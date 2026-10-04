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Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II - năm 2026

Chủ Nhật, 21:59, 04/10/2026
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VOV.VN - Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II – năm 2026 đã diễn ra vô cùng ấn tượng. Sự kiện khép lại 4 ngày hội tụ sôi động, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng Thủ đô và du khách.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của 50 quốc gia

Với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm nay quy tụ 50 quốc gia với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực cùng chương trình giới thiệu tác phẩm điện ảnh từ gần 20 nền điện ảnh. Trong suốt bốn ngày diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10, Hoàng thành Thăng Long đã trở thành điểm hẹn văn hóa đa sắc màu, nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, thời trang, ẩm thực và du lịch cùng giao thoa và kết nối.

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Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc rực rỡ sắc màu văn hóa đến từ 50 quốc gia trên thế giới.

Không chỉ dừng lại ở không gian di sản, không khí Lễ hội còn lan tỏa ra các không gian công cộng với những hoạt động diễu hành náo nhiệt trên phố đi bộ hồ Gươm. Việc Lễ Khai mạc và Bế mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và các nền tảng số, đã góp phần đưa những hình ảnh và câu chuyện của sự kiện tiếp cận đông đảo khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Sự kiện năm 2026 càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Văn hóa – Nguồn lực cho sự phát triển bền vững

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những gì thuộc về quá khứ, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau.

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Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II – năm 2026.

Điểm nhấn của đêm Bế mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm hai chương mang tên “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”. Trong chương đầu tiên, khán giả được thưởng thức những thanh âm và vũ điệu rực rỡ đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ kết hợp cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam, tạo nên một sân khấu cởi mở, tôn trọng và sẻ chia. Tiếp nối ngay sau đó, chương hai đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn di sản đến một Việt Nam đương đại năng động, sáng tạo và sẵn sàng kết nối với thế giới.

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Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II – năm 2026 đã mang đến cho công chúng Thủ đô và du khách một "đại tiệc" nghệ thuật đặc sắc, rực rỡ sắc màu văn hóa năm châu.
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Ban Tổ chức cũng đã trao Kỷ niệm chương tặng các đoàn nghệ thuật quốc tế nhằm ghi nhận những đóng góp cùng tình cảm trân quý mà bạn bè thế giới dành cho Hà Nội.

Hướng tới điểm hẹn văn hóa thường niên

Từ thành công của hai kỳ tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội, UNESCO và các đối tác quốc tế để xây dựng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành một sự kiện thường niên uy tín và mang bản sắc riêng.

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Các sự kiện văn hóa cộng đồng, biểu diễn nghệ thuật, diễu hành... tại Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ hồ Gươm thu hút sự quan tâm của hàng vạn người dân, du khách Thủ đô.

Khép lại sự kiện, Lễ hội gửi đi thông điệp hòa bình từ Hà Nội về việc tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn, chia sẻ các giá trị để gắn kết và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo một thế giới văn minh, hòa bình, hợp tác và phát triển. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2026 đã khép lại thành công và hứa hẹn sẽ trở lại đầy bứt phá trong kỳ lễ hội lần thứ III.

Thư Vũ/VOV.VN
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