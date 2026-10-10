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An Giang: 64 đôi bò tranh tài tại hội đua bò Bảy Núi

Thứ Bảy, 20:05, 10/10/2026
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VOV.VN - Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 31 năm 2026 thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến cổ vũ, góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lan tỏa bản sắc đồng bào Khmer Nam Bộ dịp lễ Sen Đôn Ta.

Ngày 10/10, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, UBND xã An Cư tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026.

Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách trong và ngoài nước đến xem, cổ vũ, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ trong dịp lễ Sen Đôn Ta.

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đôi bò số 23 của ông Nguyễn Thành Tài, xã Núi Cấm, giành giải Nhất

Hội đua năm nay quy tụ 64 đôi bò đến từ các xã, phường trong tỉnh An Giang. Dưới thời tiết nắng nóng, không khí trên sân đấu vẫn sôi động với những màn tranh tài quyết liệt, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Để giành chiến thắng, các đôi bò cần được chăm sóc, rèn luyện kỹ lưỡng; người điều khiển phải có kinh nghiệm, giữ bình tĩnh và phối hợp nhịp nhàng với bò trong từng lượt đua.

Theo thể thức loại trực tiếp, mỗi đôi bò trải qua một vòng hô và một vòng thả. Vòng hô giúp bò làm quen với mặt sân, lấy đà; vòng thả là phần thi quyết định, đòi hỏi các đôi bò phát huy sức mạnh, tăng tốc về đích. Những màn bứt tốc và sự phối hợp giữa người điều khiển với đôi bò tạo nên sức hấp dẫn của môn thể thao dân gian đặc trưng vùng Bảy Núi.

Theo Hòa thượng Chau Prốs, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trụ trì chùa Thơ Mít, xã An Cư, hội đua bò bắt nguồn từ hoạt động lao động sản xuất và phong tục truyền thống của đồng bào Khmer. Vào dịp lễ Sen Đôn Ta, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở vùng Bảy Núi thường tổ chức hoạt động vui chơi cộng đồng, trong đó có đua bò, tạo không khí đoàn kết, gắn bó và gửi gắm ước vọng về mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no.

Năm 2016, Hội đua bò Bảy Núi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc duy trì tổ chức lễ hội góp phần bảo tồn, trao truyền phong tục truyền thống, tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ và tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào Khmer với các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, hội đua gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, hoạt động sản xuất và lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội trở thành dịp để cộng đồng gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng Bảy Núi giàu bản sắc, con người An Giang thân thiện, nghĩa tình đến với du khách.

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Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 31 năm 2026 thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến cổ vũ, góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lan tỏa bản sắc đồng bào Khmer Nam Bộ dịp lễ Sen Đôn Ta.

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa của tỉnh.

Kết quả chung cuộc, đôi bò số 23 của ông Nguyễn Thành Tài, xã Núi Cấm, giành giải Nhất; đôi bò số 46 của ông Nguyễn Văn Lâm, xã Ba Chúc, đoạt giải Nhì; đôi bò số 14 của ông Chau Suôl, phường Chi Lăng, giành giải Ba. Ban tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích cho các đôi bò có thành tích xuất sắc vào vòng tứ kết và giải Người điều khiển bò xuất sắc nhất cho ông Nguyễn Thành Tài, xã Núi Cấm.

Hội đua bò Bảy Núi không chỉ là hoạt động thể thao dân gian mà còn góp phần bảo tồn di sản văn hóa, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh địa phương. Qua đó, lễ hội tiếp tục phát huy giá trị truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch tại An Giang.

* Một số hình ảnh tại lễ hội

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An Giang hội đua bò Bảy Núi lan tỏa giá trị văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ
an giang 64 doi bo tranh tai tai hoi dua bo bay nui hinh anh 4
Hội đua năm nay quy tụ 64 đôi bò đến từ các xã, phường trong tỉnh An Giang
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Kịch tính phần đua bò
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Hội đua bò Bảy Núi không chỉ là hoạt động thể thao dân gian mà còn góp phần bảo tồn di sản văn hóa
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Du khách thích thú với lễ hội đua bò vùng Bảy Núi

VOV.VN - Ngày 13/9, tại sân đua bò Chùa Rô, xã An Cư, tỉnh An Giang đã diễn ra Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026, tranh Cúp Phân bón Cà Mau. Đây là lần thứ 12 hội đua bò được tổ chức, tiếp tục duy trì một hoạt động văn hóa, thể thao gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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