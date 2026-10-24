Khai mạc Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc



Đêm 24/10, tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, Bình Thuận cũ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc đợt 1 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026.

Cuộc thi được tổ chức qua hai đợt, tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 24 - 30/10 và tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 6 - 12/11, với sự tham gia của 33 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập, cùng khoảng 800 thí sinh trên cả nước. Riêng đợt 1 tại tỉnh Lâm Đồng có 16 đơn vị với gần 400 thí sinh tham dự.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi cho biết, âm nhạc truyền thống là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, kết tinh tâm hồn, bản sắc và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam. Trong đó, hệ thống nhạc cụ dân tộc với sự phong phú về âm sắc, kỹ thuật diễn tấu và đặc trưng văn hóa đã tạo nên diện mạo độc đáo của âm nhạc Việt Nam, góp phần lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Ban Tổ chức tặng hoa Ban Giám khảo cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc không chỉ là gìn giữ di sản của quá khứ, mà còn là trách nhiệm trao truyền cho hiện tại và tương lai. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là phải giữ vững bản sắc truyền thống, đồng thời đổi mới phương thức sáng tạo, biểu diễn và quảng bá để nghệ thuật dân tộc tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điều đó đòi hỏi sự quan tâm đồng bộ đối với công tác đào tạo, truyền dạy, phát triển đội ngũ nghệ sĩ, nâng cao chất lượng biểu diễn và tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được thực hành, sáng tạo, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc thi là dịp để các nghệ sĩ thể hiện tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp và sức sáng tạo; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo trên cả nước.

Tiết mục hoà tấu "Lý ngựa ô" của Nhà hát Nghệ thuật truyển thống cung đình Huế

Đến với cuộc thi này, Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng tham gia 3 tiết mục hoà tấu và 1 tiết mục độc tấu. Nghệ sĩ Nhân dân Mai Kiên, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng cho biết, mặc dù là đơn vị tăng ca nhưng theo quan điểm của Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng đây là dịp để giới thiệu và học tập những nét đặc trưng riêng của từng vùng miền.

"Tôi nghĩ rằng đây là một thuận lợi cho tỉnh Lâm Đồng phát huy những thế mạnh của mình và giới thiệu, quảng bá những danh lam thắng cảnh và du lịch. Qua đó góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Lâm Đồng ngày một đông hơn và hiểu rõ được cái nét văn hóa truyền thống của tỉnh Lâm Đồng", NSND Mai Kiên chia sẻ.