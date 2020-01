Vũ Thắng Lợi: Với tôi, gia đình là quan trọng nhất

Anh là một trong những nghệ sỹ có phần trình diễn xuất sắc và nổi bật nhất đêm nhạc, đặc biệt với ca khúc Mùa xuân làng lúa làng hoa đã gây sự ngạc nhiên thú vị cho đông đảo khán giả có mặt tại Nhà hát lớn.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

PV: Năm 2019 đã qua đi, anh có thể “tổng kết” sơ bộ những sản phẩm âm nhạc cũng như các hoạt động âm nhạc của mình?



Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Năm 2019, ngoài việc dồn sức làm liveshow, tôi còn đi hát trong và ngoài nước. Tôi cũng dành thời gian trau chuốt lại CD Khát vọng, có điểm đặc biệt đó là đã in 3000 bản nhưng chưa phát hành. Tôi đã thu âm lai và mix lại theo “chuẩn âm thanh” chất lượng hi-end dành cho khán giả chú trọng về phần âm thanh và giong ca, sắp ra mắt khán giả.

PV: Trong đêm đầu tiên của năm mới 2020, anh tham gia biểu diễn trong chương trình New Year Concert In the spotlight, cảm xúc của anh khi đứng trên sân khấu của ngày đầu năm mới như thế nào?

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng mình mà đối với bất kỳ một nghệ sỹ nào khi đứng trên sân khấu In the spotlight đều cảm thấy tự hào và thực sự hưng phấn, bởi đây là một chương trình âm nhạc đỉnh cao, đã tạo được thương hiệu mạnh trong gần 10 năm qua. Vì thế, không quan trọng là thời điểm nào, mà bất cứ lúc nào, được hát trên sân khấu In the spotlight đều khiến tôi xúc động và thăng hoa.

Với riêng tôi, In the spotlight góp phần định vị tên tuổi của mình ở một tầm cao mới so với chính bản thân. Lần đầu tôi tham gia In the spotlight đã được nhiều khán giả yêu thích và giúp lan toả hình ảnh và giọng hát của tôi đến đông đảo công chúng yêu nhạc. Đặc biệt, những bản phối khí của nhạc sỹ Hồng Kiên trong In the spotlight khiến tôi như “cá gặp nước”, vừa tạo cho tôi cảm hứng đặc biệt, vừa giúp tôi khoe và tận dụng được hết thế mạnh của mình. Ngoài ra, những bản phối của nhạc sỹ Hồng Kiên giúp tôi tạo được cảm xúc mới mẻ khiến những ca khúc “nhạc đỏ” trở nên mềm mại hơn, hiện đại hơn gần gũi hơn đối với khán giả.

Lần này, tôi lại được trình diễn trong chương trình In the spotlight đúng dịp đầu năm, tôi nghĩ đó là sự may mắn của mình và hi vọng đó sẽ là “điềm lành” mở màn cho một năm 2020 thực sự thăng hoa trong âm nhạc cũng như cuộc sống của tôi.

PV: Khán giả đêm nhạc New Year Concert tỏ ra bất ngờ và thú vị bởi anh hát ca khúc Mùa xuân làng lúa làng hoa – một bài hát trước nay thường dành cho các ca sỹ nữ. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi thể hiện ca khúc này?

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Phải nói rằng bài hát Mùa xuân làng lúa làng hoa của nhạc sỹ Ngọc Khuê là một bài hát rất đặc trưng về Hà Nội và dành tặng cho những người yêu Hà Nội, những người biết thưởng thức vẻ đẹp của Hà Nội. Đây là ca khúc được rất nhiều nghệ sỹ nữ trình bày thành công như NSND Thanh Hoa, ca sỹ Hồng Nhung, Trung Anh,...

Với tôi, khi thể hiện một ca khúc thì không quan trọng bài hát đó viết cho ai mà tôi tìm cảm xúc của mình trong đó. Sâu thẳm trong trái tim tôi là một tình yêu đặc biệt dành cho Hà Nội dù tôi sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Vì thế ngay cả khi tập, tôi luôn trực trào cảm xúc mãnh liệt một cách hoàn toàn tự nhiên, nên khi diễn, tôi cứ để cảm xúc của mình thăng hoa theo từng nốt nhạc. Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời ca hát của tôi, khi đứng trên một sân khấu ở Hà Nội, trước thềm mùa xuân mới, cất lên tiếng hát ngợi cả vẻ đẹp của mùa xuân Hà Nội, điều mà không phải ca sỹ nào cũng may mắn có được. Rất tuyệt vời!

PV: Một bản pop mang hơi hướm dân gian như Mùa xuân làng lúa làng hoa không phải dễ chinh phục đối với các ca sỹ dòng nhạc thính phòng. Anh đã làm thế nào để dung hoà yếu tố kỹ thuật và cảm xúc khi hát ca khúc này?

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Thực ra khi tiếp cận với các bản phối khí của nhạc sỹ Hồng Kiên thì tôi đã “pop hoá” rất nhiều những ca khúc “nhạc đỏ”, bởi vì khi mình dung hoà được nó thì mình sẽ biến cái kỹ thuật của mình trở thành cảm xúc của bài hát, cộng thêm sự mới mẻ của bản phối khiến mình cũng cảm thấy mới mẻ theo. Khi hát Mùa xuân làng lúa làng hoa cũng vậy, bằng những điều đã nói ở trên, tôi cảm thấy mềm mại hơn khi hát ca khúc này.

