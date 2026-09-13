Du khách thích thú với lễ hội đua bò vùng Bảy Núi

Hội đua bò Chùa Rô là một hoạt động văn hóa thể thao truyền thống đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang. Đây không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao hấp dẫn, quyết liệt mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Hội đua bò năm nay có 32 đôi bò đến từ các địa phương tham gia tranh tài, gồm: xã Núi Cấm 3 đôi, phường Chi Lăng 4 đôi, phường Tịnh Biên 12 đôi và xã An Cư 13 đôi. Đến với hội đua bò, người dân và du khách không chỉ được chứng kiến những màn tranh tài sôi nổi, những bước chạy mạnh mẽ của các đôi bò trên đường đua, mà còn cảm nhận sâu sắc tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, sự gắn bó giữa con người với quê hương, với ruộng đồng và với những giá trị văn hóa đã được các thế hệ gìn giữ.

Theo Ban tổ chức, các đôi bò tham dự giải đều được chăm sóc, rèn luyện thể lực và tập làm quen với sân đua. Trên mặt sân xâm xấp bùn nước, các tay nài giàu kinh nghiệm tập trung cao độ, linh hoạt điều khiển bò, đồng thời tính toán cách phân phối sức và chiến thuật trong từng lượt chạy. Đôi bò giành chiến thắng được xem là mang lại may mắn, gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Các đôi bò tham dự giải đều được chăm sóc, rèn luyện thể lực và tập làm quen với sân đua.

Có đôi bò tham gia tranh tài, ông Đào Văn Cắt, xã An Cư, tỉnh An Giang cho biết, gia đình đã dành nhiều thời gian chăm sóc, tập luyện để bò có thể trạng tốt trước ngày thi đấu. Việc tham gia hội đua không chỉ đặt mục tiêu giành thành tích mà còn là dịp giao lưu với các chủ bò, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, huấn luyện bò.

Ông Từ Văn Tấn, người dân phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, hội đua bò Chùa Rô được người dân mong đợi mỗi năm. Không khí hội đua năm nay sôi động hơn khi có nhiều đôi bò tham gia, thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Anh Phạm Mạnh Tuấn, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết là người đam mê nhiếp ảnh, khi biết thông tin Hội đua bò Chùa Rô được tổ chức, anh cùng bạn bè đến An Cư để ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc của hội đua. Anh Tuấn chia sẻ, đây là dịp để những người yêu nhiếp ảnh tìm kiếm những góc máy đẹp, ghi lại không khí sôi động và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Hội đua bò năm nay có 32 đôi bò đến từ các địa phương tham gia tranh tài.

Hội đua bò không chỉ là hoạt động thể thao, giải trí mà còn gắn với đời sống văn hóa và tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu và tạo không khí vui tươi đón mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer.

Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026.

Không khí hội đua năm nay sôi động hơn khi có nhiều đôi bò tham gia.

Tập luyện để bò có thể trạng tốt trước khi thi đấu.