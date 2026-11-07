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Âm sắc nhạc cụ dân tộc hội tụ ở Thái Nguyên

Thứ Bảy, 20:36, 07/11/2026
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VOV.VN - Từ ngày 6 - 12/11/2026, Thái Nguyên là điểm hẹn của 17 đơn vị nghệ thuật tham dự đợt 2 cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc. Trên sân khấu, những nhạc cụ truyền thống được thể hiện qua các tác phẩm và cách hòa âm khác nhau cho thấy nỗ lực làm mới âm nhạc dân tộc mà vẫn giữ bản sắc.

Với chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng”, chương trình tạo không gian để nghệ sĩ độc tấu, hòa tấu và giới thiệu những sắc thái riêng của nhạc cụ dân tộc. Qua mỗi tiết mục, kỹ thuật biểu diễn với cách xử lý chất liệu mới mở thêm cách tiếp cận âm nhạc truyền thống cho khán giả hôm nay.

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Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa các đơn vị tham gia cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc (đợt 2).

Nghệ sĩ Vàng Minh Dương (Đoàn Văn công Quân khu 1) cho rằng, việc sáng tạo bắt đầu từ chính nhạc cụ và chất liệu truyền thống. 

“Tham gia cuộc thi lần này, tôi độc tấu sáo trúc với hai tiết mục 'Nhịp chèo xuống phố' và 'Mệnh lệnh trong tim'. Đây đều là những tác phẩm do tôi trực tiếp sáng tác, hòa âm, phối khí và biểu diễn. Theo tôi, bên cạnh việc đưa những hơi thở mới vào âm nhạc truyền thống, người nghệ sĩ cần giữ gìn được hồn cốt dân tộc. Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, chúng ta còn có trách nhiệm phát triển, làm sao để âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng, kết nối được ngôn ngữ âm nhạc xưa và nay, nhưng không làm đứt gãy nhịp cầu giữa truyền thống và hiện đại”, nghệ sĩ Vàng Minh Dương chia sẻ.

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Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa, chúc mừng Ban Tổ chức cuộc thi.

Các đơn vị dự thi đều cho thấy sự chuẩn bị chu đáo từ khâu chọn tác phẩm, phối khí và biểu diễn. Mỗi tiết mục có cách khai thác chất liệu riêng; tiếng sáo, tiếng đàn và các nhạc cụ dân tộc hòa quyện trong những phần độc tấu, hòa tấu khác nhau. Với khán giả tại Thái Nguyên, đây cũng là dịp trực tiếp thưởng thức những loại hình âm nhạc vốn không thường xuyên xuất hiện trên sân khấu địa phương.

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Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 (đợt 2) tại Thái Nguyên có sự tham gia của 17 đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Chị Triệu Thị Hiền (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), chia sẻ: “Tôi đến xem các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, thấy rất vui và thích thú. Tôi mong Thái Nguyên sẽ có thêm nhiều dịp tổ chức những chương trình như thế này để âm thanh của các nhạc cụ dân tộc được lan tỏa rộng rãi hơn, giúp đông đảo người dân có cơ hội thưởng thức và hiểu thêm về âm nhạc truyền thống. Chương trình rất hay và ý nghĩa”.

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Các đơn vị mang đến những tiết mục được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng.

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc vừa là dịp để nghệ sĩ giao lưu, thể hiện năng lực chuyên môn, vừa đưa các nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với công chúng. Những tìm tòi trong sáng tác và biểu diễn có thể mở rộng sức sống của âm nhạc truyền thống khi vẫn dựa trên nền tảng bản sắc; sự quan tâm của khán giả cũng tạo thêm động lực để các tác phẩm tiếp tục được trình diễn và đón nhận.

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Khai mạc Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

VOV.VN - Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh tài năng, nâng cao chất lượng biểu diễn, đồng thời khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành và đội ngũ nghệ sĩ trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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