Đối với ca sỹ hát “nhạc đỏ”, đôi khi hát bài gì đó cần sự “nhẹ” hơn lại chính là làm khó mình, vì hát “nhạc đỏ” đòi hỏi kỹ thuật, còn hát dân gian thì lại cần sự tinh tế, mộc mạc và cần đưa cảm xúc của mình vào bài hát mới là quan trọng. Tôi may mắn vì đã quen “pop hoá” nhạc đỏ khi hợp tác với nhạc sỹ Hồng Kiên nên cũng khá đơn giản để thể hiện tốt bài Mùa xuân làng lúa làng hoa như khán giả đã thấy.

PV: Thật tình cờ, trong đêm nhạc New Year Concert anh lại đứng chung sân khấu với Đào Tố Loan – Quán quân Sao Mai 2011 – người từng là “đối thủ” trực tiếp của anh trong cuộc thi đó, thậm chí song ca cùng cô ấy bài Trở về. Cảm xúc của anh như thế nào và anh đánh giá ra sao về giọng hát Đào Tố Loan thời điểm hiện tại?

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Tôi và Tố Loan là những người bạn trong nghề, từ khi Loan đoạt giải quán quân Sao Mai 2011 đến giờ tôi vẫn luôn trân trọng cô ấy. Hiện Loan là “sô-lit” của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, cô thường nhận những vai diễn khó của các vở diễn.

Tố Loan là một nghệ sỹ rất đam mê nghề nghiệp nhất là sở trường của cô – hát opera. Đối với những người làm nghệ thuật như tôi, và tôi tin cả những bạn khác cũng vậy, đó là luôn dành cho những nghệ sỹ opera như Tố Loan sự trân trọng, bởi ở Việt Nam, opera chưa có một môi trường tốt để nghệ sỹ phát huy tài năng cũng như “chạy sô” kiếm sống bằng nghề, vì thế họ là những người “hi sinh” thầm lặng để cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, đó chính là điều khiến chúng tôi càng trân trọng họ hơn.

PV: Cuộc sống của anh ở thời điểm hiện tại có tác động thế nào đến sự nghiệp ca hát của anh?

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, tôi luôn hài hoà được công việc ca hát và đời sống thường nhật. Tôi quan niệm gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, thế nên, cho dù mình có đam mê, đầu tư cho nghệ thuật như thế nào thì vẫn phải gìn giữ tổ ấm gia đình. Khi mình có một gia đình hạnh phúc, mình sẽ có sự an tâm, từ đó có những cảm xúc để làm nghề.

PV: Anh là người vươn lên từ cuộc sống nghèo khó và tự thân vận động để có được thành quả như ngày hôm nay. Mười năm theo nghề hát, nhìn lại anh thấy mình đã trải qua những cảm xúc như thế nào? Và điều gì anh cho là quan trọng nhất để thành công trong nghề như hiện tại?

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Mười năm đi hát, tôi đã bước qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống và nghề hát. Ngoài đam mê làm nghề luôn luôn cháy bỏng, tôi may mắn được gặp những người anh, người chị trong nghề rất giỏi chuyên môn và luôn tử tế, đó chính là những điều giúp tôi ngày càng thành công hơn trong nghề hát. Họ đã nhìn thấy tôi có gì, thiếu gì, cần bổ sung hoặc chỉnh sửa điều gì để tôi hoàn thiện bản thân. Đây cũng chính là điều kiện “cần” cho bất cứ một ca sỹ nào khi bước vào nghề, bởi nếu không gặp được những người giỏi nghề thì mình sẽ không thể tiến bộ được.

Tôi từng hạnh phúc khi đăng quang á quân Sao Mai nhưng lại thất vọng khi hai năm sau đó tôi “chìm trong bóng tối”, nhưng kể từ ngày gặp được ekip chương trình In the spotlight, tôi đã như tìm thấy chính mình, bắt đầu bước đi trên con đường thực sự của mình với sự hậu thuẫn của một ekip giỏi chuyên môn và tử tế, vì thế tôi đã dần lấy lại được vị thế và ngày càng thành công hơn trên con đường ca hát.

PV: Năm 2019, anh có vẻ như dồn sức cho những kế hoạch mới sau khi thực hiện Live Concert đầu tiên trong sự nghiệp vào dịp cuối năm 2018, vậy những dự định của anh trong năm 2020 là gì?

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Năm 2020 tôi sẽ hoàn thiện CD “nhạc đỏ”. Tôi không dám khẳng định với thị trường thế nào, nhưng với cá nhân tôi, với CD chất lượng như thế này thì tôi không biết sau này có thể làm lại được một sản phẩm như thế hay không. Bởi đây là CD được đầu tư về âm thanh, âm nhạc và giọng ca ở mức độ “khắt khe, chu đáo” nhất có thể, và tôi tin đây là chiếc CD “nhạc đỏ” hiếm có, vì rất ít ca sỹ dòng “nhạc đỏ” dám đầu tư một chiếc CD như thế này.

Ngoài ra tôi ấp ủ thực hiện một sản phẩm âm nhạc về Hà Nội và nếu “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, tôi mong muốn sẽ thực hiện một Live Concert vào cuối năm 2020. Rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Vũ Thắng Lợi và xin kính chúc quý vị có một năm 2020 luôn luôn hạnh phúc, may mắn và thành công.

PV: Xin cảm ơn ca sĩ Vũ Thắng Lợi./.