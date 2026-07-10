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Ba nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới hội ngộ trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm

Thứ Sáu, 22:15, 10/07/2026
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VOV.VN - Ba nghệ sĩ opera nổi tiếng thế giới Diana Damrau, Javier Camarena và Marina Viotti cùng xuất hiện trong đêm hòa nhạc "The Symphony of Time", mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm.

Ba nghệ sĩ opera nổi tiếng thế giới gồm soprano Diana Damrau, tenor Javier Camarena và mezzo-soprano Marina Viotti đã cùng góp mặt trong chương trình hòa nhạc đặc biệt "The Symphony of Time", diễn ra tối 10/7 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023 - 9/7/2026).

Đêm hòa nhạc do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, cùng sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Hợp xướng Phương Nam.

ba nghe si opera hang dau the gioi hoi ngo tren san khau nha hat ho guom hinh anh 1

Lấy cảm hứng từ dòng chảy của thời gian, "The Symphony of Time" giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nhiều nhà soạn nhạc thuộc nhiều thời kỳ như Rossini, Gounod, Bizet, Borodin, Verdi, Puccini, Bellini, Saint-Saëns, Offenbach, Strauss II, Almarán, Piazzolla và Hans Zimmer. Khán giả cũng được thưởng thức những trích đoạn nổi tiếng từ các vở opera "Roméo et Juliette", "Carmen", "Norma", "La Traviata", "Les Contes d'Hoffmann", cùng các aria quen thuộc như "Je veux vivre", "O mio babbino caro", "Casta Diva". Chương trình còn giới thiệu bản hợp xướng "Nelle tue mani" trong bộ phim "Gladiator", tác phẩm "Libertango" của Astor Piazzolla cùng một số tác phẩm giao hưởng khác.

Chia sẻ tại chương trình, Marina Viotti cho biết cô ấn tượng với Nhà hát Hồ Gươm ngay từ lần đầu biểu diễn. "Khi đặt chân tới đây, tôi đã được biểu diễn trong một trong những nhà hát opera hiện đại nhất mà tôi từng biết đến. Công trình thật sự rất đẹp, đặc biệt là vào buổi tối khi hệ thống ánh sáng được bật lên. Không gian bên trong cũng rất ấn tượng. Có thể cảm nhận rõ đây là một nhà hát hiện đại nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp. Đôi khi kiến trúc hiện đại có thể tạo cảm giác lạnh lẽo, nhưng Nhà hát Hồ Gươm thì hoàn toàn ngược lại", nữ nghệ sĩ nói.

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Diana Damrau là một trong ba nghệ sĩ opera quốc tế góp mặt tại "The Symphony of Time"

Marina Viotti cũng bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến Việt Nam ngày càng quan tâm đầu tư và phát triển opera cũng như âm nhạc cổ điển. Theo cô, opera cần được lan tỏa tới nhiều quốc gia và tiếp cận những nhóm khán giả mới, bởi loại hình nghệ thuật này đôi khi vẫn bị xem là dành cho một thế hệ cũ. "Với tư cách là một nghệ sĩ trẻ, sứ mệnh của tôi là đưa opera đến gần hơn với tất cả mọi người", cô chia sẻ.

Trong khi đó, Javier Camarena cho rằng âm nhạc có khả năng kết nối con người thông qua cảm xúc. "Âm nhạc sở hữu một sức mạnh kỳ diệu: nó có thể đưa chúng ta đến nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, khiến chúng ta hạnh phúc, giúp chúng ta sẻ chia nỗi buồn và kết nối với nhau bằng những cảm xúc sâu sắc nhất", nam tenor nói.

Theo Javier Camarena, những sáng kiến và chương trình hòa nhạc như "The Symphony of Time" có ý nghĩa trong việc đưa opera đến gần hơn với công chúng. "Đây là cơ hội để chúng ta cùng chia sẻ điều mà, theo tôi, là đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc và thanh nhạc - đó chính là opera - với khán giả trên khắp thế giới", anh chia sẻ.

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Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy đêm hòa nhạc "The Symphony of Time"

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành, Nhà hát Hồ Gươm cũng trình chiếu phóng sự "Nhà hát Hồ Gươm - Kiến tạo những giá trị cho tương lai", nhìn lại chặng đường hoạt động của nhà hát. Theo số liệu được công bố, trong ba năm qua, Nhà hát Hồ Gươm đã tổ chức 279 chương trình với 320 buổi diễn, gồm 56 chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, 48 chương trình quốc tế phối hợp tổ chức và 216 chương trình biểu diễn có doanh thu.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Nhà hát Hồ Gươm thực hiện 82 chương trình, đạt 102% chỉ tiêu, trong đó có 18 chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, 7 chương trình quốc tế và 53 chương trình có doanh thu.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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