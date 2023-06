Ấn tượng văn hoá các dân tộc Lai Châu trong lòng du khách

5 bộ phim điện ảnh phơi bày góc khuất nghiệt ngã của Hollywood

VOV.VN - Đằng sau ánh hào quang, kinh đô điện ảnh Hollywood cũng tồn tại rất nhiều “luật ngầm” do các ông trùm quyền lực chi phối. Những góc khuất nghiệt ngã này đã được thể hiện qua các tựa phim như: La La Land, Once Upon a Time in Hollywood, Babylon, Hollywood...