VOV Sonata - FM89 sẽ được khẳng định bằng chất lượng chương trình, sự đón nhận của công chúng và những giá trị văn hóa được tạo dựng lâu dài.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là tiếp tục hoàn thiện khung chương trình và đổi mới cách làm nội dung để VOV Sonata - FM89 có bản sắc riêng, có chiều sâu chuyên môn nhưng vẫn gần gũi, hấp dẫn và dễ tiếp cận.

Theo định hướng này, kênh không chỉ phát những bản nhạc hay mà mỗi chương trình cần có cách dẫn dắt, câu chuyện và cảm xúc riêng, giúp người nghe hiểu thêm về tác phẩm, tác giả và nghệ sĩ. Phản hồi của công chúng trong thời gian phát thử nghiệm cũng sẽ là cơ sở để ê-kíp tiếp tục điều chỉnh nội dung.

“VOV Sonata - FM89 không chỉ phục vụ những người yêu nhạc cổ điển, mà còn góp phần đưa thêm nhiều người đến với dòng nhạc này”, nhà báo Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cùng với nội dung, vấn đề bản quyền cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục kết nối với các tổ chức quản lý bản quyền, hãng thu âm, dàn nhạc, nhà hát, nhạc viện, nghệ sĩ và đối tác quốc tế để xây dựng nguồn nội dung phong phú, chất lượng và ổn định.

Việc hợp tác không chỉ tập trung vào quyền sử dụng trên sóng phát thanh mà còn tính đến các nền tảng số, hướng tới từng bước hình thành kho âm nhạc có bản quyền và phát triển những sản phẩm riêng mang dấu ấn VOV Sonata - FM89.

VOV Sonata - FM89 là kênh âm nhạc chuyên biệt về thính phòng, giao hưởng, cổ điển, jazz và các thể loại nhạc không lời có giá trị nghệ thuật.

Không gian phát triển của kênh cũng không giới hạn trên sóng FM. Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, bên cạnh phát thanh trực tiếp, VOV Sonata - FM89 sẽ từng bước phát triển nội dung nghe theo yêu cầu, các chuyên đề, podcast, video và những hình thức phù hợp với thói quen sử dụng của công chúng trên môi trường số. (https://sonata.vov.vn/)

Đặc biệt, với âm nhạc thính phòng và giao hưởng, chất lượng âm thanh được coi là một phần quan trọng của trải nghiệm nghệ thuật. Vì vậy, hệ thống sản xuất, truyền dẫn và phát sóng cần được hoàn thiện, bảo đảm hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu thưởng thức âm nhạc.

VOV Sonata - FM89 cũng được định hướng mở rộng hợp tác, từng bước trở thành địa chỉ kết nối các dàn nhạc, nhà hát, nghệ sĩ, cơ sở đào tạo và các tổ chức văn hóa; không chỉ giới thiệu, truyền tải các chương trình hòa nhạc mà còn đồng hành trong quá trình tổ chức, sáng tạo và lan tỏa tác phẩm.

Qua đó, kênh hướng tới góp phần quảng bá âm nhạc Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và mở rộng sự hiện diện của âm nhạc Việt Nam trong khu vực, quốc tế.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng cho rằng, trong hơn 80 năm đồng hành cùng đất nước, âm nhạc luôn là một phần quan trọng trong bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vì vậy, VOV Sonata - FM89 cần kế thừa truyền thống này, đồng thời mang tinh thần của thời đại mới: chuyên nghiệp hơn trong sản xuất, hiện đại hơn về công nghệ, rộng mở hơn trong hợp tác và sáng tạo hơn trong cách tiếp cận công chúng.

24 giờ âm nhạc thính phòng, cổ điển và jazz trên FM89

Chia sẻ từ góc độ những người trực tiếp xây dựng kênh, BTV Thu Cúc cho biết thời điểm những chương trình đầu tiên của VOV Sonata - FM89 vang lên trên sóng phát thanh quốc gia mang lại nhiều cảm xúc cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên tham gia dự án.

BTV Thu Cúc chia sẻ về quá trình xây dựng khung chương trình của VOV Sonata - FM89.

Theo BTV Nguyễn Thu Thu Cúc, VOV Sonata - FM89 không đơn thuần là một kênh âm nhạc chuyên biệt mà còn hiện thực hóa khát vọng đưa những giá trị âm nhạc đỉnh cao đến gần hơn với đời sống tinh thần của thính giả.

Để hướng đến mục tiêu này, khung sóng của VOV Sonata - FM89 được đội ngũ sản xuất thiết kế theo dòng chảy cảm xúc trong 24 giờ. Buổi sáng là những nhịp điệu tươi mới để đón ngày mới; ban ngày là không gian âm nhạc thanh lịch, đồng hành với công việc và nhịp sống đô thị; đến đêm muộn là jazz cùng những giai điệu cổ điển nhẹ nhàng.

“Chúng tôi tin rằng, ở bất kỳ thời khắc nào trong ngày, khi bật tần số VOV Sonata - FM89, thính giả đều sẽ tìm thấy một không gian âm nhạc chuẩn mực và thư thái”, BTV Thu Cúc nói.

Theo nữ biên tập viên, một kênh phát thanh chỉ thực sự có sức sống khi chạm được tới trái tim thính giả. Vì vậy, ê-kíp sản xuất sẽ tiếp tục giữ vững chuẩn mực nghệ thuật, đồng thời sáng tạo để kênh trở thành một địa chỉ quen thuộc của công chúng yêu âm nhạc.

VOV Sonata - FM89 chính thức bắt đầu hành trình phát sóng thử nghiệm từ ngày 20/10/2026.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các nghệ sĩ Đoàn Ca nhạc mới, Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam biểu diễn hòa tấu dàn nhạc dây tác phẩm “O Sole Mio” (Mặt trời của tôi). Chương trình đang phát trên VOV Sonata - FM89 sau đó được đưa trực tiếp ra hệ thống âm thanh tại hội trường để các đại biểu cùng thưởng thức.

Với thông điệp “Âm nhạc tinh hoa kết nối cảm xúc”, VOV Sonata - FM89 hướng tới trở thành không gian âm nhạc có chất lượng, nơi những giá trị nghệ thuật được lan tỏa, đồng thời góp phần đưa âm nhạc thính phòng, giao hưởng đến gần hơn với công chúng.

Lịch phát sóng VOV Sonata - FM89: